Tabel Konversi Access Protocol ke Nepalese Rupee
Tabel Konversi ACS ke NPR
- 1 ACS0.06 NPR
- 2 ACS0.11 NPR
- 3 ACS0.17 NPR
- 4 ACS0.23 NPR
- 5 ACS0.28 NPR
- 6 ACS0.34 NPR
- 7 ACS0.40 NPR
- 8 ACS0.45 NPR
- 9 ACS0.51 NPR
- 10 ACS0.57 NPR
- 50 ACS2.83 NPR
- 100 ACS5.65 NPR
- 1,000 ACS56.50 NPR
- 5,000 ACS282.52 NPR
- 10,000 ACS565.03 NPR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Access Protocol ke Nepalese Rupee (ACS ke NPR) di berbagai rentang nilai, dari 1 ACS hingga 10,000 ACS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ACS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NPR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ACS ke NPR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NPR ke ACS
- 1 NPR17.69 ACS
- 2 NPR35.39 ACS
- 3 NPR53.094 ACS
- 4 NPR70.79 ACS
- 5 NPR88.49 ACS
- 6 NPR106.1 ACS
- 7 NPR123.8 ACS
- 8 NPR141.5 ACS
- 9 NPR159.2 ACS
- 10 NPR176.9 ACS
- 50 NPR884.9 ACS
- 100 NPR1,769 ACS
- 1,000 NPR17,698 ACS
- 5,000 NPR88,490 ACS
- 10,000 NPR176,981 ACS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Nepalese Rupee ke Access Protocol (NPR ke ACS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NPR hingga 10,000 NPR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Access Protocol yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NPR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Access Protocol (ACS) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.06 NPR , yang mencerminkan perubahan -2.31% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨44.80M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨2.53B NPR.
6.39T NPR
Suplai Peredaran
44.80M
Volume Trading 24 Jam
2.53B NPR
Kapitalisasi Pasar
-2.31%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.0004367
High 24 Jam
₨ 0.0003915
Low 24 Jam
Grafik tren ACS ke NPR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Access Protocol terhadap NPR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Access Protocol saat ini.
Ringkasan Konversi ACS ke NPR
Per | 1 ACS = 0.06 NPR | 1 NPR = 17.69 ACS
Kurs untuk 1 ACS ke NPR hari ini adalah 0.06 NPR.
Pembelian 5 ACS akan dikenai biaya 0.28 NPR, sedangkan 10 ACS memiliki nilai 0.57 NPR.
1 NPR dapat di-trade dengan 17.69 ACS.
50 NPR dapat dikonversi ke 884.9 ACS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ACS ke NPR telah berubah sebesar -6.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.31%, sehingga mencapai high senilai 0.06229455608093248 NPR dan low senilai 0.05584684842153667 NPR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ACS adalah 0.08424814477077794 NPR yang menunjukkan perubahan -32.94% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ACS telah berubah sebesar -0.09366293914069217 NPR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -62.38% pada nilainya.
Semua Tentang Access Protocol (ACS)
Setelah menghitung harga Access Protocol (ACS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Access Protocol langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ACS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Access Protocol, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ACS ke NPR
Dalam 24 jam terakhir, Access Protocol (ACS) telah berfluktuasi antara 0.05584684842153667 NPR dan 0.06229455608093248 NPR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.05320785302996981 NPR dan high 0.07524703075954176 NPR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ACS ke NPR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+11.19%
|+36.34%
|+109.55%
|+88.88%
|Perubahan
|-1.83%
|-6.75%
|-32.88%
|-62.04%
Prakiraan Harga Access Protocol dalam NPR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Access Protocol dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ACS ke NPR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ACS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Access Protocol dapat mencapai sekitar ₨0.06NPR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ACS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ACS mungkin naik menjadi sekitar ₨0.07 NPR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Access Protocol kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
ACS dan NPR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Access Protocol (ACS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Access Protocol
- Harga Saat Ini (USD): $0.0003961
- Perubahan 7 Hari: -6.83%
- Tren 30 Hari: -32.94%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ACS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NPR, harga USD ACS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ACS] [ACS ke USD]
Nepalese Rupee (NPR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NPR/USD): 0.00700786071736667
- Perubahan 7 Hari: -0.50%
- Tren 30 Hari: -0.50%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NPR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ACS yang sama.
- NPR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ACS dengan NPR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ACS ke NPR?
Kurs antara Access Protocol (ACS) dan Nepalese Rupee (NPR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ACS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ACS ke NPR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NPR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NPR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NPR. Ketika NPR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ACS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Access Protocol, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ACS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NPR.
Konversikan ACS ke NPR Seketika
Gunakan konverter ACS ke NPR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ACS ke NPR?
Masukkan Jumlah ACS
Mulailah dengan memasukkan jumlah ACS yang ingin Anda konversi ke NPR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ACS ke NPR Secara Live
Lihat kurs ACS ke NPR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ACS dan NPR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ACS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ACS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ACS ke NPR dihitung?
Perhitungan kurs ACS ke NPR didasarkan pada nilai ACS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NPR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ACS ke NPR begitu sering berubah?
Kurs ACS ke NPR sangat sering berubah karena Access Protocol dan Nepalese Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ACS ke NPR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ACS ke NPR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ACS ke NPR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ACS ke NPR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ACS ke NPR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ACS terhadap NPR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ACS terhadap NPR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ACS ke NPR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NPR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ACS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ACS ke NPR?
Halving Access Protocol, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ACS ke NPR.
Bisakah saya membandingkan kurs ACS ke NPR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ACS keNPR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ACS ke NPR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Access Protocol, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ACS ke NPR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NPR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ACS ke NPR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Access Protocol dan Nepalese Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Access Protocol dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ACS ke NPR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NPR Anda ke ACS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ACS ke NPR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ACS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ACS ke NPR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ACS ke NPR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NPR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ACS ke NPR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.