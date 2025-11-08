Prediksi Harga Verus (VRSC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Verus untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VRSC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Verus % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Verus untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Verus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.3 pada tahun 2025. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Verus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.3650 pada tahun 2026. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VRSC pada tahun 2027 adalah $ 1.4332 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VRSC pada tahun 2028 adalah $ 1.5049 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VRSC pada tahun 2029 adalah $ 1.5801 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VRSC pada tahun 2030 adalah $ 1.6591 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Verus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.7026. Prediksi Harga Verus (VRSC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Verus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.4022. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.3 0.00%

2026 $ 1.3650 5.00%

2027 $ 1.4332 10.25%

2028 $ 1.5049 15.76%

2029 $ 1.5801 21.55%

2030 $ 1.6591 27.63%

2031 $ 1.7421 34.01%

2032 $ 1.8292 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.9206 47.75%

2034 $ 2.0167 55.13%

2035 $ 2.1175 62.89%

2036 $ 2.2234 71.03%

2037 $ 2.3346 79.59%

2038 $ 2.4513 88.56%

2039 $ 2.5739 97.99%

2040 $ 2.7026 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Verus Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.3 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.3001 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.3012 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.3053 0.41% Prediksi Harga Verus (VRSC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VRSC pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.3 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Verus (VRSC) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VRSC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3001 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Verus (VRSC) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VRSC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.3012 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Verus (VRSC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VRSC adalah $1.3053 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Verus Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 103.02M$ 103.02M $ 103.02M Suplai Peredaran 79.53M 79.53M 79.53M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VRSC terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VRSC adalah 79.53M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 103.02M. Lihat Harga VRSC Live

Harga Lampau Verus Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Verus, harga Verus saat ini adalah 1.3USD. Suplai Verus(VRSC) yang beredar adalah 79.53M VRSC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $103,024,932 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -1.30% $ -0.017187 $ 1.35 $ 1.3

7 Hari -13.21% $ -0.171771 $ 1.6833 $ 1.2554

30 Days -23.40% $ -0.304220 $ 1.6833 $ 1.2554 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Verus telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.017187 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -1.30% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Verus trading pada harga tertinggi $1.6833 dan terendah $1.2554 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -13.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VRSC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Verus telah mengalami perubahan -23.40% , mencerminkan sekitar $-0.304220 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VRSC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Verus (VRSC )? Modul Prediksi Harga Verus adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VRSC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Verus pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VRSC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Verus. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VRSC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VRSC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Verus.

Mengapa Prediksi Harga VRSC Penting?

Prediksi Harga VRSC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VRSC sekarang? Menurut prediksi Anda, VRSC akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VRSC bulan depan? Menurut alat prediksi harga Verus (VRSC), prakiraan harga VRSC akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VRSC pada tahun 2026? Harga 1 Verus (VRSC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VRSC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VRSC pada tahun 2027? Verus (VRSC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VRSC pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VRSC pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verus (VRSC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VRSC pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Verus (VRSC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VRSC pada tahun 2030? Harga 1 Verus (VRSC) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VRSC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VRSC untuk tahun 2040? Verus (VRSC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VRSC pada tahun 2040.