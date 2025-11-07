BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ZKsync hari ini adalah 0.06828 USD. Lacak informasi harga aktual ZK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ZKsync hari ini adalah 0.06828 USD. Lacak informasi harga aktual ZK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZK

Info Harga ZK

Penjelasan ZK

Whitepaper ZK

Situs Web Resmi ZK

Tokenomi ZK

Prakiraan Harga ZK

Riwayat ZK

Panduan Membeli ZK

Konverter ZK ke Mata Uang Fiat

Spot ZK

Futures USDT-M ZK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ZKsync

Harga ZKsync(ZK)

Harga Live 1 ZK ke USD:

$0.06845
$0.06845$0.06845
+2.56%1D
USD
Grafik Harga Live ZKsync (ZK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:17 (UTC+8)

Informasi Harga ZKsync (ZK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06626
$ 0.06626$ 0.06626
Low 24 Jam
$ 0.07751
$ 0.07751$ 0.07751
High 24 Jam

$ 0.06626
$ 0.06626$ 0.06626

$ 0.07751
$ 0.07751$ 0.07751

$ 0.3285017436180649
$ 0.3285017436180649$ 0.3285017436180649

$ 0.0109903191499594
$ 0.0109903191499594$ 0.0109903191499594

-3.15%

+2.56%

+135.61%

+135.61%

Harga aktual ZKsync (ZK) adalah $ 0.06828. Selama 24 jam terakhir, ZK diperdagangkan antara low $ 0.06626 dan high $ 0.07751, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZK adalah $ 0.3285017436180649, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0109903191499594.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZK telah berubah sebesar -3.15% selama 1 jam terakhir, +2.56% selama 24 jam, dan +135.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZKsync (ZK)

No.90

$ 567.56M
$ 567.56M$ 567.56M

$ 11.38M
$ 11.38M$ 11.38M

$ 1.43B
$ 1.43B$ 1.43B

8.31B
8.31B 8.31B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

13,760,139,425.231201
13,760,139,425.231201 13,760,139,425.231201

39.58%

0.01%

ZKSYNCERA

Kapitalisasi Pasar ZKsync saat ini adalah $ 567.56M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.38M. Suplai beredar ZK adalah 8.31B, dan total suplainya sebesar 13760139425.231201. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.43B.

Riwayat Harga ZKsync (ZK) USD

Pantau perubahan harga ZKsync untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0017086+2.56%
30 Days$ +0.01331+24.21%
60 Hari$ +0.01107+19.34%
90 Hari$ +0.01153+20.31%
Perubahan Harga ZKsync Hari Ini

Hari ini, ZK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0017086 (+2.56%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZKsync 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01331 (+24.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZKsync 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZK terlihat mengalami perubahan $ +0.01107 (+19.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZKsync 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01153 (+20.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZKsync (ZK)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZKsync sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZKsync (ZK)

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

ZKsync tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZKsync Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZKsync di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZKsync dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZKsync (USD)

Berapa nilai ZKsync (ZK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZKsync (ZK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZKsync.

Cek prediksi harga ZKsync sekarang!

Tokenomi ZKsync (ZK)

Memahami tokenomi ZKsync (ZK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZK sekarang!

Cara membeli ZKsync (ZK)

Ingin mengetahui cara membeli ZKsync? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZKsync di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZK ke Mata Uang Lokal

1 ZKsync(ZK) ke VND
1,796.7882
1 ZKsync(ZK) ke AUD
A$0.1051512
1 ZKsync(ZK) ke GBP
0.0518928
1 ZKsync(ZK) ke EUR
0.0587208
1 ZKsync(ZK) ke USD
$0.06828
1 ZKsync(ZK) ke MYR
RM0.2854104
1 ZKsync(ZK) ke TRY
2.8773192
1 ZKsync(ZK) ke JPY
¥10.44684
1 ZKsync(ZK) ke ARS
ARS$99.0995436
1 ZKsync(ZK) ke RUB
5.54775
1 ZKsync(ZK) ke INR
6.0543876
1 ZKsync(ZK) ke IDR
Rp1,137.9995448
1 ZKsync(ZK) ke PHP
4.0298856
1 ZKsync(ZK) ke EGP
￡E.3.2289612
1 ZKsync(ZK) ke BRL
R$0.365298
1 ZKsync(ZK) ke CAD
C$0.0962748
1 ZKsync(ZK) ke BDT
8.3308428
1 ZKsync(ZK) ke NGN
98.2439952
1 ZKsync(ZK) ke COP
$261.6086748
1 ZKsync(ZK) ke ZAR
R.1.1867064
1 ZKsync(ZK) ke UAH
2.8718568
1 ZKsync(ZK) ke TZS
T.Sh.167.76396
1 ZKsync(ZK) ke VES
Bs15.49956
1 ZKsync(ZK) ke CLP
$64.38804
1 ZKsync(ZK) ke PKR
Rs19.2986592
1 ZKsync(ZK) ke KZT
35.9173284
1 ZKsync(ZK) ke THB
฿2.212272
1 ZKsync(ZK) ke TWD
NT$2.1159972
1 ZKsync(ZK) ke AED
د.إ0.2505876
1 ZKsync(ZK) ke CHF
Fr0.054624
1 ZKsync(ZK) ke HKD
HK$0.5305356
1 ZKsync(ZK) ke AMD
֏26.110272
1 ZKsync(ZK) ke MAD
.د.م0.635004
1 ZKsync(ZK) ke MXN
$1.2686424
1 ZKsync(ZK) ke SAR
ريال0.25605
1 ZKsync(ZK) ke ETB
Br10.5076092
1 ZKsync(ZK) ke KES
KSh8.8190448
1 ZKsync(ZK) ke JOD
د.أ0.04841052
1 ZKsync(ZK) ke PLN
0.2512704
1 ZKsync(ZK) ke RON
лв0.300432
1 ZKsync(ZK) ke SEK
kr0.6534396
1 ZKsync(ZK) ke BGN
лв0.1153932
1 ZKsync(ZK) ke HUF
Ft22.8205416
1 ZKsync(ZK) ke CZK
1.4386596
1 ZKsync(ZK) ke KWD
د.ك0.02089368
1 ZKsync(ZK) ke ILS
0.2232756
1 ZKsync(ZK) ke BOB
Bs0.471132
1 ZKsync(ZK) ke AZN
0.116076
1 ZKsync(ZK) ke TJS
SM0.6295416
1 ZKsync(ZK) ke GEL
0.1850388
1 ZKsync(ZK) ke AOA
Kz62.5847652
1 ZKsync(ZK) ke BHD
.د.ب0.02567328
1 ZKsync(ZK) ke BMD
$0.06828
1 ZKsync(ZK) ke DKK
kr0.4410888
1 ZKsync(ZK) ke HNL
L1.7984952
1 ZKsync(ZK) ke MUR
3.14088
1 ZKsync(ZK) ke NAD
$1.1860236
1 ZKsync(ZK) ke NOK
kr0.696456
1 ZKsync(ZK) ke NZD
$0.1208556
1 ZKsync(ZK) ke PAB
B/.0.06828
1 ZKsync(ZK) ke PGK
K0.286776
1 ZKsync(ZK) ke QAR
ر.ق0.2485392
1 ZKsync(ZK) ke RSD
дин.6.93042
1 ZKsync(ZK) ke UZS
soʻm822.6504132
1 ZKsync(ZK) ke ALL
L5.725278
1 ZKsync(ZK) ke ANG
ƒ0.1222212
1 ZKsync(ZK) ke AWG
ƒ0.122904
1 ZKsync(ZK) ke BBD
$0.13656
1 ZKsync(ZK) ke BAM
KM0.1153932
1 ZKsync(ZK) ke BIF
Fr201.35772
1 ZKsync(ZK) ke BND
$0.088764
1 ZKsync(ZK) ke BSD
$0.06828
1 ZKsync(ZK) ke JMD
$10.948698
1 ZKsync(ZK) ke KHR
274.2165768
1 ZKsync(ZK) ke KMF
Fr28.6776
1 ZKsync(ZK) ke LAK
1,484.3477964
1 ZKsync(ZK) ke LKR
රු20.8165236
1 ZKsync(ZK) ke MDL
L1.1682708
1 ZKsync(ZK) ke MGA
Ar307.56726
1 ZKsync(ZK) ke MOP
P0.54624
1 ZKsync(ZK) ke MVR
1.051512
1 ZKsync(ZK) ke MWK
MK118.5415908
1 ZKsync(ZK) ke MZN
MT4.366506
1 ZKsync(ZK) ke NPR
रु9.675276
1 ZKsync(ZK) ke PYG
484.24176
1 ZKsync(ZK) ke RWF
Fr99.07428
1 ZKsync(ZK) ke SBD
$0.5619444
1 ZKsync(ZK) ke SCR
1.027614
1 ZKsync(ZK) ke SRD
$2.62878
1 ZKsync(ZK) ke SVC
$0.5967672
1 ZKsync(ZK) ke SZL
L1.1853408
1 ZKsync(ZK) ke TMT
m0.23898
1 ZKsync(ZK) ke TND
د.ت0.20204052
1 ZKsync(ZK) ke TTD
$0.4622556
1 ZKsync(ZK) ke UGX
Sh238.70688
1 ZKsync(ZK) ke XAF
Fr38.78304
1 ZKsync(ZK) ke XCD
$0.184356
1 ZKsync(ZK) ke XOF
Fr38.78304
1 ZKsync(ZK) ke XPF
Fr7.03284
1 ZKsync(ZK) ke BWP
P0.918366
1 ZKsync(ZK) ke BZD
$0.1372428
1 ZKsync(ZK) ke CVE
$6.5439552
1 ZKsync(ZK) ke DJF
Fr12.08556
1 ZKsync(ZK) ke DOP
$4.3910868
1 ZKsync(ZK) ke DZD
د.ج8.9146368
1 ZKsync(ZK) ke FJD
$0.1556784
1 ZKsync(ZK) ke GNF
Fr593.6946
1 ZKsync(ZK) ke GTQ
Q0.5230248
1 ZKsync(ZK) ke GYD
$14.2814448
1 ZKsync(ZK) ke ISK
kr8.60328

Sumber Daya ZKsync

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZKsync, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZKsync
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZKsync

Berapa nilai ZKsync (ZK) hari ini?
Harga live ZK dalam USD adalah 0.06828 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZK ke USD saat ini?
Harga ZK ke USD saat ini adalah $ 0.06828. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZKsync?
Kapitalisasi pasar ZK adalah $ 567.56M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZK?
Suplai beredar ZK adalah 8.31B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZK?
ZK mencapai harga ATH sebesar 0.3285017436180649 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZK?
ZK mencapai harga ATL 0.0109903191499594 USD.
Berapa volume perdagangan ZK?
Volume perdagangan 24 jam live ZK adalah $ 11.38M USD.
Akankah harga ZK naik lebih tinggi tahun ini?
ZK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:04:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ZKsync (ZK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZK ke USD

Jumlah

ZK
ZK
USD
USD

1 ZK = 0.06827 USD

Perdagangkan ZK

ZK/USDT
$0.06845
$0.06845$0.06845
+2.56%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,276.10
$101,276.10$101,276.10

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.40
$3,310.40$3,310.40

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-0.44%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0852
$1.0852$1.0852

+26.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,276.10
$101,276.10$101,276.10

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,310.40
$3,310.40$3,310.40

+0.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.23
$155.23$155.23

-0.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2103
$2.2103$2.2103

-1.08%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0078
$1.0078$1.0078

-0.81%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0351
$0.0351$0.0351

-29.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003926
$0.0003926$0.0003926

+161.73%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012464
$0.012464$0.012464

+1,146.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.024
$4.024$4.024

+302.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008016
$0.008016$0.008016

+275.63%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001933
$0.001933$0.001933

+77.66%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002236
$0.0000002236$0.0000002236

+49.06%