Apa yang dimaksud dengan Zora (ZORA)

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZORA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Zora di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Zora dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Zora (USD)

Berapa nilai Zora (ZORA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zora (ZORA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zora.

Tokenomi Zora (ZORA)

Memahami tokenomi Zora (ZORA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZORA sekarang!

Cara membeli Zora (ZORA)

ZORA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Zora

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Zora, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Zora Berapa nilai Zora (ZORA) hari ini? Harga live ZORA dalam USD adalah 0.059883 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZORA ke USD saat ini? $ 0.059883 . Cobalah Harga ZORA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Zora? Kapitalisasi pasar ZORA adalah $ 267.68M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZORA? Suplai beredar ZORA adalah 4.47B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZORA? ZORA mencapai harga ATH sebesar 0.14708566975197357 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZORA? ZORA mencapai harga ATL 0.007769535500397865 USD . Berapa volume perdagangan ZORA? Volume perdagangan 24 jam live ZORA adalah $ 4.14M USD . Akankah harga ZORA naik lebih tinggi tahun ini? ZORA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZORA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

