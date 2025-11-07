BursaDEX+
Harga live Access Protocol hari ini adalah 0.0005208 USD. Lacak informasi harga aktual ACS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ACS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Access Protocol(ACS)

Harga Live 1 ACS ke USD:

$0.0005208
$0.0005208
+0.44%1D
USD
Grafik Harga Live Access Protocol (ACS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:31 (UTC+8)

Informasi Harga Access Protocol (ACS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005167
$ 0.0005167
Low 24 Jam
$ 0.0005276
$ 0.0005276
High 24 Jam

$ 0.0005167
$ 0.0005167

$ 0.0005276
$ 0.0005276

$ 0.01735325179575623
$ 0.01735325179575623

$ 0.000516529099459536
$ 0.000516529099459536

-0.44%

+0.44%

-5.61%

-5.61%

Harga aktual Access Protocol (ACS) adalah $ 0.0005208. Selama 24 jam terakhir, ACS diperdagangkan antara low $ 0.0005167 dan high $ 0.0005276, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highACS adalah $ 0.01735325179575623, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000516529099459536.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ACS telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, +0.44% selama 24 jam, dan -5.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Access Protocol (ACS)

No.740

$ 22.89M
$ 22.89M

$ 297.06K
$ 297.06K

$ 46.57M
$ 46.57M

43.95B
43.95B

--
--

89,411,184,408.63673
89,411,184,408.63673

SOL

Kapitalisasi Pasar Access Protocol saat ini adalah $ 22.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 297.06K. Suplai beredar ACS adalah 43.95B, dan total suplainya sebesar 89411184408.63673. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 46.57M.

Riwayat Harga Access Protocol (ACS) USD

Pantau perubahan harga Access Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000002281+0.44%
30 Days$ -0.0002735-34.44%
60 Hari$ -0.0004302-45.24%
90 Hari$ -0.000676-56.49%
Perubahan Harga Access Protocol Hari Ini

Hari ini, ACS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000002281 (+0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Access Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002735 (-34.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Access Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ACS terlihat mengalami perubahan $ -0.0004302 (-45.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Access Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000676 (-56.49%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Access Protocol (ACS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Access Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Access Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Access Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ACS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Access Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Access Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Access Protocol (USD)

Berapa nilai Access Protocol (ACS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Access Protocol (ACS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Access Protocol.

Cek prediksi harga Access Protocol sekarang!

Tokenomi Access Protocol (ACS)

Memahami tokenomi Access Protocol (ACS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ACS sekarang!

Cara membeli Access Protocol (ACS)

Ingin mengetahui cara membeli Access Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Access Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ACS ke Mata Uang Lokal

1 Access Protocol(ACS) ke VND
13.704852
1 Access Protocol(ACS) ke AUD
A$0.000802032
1 Access Protocol(ACS) ke GBP
0.000395808
1 Access Protocol(ACS) ke EUR
0.000447888
1 Access Protocol(ACS) ke USD
$0.0005208
1 Access Protocol(ACS) ke MYR
RM0.002176944
1 Access Protocol(ACS) ke TRY
0.021930888
1 Access Protocol(ACS) ke JPY
¥0.0796824
1 Access Protocol(ACS) ke ARS
ARS$0.755873496
1 Access Protocol(ACS) ke RUB
0.042309792
1 Access Protocol(ACS) ke INR
0.046174128
1 Access Protocol(ACS) ke IDR
Rp8.679996528
1 Access Protocol(ACS) ke PHP
0.0307272
1 Access Protocol(ACS) ke EGP
￡E.0.02463384
1 Access Protocol(ACS) ke BRL
R$0.00278628
1 Access Protocol(ACS) ke CAD
C$0.000734328
1 Access Protocol(ACS) ke BDT
0.063542808
1 Access Protocol(ACS) ke NGN
0.749347872
1 Access Protocol(ACS) ke COP
$1.995398328
1 Access Protocol(ACS) ke ZAR
R.0.009041088
1 Access Protocol(ACS) ke UAH
0.021904848
1 Access Protocol(ACS) ke TZS
T.Sh.1.2796056
1 Access Protocol(ACS) ke VES
Bs0.1161384
1 Access Protocol(ACS) ke CLP
$0.4905936
1 Access Protocol(ACS) ke PKR
Rs0.147198912
1 Access Protocol(ACS) ke KZT
0.273956424
1 Access Protocol(ACS) ke THB
฿0.01687392
1 Access Protocol(ACS) ke TWD
NT$0.016134384
1 Access Protocol(ACS) ke AED
د.إ0.001911336
1 Access Protocol(ACS) ke CHF
Fr0.00041664
1 Access Protocol(ACS) ke HKD
HK$0.004046616
1 Access Protocol(ACS) ke AMD
֏0.19915392
1 Access Protocol(ACS) ke MAD
.د.م0.004848648
1 Access Protocol(ACS) ke MXN
$0.009666048
1 Access Protocol(ACS) ke SAR
ريال0.001953
1 Access Protocol(ACS) ke ETB
Br0.079937592
1 Access Protocol(ACS) ke KES
KSh0.067256112
1 Access Protocol(ACS) ke JOD
د.أ0.0003692472
1 Access Protocol(ACS) ke PLN
0.001916544
1 Access Protocol(ACS) ke RON
лв0.00229152
1 Access Protocol(ACS) ke SEK
kr0.004978848
1 Access Protocol(ACS) ke BGN
лв0.000880152
1 Access Protocol(ACS) ke HUF
Ft0.174176352
1 Access Protocol(ACS) ke CZK
0.010978464
1 Access Protocol(ACS) ke KWD
د.ك0.0001593648
1 Access Protocol(ACS) ke ILS
0.001703016
1 Access Protocol(ACS) ke BOB
Bs0.00359352
1 Access Protocol(ACS) ke AZN
0.00088536
1 Access Protocol(ACS) ke TJS
SM0.004801776
1 Access Protocol(ACS) ke GEL
0.001411368
1 Access Protocol(ACS) ke AOA
Kz0.47517792
1 Access Protocol(ACS) ke BHD
.د.ب0.0001958208
1 Access Protocol(ACS) ke BMD
$0.0005208
1 Access Protocol(ACS) ke DKK
kr0.003364368
1 Access Protocol(ACS) ke HNL
L0.013686624
1 Access Protocol(ACS) ke MUR
0.0239568
1 Access Protocol(ACS) ke NAD
$0.009046296
1 Access Protocol(ACS) ke NOK
kr0.00531216
1 Access Protocol(ACS) ke NZD
$0.000921816
1 Access Protocol(ACS) ke PAB
B/.0.0005208
1 Access Protocol(ACS) ke PGK
K0.002223816
1 Access Protocol(ACS) ke QAR
ر.ق0.001895712
1 Access Protocol(ACS) ke RSD
дин.0.052871616
1 Access Protocol(ACS) ke UZS
soʻm6.199999008
1 Access Protocol(ACS) ke ALL
L0.043679496
1 Access Protocol(ACS) ke ANG
ƒ0.000932232
1 Access Protocol(ACS) ke AWG
ƒ0.00093744
1 Access Protocol(ACS) ke BBD
$0.0010416
1 Access Protocol(ACS) ke BAM
KM0.000880152
1 Access Protocol(ACS) ke BIF
Fr1.5358392
1 Access Protocol(ACS) ke BND
$0.00067704
1 Access Protocol(ACS) ke BSD
$0.0005208
1 Access Protocol(ACS) ke JMD
$0.08351028
1 Access Protocol(ACS) ke KHR
2.091564048
1 Access Protocol(ACS) ke KMF
Fr0.2223816
1 Access Protocol(ACS) ke LAK
11.321738904
1 Access Protocol(ACS) ke LKR
රු0.158776296
1 Access Protocol(ACS) ke MDL
L0.008910888
1 Access Protocol(ACS) ke MGA
Ar2.3459436
1 Access Protocol(ACS) ke MOP
P0.0041664
1 Access Protocol(ACS) ke MVR
0.00802032
1 Access Protocol(ACS) ke MWK
MK0.90259848
1 Access Protocol(ACS) ke MZN
MT0.03330516
1 Access Protocol(ACS) ke NPR
रु0.07379736
1 Access Protocol(ACS) ke PYG
3.6935136
1 Access Protocol(ACS) ke RWF
Fr0.7567224
1 Access Protocol(ACS) ke SBD
$0.004280976
1 Access Protocol(ACS) ke SCR
0.007254744
1 Access Protocol(ACS) ke SRD
$0.0200508
1 Access Protocol(ACS) ke SVC
$0.004551792
1 Access Protocol(ACS) ke SZL
L0.00903588
1 Access Protocol(ACS) ke TMT
m0.0018228
1 Access Protocol(ACS) ke TND
د.ت0.0015410472
1 Access Protocol(ACS) ke TTD
$0.003525816
1 Access Protocol(ACS) ke UGX
Sh1.8207168
1 Access Protocol(ACS) ke XAF
Fr0.2958144
1 Access Protocol(ACS) ke XCD
$0.00140616
1 Access Protocol(ACS) ke XOF
Fr0.2958144
1 Access Protocol(ACS) ke XPF
Fr0.0536424
1 Access Protocol(ACS) ke BWP
P0.00700476
1 Access Protocol(ACS) ke BZD
$0.001046808
1 Access Protocol(ACS) ke CVE
$0.049913472
1 Access Protocol(ACS) ke DJF
Fr0.0927024
1 Access Protocol(ACS) ke DOP
$0.03348744
1 Access Protocol(ACS) ke DZD
د.ج0.068006064
1 Access Protocol(ACS) ke FJD
$0.001187424
1 Access Protocol(ACS) ke GNF
Fr4.528356
1 Access Protocol(ACS) ke GTQ
Q0.003989328
1 Access Protocol(ACS) ke GYD
$0.108930528
1 Access Protocol(ACS) ke ISK
kr0.0656208

Sumber Daya Access Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Access Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Access Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Access Protocol

Berapa nilai Access Protocol (ACS) hari ini?
Harga live ACS dalam USD adalah 0.0005208 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ACS ke USD saat ini?
Harga ACS ke USD saat ini adalah $ 0.0005208. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Access Protocol?
Kapitalisasi pasar ACS adalah $ 22.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ACS?
Suplai beredar ACS adalah 43.95B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ACS?
ACS mencapai harga ATH sebesar 0.01735325179575623 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ACS?
ACS mencapai harga ATL 0.000516529099459536 USD.
Berapa volume perdagangan ACS?
Volume perdagangan 24 jam live ACS adalah $ 297.06K USD.
Akankah harga ACS naik lebih tinggi tahun ini?
ACS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ACS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

