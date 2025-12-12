Tabel Konversi HAJIMI ke Gibraltar Pound
Tabel Konversi 哈基米 ke GIP
- 1 哈基米0.02 GIP
- 2 哈基米0.04 GIP
- 3 哈基米0.07 GIP
- 4 哈基米0.09 GIP
- 5 哈基米0.11 GIP
- 6 哈基米0.13 GIP
- 7 哈基米0.16 GIP
- 8 哈基米0.18 GIP
- 9 哈基米0.20 GIP
- 10 哈基米0.22 GIP
- 50 哈基米1.12 GIP
- 100 哈基米2.25 GIP
- 1,000 哈基米22.48 GIP
- 5,000 哈基米112.39 GIP
- 10,000 哈基米224.78 GIP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HAJIMI ke Gibraltar Pound (哈基米 ke GIP) di berbagai rentang nilai, dari 1 哈基米 hingga 10,000 哈基米. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah 哈基米 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GIP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah 哈基米 ke GIP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GIP ke 哈基米
- 1 GIP44.48 哈基米
- 2 GIP88.97 哈基米
- 3 GIP133.4 哈基米
- 4 GIP177.9 哈基米
- 5 GIP222.4 哈基米
- 6 GIP266.9 哈基米
- 7 GIP311.4 哈基米
- 8 GIP355.9 哈基米
- 9 GIP400.3 哈基米
- 10 GIP444.8 哈基米
- 50 GIP2,224 哈基米
- 100 GIP4,448 哈基米
- 1,000 GIP44,487 哈基米
- 5,000 GIP222,437 哈基米
- 10,000 GIP444,875 哈基米
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gibraltar Pound ke HAJIMI (GIP ke 哈基米) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GIP hingga 10,000 GIP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HAJIMI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GIP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HAJIMI (哈基米) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.02 GIP , yang mencerminkan perubahan 8.26% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £42.43K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HAJIMI Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
42.43K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
8.26%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.03263
High 24 Jam
£ 0.02729
Low 24 Jam
Grafik tren 哈基米 ke GIP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HAJIMI terhadap GIP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HAJIMI saat ini.
Ringkasan Konversi 哈基米 ke GIP
Per | 1 哈基米 = 0.02 GIP | 1 GIP = 44.48 哈基米
Kurs untuk 1 哈基米 ke GIP hari ini adalah 0.02 GIP.
Pembelian 5 哈基米 akan dikenai biaya 0.11 GIP, sedangkan 10 哈基米 memiliki nilai 0.22 GIP.
1 GIP dapat di-trade dengan 44.48 哈基米.
50 GIP dapat dikonversi ke 2,224 哈基米, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 哈基米 ke GIP telah berubah sebesar +33.66% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 8.26%, sehingga mencapai high senilai 0.024440643494866077 GIP dan low senilai 0.020440856910048887 GIP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 哈基米 adalah 0.018253707691384808 GIP yang menunjukkan perubahan +23.24% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, 哈基米 telah berubah sebesar 0.017901666550024495 GIP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +398.33% pada nilainya.
Semua Tentang HAJIMI (哈基米)
Setelah menghitung harga HAJIMI (哈基米), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang HAJIMI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan 哈基米. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli HAJIMI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga 哈基米 ke GIP
Dalam 24 jam terakhir, HAJIMI (哈基米) telah berfluktuasi antara 0.020440856910048887 GIP dan 0.024440643494866077 GIP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.015796909938912827 GIP dan high 0.02483762605852771 GIP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas 哈基米 ke GIP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0.02
|£ 0.02
|£ 0.02
|£ 0.06
|Low
|£ 0.01
|£ 0.01
|£ 0
|£ 0
|Rata-rata
|£ 0.01
|£ 0.01
|£ 0.01
|£ 0.01
|Volatilitas
|+14.26%
|+55.11%
|+117.15%
|+1,509.00%
|Perubahan
|-5.81%
|+36.89%
|+23.58%
|+399.67%
Prakiraan Harga HAJIMI dalam GIP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga HAJIMI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan 哈基米 ke GIP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga 哈基米 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, HAJIMI dapat mencapai sekitar £0.02GIP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga 哈基米 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, 哈基米 mungkin naik menjadi sekitar £0.03 GIP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HAJIMI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan 哈基米 yang Tersedia di MEXC
哈基米/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot 哈基米, yang mencakup pasar tempat HAJIMI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual 哈基米 pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures 哈基米 dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures HAJIMI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli HAJIMI
Ingin menambahkan HAJIMI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli HAJIMI › atau Mulai sekarang ›
哈基米 dan GIP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HAJIMI (哈基米) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HAJIMI
- Harga Saat Ini (USD): $0.03001
- Perubahan 7 Hari: +33.66%
- Tren 30 Hari: +23.24%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk 哈基米, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GIP, harga USD 哈基米 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga 哈基米] [哈基米 ke USD]
Gibraltar Pound (GIP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GIP/USD): 1.334790925023459
- Perubahan 7 Hari: +1.04%
- Tren 30 Hari: +1.04%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GIP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah 哈基米 yang sama.
- GIP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli 哈基米 dengan GIP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs 哈基米 ke GIP?
Kurs antara HAJIMI (哈基米) dan Gibraltar Pound (GIP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam 哈基米, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs 哈基米 ke GIP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GIP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GIP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GIP. Ketika GIP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti 哈基米, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HAJIMI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap 哈基米 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GIP.
Konversikan 哈基米 ke GIP Seketika
Gunakan konverter 哈基米 ke GIP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi 哈基米 ke GIP?
Masukkan Jumlah 哈基米
Mulailah dengan memasukkan jumlah 哈基米 yang ingin Anda konversi ke GIP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs 哈基米 ke GIP Secara Live
Lihat kurs 哈基米 ke GIP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang 哈基米 dan GIP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan 哈基米 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli 哈基米 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs 哈基米 ke GIP dihitung?
Perhitungan kurs 哈基米 ke GIP didasarkan pada nilai 哈基米 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GIP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs 哈基米 ke GIP begitu sering berubah?
Kurs 哈基米 ke GIP sangat sering berubah karena HAJIMI dan Gibraltar Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs 哈基米 ke GIP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs 哈基米 ke GIP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs 哈基米 ke GIP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan 哈基米 ke GIP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi 哈基米 ke GIP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren 哈基米 terhadap GIP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga 哈基米 terhadap GIP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar 哈基米 ke GIP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GIP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun 哈基米 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs 哈基米 ke GIP?
Halving HAJIMI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs 哈基米 ke GIP.
Bisakah saya membandingkan kurs 哈基米 ke GIP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs 哈基米 keGIP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs 哈基米 ke GIP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HAJIMI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi 哈基米 ke GIP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GIP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target 哈基米 ke GIP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HAJIMI dan Gibraltar Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HAJIMI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan 哈基米 ke GIP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GIP Anda ke 哈基米 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah 哈基米 ke GIP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga 哈基米 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar 哈基米 ke GIP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs 哈基米 ke GIP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GIP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs 哈基米 ke GIP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi HAJIMI Selengkapnya
Harga HAJIMI
Pelajari selengkapnya tentang HAJIMI (哈基米) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga HAJIMI
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar 哈基米 untuk lebih memahami kemungkinan arah HAJIMI.
Cara Membeli HAJIMI
Ingin membeli HAJIMI? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
哈基米/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan 哈基米/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
哈基米 USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada 哈基米 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 哈基米 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Mengapa Harus Membeli HAJIMI dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli HAJIMI.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli HAJIMI dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.