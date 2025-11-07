BursaDEX+
Harga live HAJIMI hari ini adalah 0.01838 USD. Lacak informasi harga aktual 哈基米 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga 哈基米 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang 哈基米

Info Harga 哈基米

Penjelasan 哈基米

Tokenomi 哈基米

Prakiraan Harga 哈基米

Riwayat 哈基米

Panduan Membeli 哈基米

Konverter 哈基米 ke Mata Uang Fiat

Spot 哈基米

Futures USDT-M 哈基米

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo HAJIMI

Harga HAJIMI(哈基米)

Harga Live 1 哈基米 ke USD:

$0.01838
$0.01838$0.01838
+5.63%1D
USD
Grafik Harga Live HAJIMI (哈基米)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:08 (UTC+8)

Informasi Harga HAJIMI (哈基米) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01707
$ 0.01707$ 0.01707
Low 24 Jam
$ 0.02656
$ 0.02656$ 0.02656
High 24 Jam

$ 0.01707
$ 0.01707$ 0.01707

$ 0.02656
$ 0.02656$ 0.02656

--
----

--
----

-1.77%

+5.63%

-15.85%

-15.85%

Harga aktual HAJIMI (哈基米) adalah $ 0.01838. Selama 24 jam terakhir, 哈基米 diperdagangkan antara low $ 0.01707 dan high $ 0.02656, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high哈基米 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, 哈基米 telah berubah sebesar -1.77% selama 1 jam terakhir, +5.63% selama 24 jam, dan -15.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HAJIMI (哈基米)

--
----

$ 70.19K
$ 70.19K$ 70.19K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar HAJIMI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.19K. Suplai beredar 哈基米 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga HAJIMI (哈基米) USD

Pantau perubahan harga HAJIMI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009796+5.63%
30 Days$ +0.01238+206.33%
60 Hari$ +0.01238+206.33%
90 Hari$ +0.01238+206.33%
Perubahan Harga HAJIMI Hari Ini

Hari ini, 哈基米 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0009796 (+5.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HAJIMI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01238 (+206.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HAJIMI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 哈基米 terlihat mengalami perubahan $ +0.01238 (+206.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HAJIMI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01238 (+206.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HAJIMI (哈基米)?

Lihat halaman Riwayat Harga HAJIMI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HAJIMI (哈基米)

HAJIMI terinspirasi oleh seekor kucing liar berwarna oranye yang menjadi viral di dunia maya.

HAJIMI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HAJIMI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa 哈基米 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HAJIMI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HAJIMI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HAJIMI (USD)

Berapa nilai HAJIMI (哈基米) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HAJIMI (哈基米) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HAJIMI.

Cek prediksi harga HAJIMI sekarang!

Tokenomi HAJIMI (哈基米)

Memahami tokenomi HAJIMI (哈基米) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token 哈基米 sekarang!

Cara membeli HAJIMI (哈基米)

Ingin mengetahui cara membeli HAJIMI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HAJIMI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya HAJIMI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HAJIMI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HAJIMI

Berapa nilai HAJIMI (哈基米) hari ini?
Harga live 哈基米 dalam USD adalah 0.01838 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga 哈基米 ke USD saat ini?
Harga 哈基米 ke USD saat ini adalah $ 0.01838. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HAJIMI?
Kapitalisasi pasar 哈基米 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar 哈基米?
Suplai beredar 哈基米 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) 哈基米?
哈基米 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) 哈基米?
哈基米 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan 哈基米?
Volume perdagangan 24 jam live 哈基米 adalah $ 70.19K USD.
Akankah harga 哈基米 naik lebih tinggi tahun ini?
哈基米 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga 哈基米 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:05:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

