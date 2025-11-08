Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) (USD)

Dapatkan prediksi harga VNX Gold untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan VNXAU dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli VNXAU

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga VNX Gold % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga VNX Gold untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, VNX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 128.86 pada tahun 2025. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, VNX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 135.3030 pada tahun 2026. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VNXAU pada tahun 2027 adalah $ 142.0681 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan VNXAU pada tahun 2028 adalah $ 149.1715 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VNXAU pada tahun 2029 adalah $ 156.6301 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VNXAU pada tahun 2030 adalah $ 164.4616 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga VNX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 267.8906. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga VNX Gold berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 436.3656. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 128.86 0.00%

2026 $ 135.3030 5.00%

2027 $ 142.0681 10.25%

2028 $ 149.1715 15.76%

2029 $ 156.6301 21.55%

2030 $ 164.4616 27.63%

2031 $ 172.6847 34.01%

2032 $ 181.3189 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 190.3849 47.75%

2034 $ 199.9041 55.13%

2035 $ 209.8993 62.89%

2036 $ 220.3943 71.03%

2037 $ 231.4140 79.59%

2038 $ 242.9847 88.56%

2039 $ 255.1339 97.99%

2040 $ 267.8906 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga VNX Gold Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 128.86 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 128.8776 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 128.9835 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 129.3895 0.41% Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk VNXAU pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $128.86 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk VNXAU, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $128.8776 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk VNXAU, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $128.9835 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk VNXAU adalah $129.3895 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga VNX Gold Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Suplai Peredaran 29.10K 29.10K 29.10K Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga VNXAU terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar VNXAU adalah 29.10K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.75M. Lihat Harga VNXAU Live

Harga Lampau VNX Gold Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live VNX Gold, harga VNX Gold saat ini adalah 128.86USD. Suplai VNX Gold(VNXAU) yang beredar adalah 29.10K VNXAU , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3,749,849 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.65% $ 0.829184 $ 129.45 $ 128.03

7 Hari -0.14% $ -0.181550 $ 129.6152 $ 125.6338

30 Days -0.37% $ -0.484797 $ 129.6152 $ 125.6338 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, VNX Gold telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.829184 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.65% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, VNX Gold trading pada harga tertinggi $129.6152 dan terendah $125.6338 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.14% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut VNXAU di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, VNX Gold telah mengalami perubahan -0.37% , mencerminkan sekitar $-0.484797 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa VNXAU dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga VNX Gold (VNXAU )? Modul Prediksi Harga VNX Gold adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga VNXAU di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap VNX Gold pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan VNXAU, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga VNX Gold. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan VNXAU. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum VNXAU untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan VNX Gold.

Mengapa Prediksi Harga VNXAU Penting?

Prediksi Harga VNXAU sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi VNXAU sekarang? Menurut prediksi Anda, VNXAU akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga VNXAU bulan depan? Menurut alat prediksi harga VNX Gold (VNXAU), prakiraan harga VNXAU akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 VNXAU pada tahun 2026? Harga 1 VNX Gold (VNXAU) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VNXAU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga VNXAU pada tahun 2027? VNX Gold (VNXAU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VNXAU pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga VNXAU pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VNX Gold (VNXAU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga VNXAU pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, VNX Gold (VNXAU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 VNXAU pada tahun 2030? Harga 1 VNX Gold (VNXAU) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, VNXAU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga VNXAU untuk tahun 2040? VNX Gold (VNXAU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 VNXAU pada tahun 2040. Daftar Sekarang