Tabel Konversi Access Protocol ke Hungarian Forint

Tabel Konversi ACS ke HUF

  • 1 ACS
    0.13 HUF
  • 2 ACS
    0.26 HUF
  • 3 ACS
    0.39 HUF
  • 4 ACS
    0.52 HUF
  • 5 ACS
    0.65 HUF
  • 6 ACS
    0.78 HUF
  • 7 ACS
    0.92 HUF
  • 8 ACS
    1.05 HUF
  • 9 ACS
    1.18 HUF
  • 10 ACS
    1.31 HUF
  • 50 ACS
    6.54 HUF
  • 100 ACS
    13.08 HUF
  • 1,000 ACS
    130.79 HUF
  • 5,000 ACS
    653.93 HUF
  • 10,000 ACS
    1,307.86 HUF

Tabel di atas menampilkan konversi aktual Access Protocol ke Hungarian Forint (ACS ke HUF) di berbagai rentang nilai, dari 1 ACS hingga 10,000 ACS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ACS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar HUF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ACS ke HUF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.

Tabel Konversi HUF ke ACS

  • 1 HUF
    7.646 ACS
  • 2 HUF
    15.29 ACS
  • 3 HUF
    22.93 ACS
  • 4 HUF
    30.58 ACS
  • 5 HUF
    38.23 ACS
  • 6 HUF
    45.87 ACS
  • 7 HUF
    53.52 ACS
  • 8 HUF
    61.16 ACS
  • 9 HUF
    68.81 ACS
  • 10 HUF
    76.46 ACS
  • 50 HUF
    382.3 ACS
  • 100 HUF
    764.6 ACS
  • 1,000 HUF
    7,646 ACS
  • 5,000 HUF
    38,230 ACS
  • 10,000 HUF
    76,460 ACS

Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Hungarian Forint ke Access Protocol (HUF ke ACS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 HUF hingga 10,000 HUF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Access Protocol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah HUF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.

Harga dan Statistik Pasar Access Protocol dalam Hungarian Forint

Access Protocol (ACS) saat ini diperdagangkan seharga Ft 0.13 HUF , yang mencerminkan perubahan -1.94% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ft103.37M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ft5.84B HUF. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Access Protocol Harga khusus dari kami.

14.73T HUF

Suplai Peredaran

103.37M

Volume Trading 24 Jam

5.84B HUF

Kapitalisasi Pasar

-1.94%

Perubahan Harga (1 Hari)

Ft 0.0004367

High 24 Jam

Ft 0.0003915

Low 24 Jam

Grafik tren ACS ke HUF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Access Protocol terhadap HUF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Access Protocol saat ini.

Ringkasan Konversi ACS ke HUF

Per | 1 ACS = 0.13 HUF | 1 HUF = 7.646 ACS

  • Kurs untuk 1 ACS ke HUF hari ini adalah 0.13 HUF.

  • Pembelian 5 ACS akan dikenai biaya 0.65 HUF, sedangkan 10 ACS memiliki nilai 1.31 HUF.

  • 1 HUF dapat di-trade dengan 7.646 ACS.

  • 50 HUF dapat dikonversi ke 382.3 ACS, tidak termasuk biaya platform atau gas.

  • Kurs konversi dari 1 ACS ke HUF telah berubah sebesar -6.70% dalam 7 hari terakhir.

  • Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.94%, sehingga mencapai high senilai 0.14364746430173742 HUF dan low senilai 0.1287794418917568 HUF.

  • Satu bulan yang lalu, nilai 1 ACS adalah 0.1946000455253214 HUF yang menunjukkan perubahan -32.85% pada nilai saat ini.

  • Dalam 90 hari terakhir, ACS telah berubah sebesar -0.21581658192894415 HUF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -62.33% pada nilainya.

Semua Tentang Access Protocol (ACS)

Setelah menghitung harga Access Protocol (ACS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Access Protocol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ACS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Access Protocol, pasangan trading, dan lainnya.

Volatilitas Konversi dan Tren Harga ACS ke HUF

Dalam 24 jam terakhir, Access Protocol (ACS) telah berfluktuasi antara 0.1287794418917568 HUF dan 0.14364746430173742 HUF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.12269407873722935 HUF dan high 0.17351508454125597 HUF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ACS ke HUF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.

24 jam terakhir7 hari terakhir30 hari terakhir90 hari terakhir
HighFt 0Ft 0Ft 0Ft 0
LowFt 0Ft 0Ft 0Ft 0
Rata-rataFt 0Ft 0Ft 0Ft 0
Volatilitas+11.19%+36.34%+109.55%+88.88%
Perubahan-1.65%-6.58%-32.76%-61.97%

Prakiraan Harga Access Protocol dalam HUF untuk tahun 2026 dan 2030

Prospek harga Access Protocol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ACS ke HUF untuk tahun-tahun mendatang:

Prediksi Harga ACS untuk tahun 2026

Pada tahun 2026, Access Protocol dapat mencapai sekitar Ft0.14HUF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.

Prediksi Harga ACS untuk tahun 2030

Pada tahun 2030, ACS mungkin naik menjadi sekitar Ft0.17 HUF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.

Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Access Protocol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.

Pasangan Perdagangan ACS yang Tersedia di MEXC

Spot

Pasangan Perdagangan Spot Lainnya
ACS/USDT
ACS/USDT
Trade

Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ACS, yang mencakup pasar tempat Access Protocol dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ACS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.

Futures

Pasangan Perdagangan Futures Lainnya
ACSUSDT
ACSUSDTPerpetual
Trade

Jelajahi pasangan perdagangan Futures ACS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Access Protocol untuk perdagangan strategis.

Pelajari Cara Membeli Access Protocol

Ingin menambahkan Access Protocol ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.

Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Access Protocol › atau Mulai sekarang ›

ACS dan HUF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan

Access Protocol (ACS) vs. USD: Perbandingan Pasar

Ringkasan Harga Access Protocol

  • Harga Saat Ini (USD): $0.0003976
  • Perubahan 7 Hari: -6.70%
  • Tren 30 Hari: -32.85%

Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?

Pasar kripto sangat dinamis. Harga dapat bergerak cepat karena:
  • Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
  • Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
  • Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
  • Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.

Mengapa Hal Ini Penting

Jika Anda mengonversi ke atau dari ACS, tren harga jangka pendek dapat memengaruhi jumlah yang Anda terima.
  • Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
  • Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.

USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto

Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ACS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.

Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HUF, harga USD ACS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ACS] [ACS ke USD]

Hungarian Forint (HUF) vs. USD: Snapshot Pasar

Ringkasan Kurs

  • Kurs Saat Ini (HUF/USD): 0.003039048232333341
  • Perubahan 7 Hari: +2.08%
  • Tren 30 Hari: +2.08%

Mengapa Kurs Fluktuatif?

Kurs bergerak karena penawaran dan permintaan di pasar global. Penggerak utamanya meliputi:
  • Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
  • Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
  • Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
  • Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.

Mengapa Hal Ini Penting

Karena ACS biasanya dinilai dalam USD, pergeseran dalam HUF vs. USD memengaruhi kurs ACS ke HUF.
  • HUF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ACS yang sama.
  • HUF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.

Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?

Beli ACS dengan HUF secara aman di saluran Beli Kripto kami.

[Beli ACS Seketika Sekarang Juga]

Apa yang Memengaruhi Kurs ACS ke HUF?

Kurs antara Access Protocol (ACS) dan Hungarian Forint (HUF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ACS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.

    1. Sentimen Pasar dan Berita

    Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ACS ke HUF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.

    2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum

    Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HUF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.

    3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HUF

    Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HUF. Ketika HUF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ACS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.

    4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi

    Untuk mata uang kripto, seperti Access Protocol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.

    5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar

    Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ACS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HUF.

Konversikan ACS ke HUF Seketika

Gunakan konverter ACS ke HUF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.

Bagaimana Cara Mengonversi ACS ke HUF?

  1. Masukkan Jumlah ACS

    Mulailah dengan memasukkan jumlah ACS yang ingin Anda konversi ke HUF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.

  2. Cek Kurs ACS ke HUF Secara Live

    Lihat kurs ACS ke HUF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ACS dan HUF.

  3. Konversi atau Mulai Gunakan MEXC

    Siap untuk menambahkan ACS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ACS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.

Pertanyaan Umum

  1. Bagaimana kurs ACS ke HUF dihitung?

    Perhitungan kurs ACS ke HUF didasarkan pada nilai ACS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke HUF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.

  2. Mengapa kurs ACS ke HUF begitu sering berubah?

    Kurs ACS ke HUF sangat sering berubah karena Access Protocol dan Hungarian Forint terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.

  3. Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?

    Kurs ACS ke HUF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.

  4. Apakah kurs ACS ke HUF dapat berbeda-beda antara bursa?

    Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.

  5. Mengapa kurs ACS ke HUF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?

    Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.

  6. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ACS ke HUF atau haruskah saya menunggu?

    Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.

  7. Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ACS ke HUF dengan lebih baik?

    Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.

  8. Bagaimana saya dapat memahami tren ACS terhadap HUF dari waktu ke waktu?

    Anda dapat memahami tren harga ACS terhadap HUF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.

  9. Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ACS ke HUF?

    Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan HUF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ACS tetap stagnan.

  10. Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ACS ke HUF?

    Halving Access Protocol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ACS ke HUF.

  11. Bisakah saya membandingkan kurs ACS ke HUF dengan mata uang lainnya?

    Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.

  12. Bagaimana saya mengetahui jika kurs ACS keHUF wajar?

    Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.

  13. Apa cara terbaik untuk memantau kurs ACS ke HUF sepanjang hari?

    Bookmark halaman ini atau halaman harga Access Protocol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.

  14. Apakah kurs konversi ACS ke HUF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?

    Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas HUF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.

  15. Dapatkah saya menetapkan harga target ACS ke HUF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?

    Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.

  16. Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Access Protocol dan Hungarian Forint?

    Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Access Protocol dan Pound Inggris.

  17. Apa perbedaan antara mengonversikan ACS ke HUF dan memperdagangkannya?

    Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan HUF Anda ke ACS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.

  18. Apakah ACS ke HUF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?

    Sebagian besar investor memantau harga ACS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ACS ke HUF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.

  19. Apa yang terjadi pada kurs ACS ke HUF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?

    Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai HUF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.

  20. Bagaimana MEXC memastikan kurs ACS ke HUF yang akurat dan kompetitif?

    MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.

