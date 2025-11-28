Tabel Konversi AdEx ke United States Dollar
Tabel Konversi ADX ke USD
- 1 ADX0,11 USD
- 2 ADX0,22 USD
- 3 ADX0,33 USD
- 4 ADX0,44 USD
- 5 ADX0,55 USD
- 6 ADX0,66 USD
- 7 ADX0,77 USD
- 8 ADX0,88 USD
- 9 ADX0,99 USD
- 10 ADX1,10 USD
- 50 ADX5,50 USD
- 100 ADX11,01 USD
- 1 000 ADX110,06 USD
- 5 000 ADX550,29 USD
- 10 000 ADX1 100,57 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual AdEx ke United States Dollar (ADX ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ADX hingga 10,000 ADX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ADX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ADX ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke ADX
- 1 USD9,0861 ADX
- 2 USD18,17 ADX
- 3 USD27,25 ADX
- 4 USD36,34 ADX
- 5 USD45,43 ADX
- 6 USD54,51 ADX
- 7 USD63,60 ADX
- 8 USD72,68 ADX
- 9 USD81,77 ADX
- 10 USD90,86 ADX
- 50 USD454,3 ADX
- 100 USD908,6 ADX
- 1 000 USD9 086 ADX
- 5 000 USD45 430 ADX
- 10 000 USD90 861 ADX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke AdEx (USD ke ADX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah AdEx yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
AdEx (ADX) saat ini diperdagangkan seharga $ 0,11 USD , yang mencerminkan perubahan -2,39% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $1,58K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $16,28M USD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman AdEx Harga khusus dari kami.
147,84M USD
Suplai Peredaran
1,58K
Volume Trading 24 Jam
16,28M USD
Kapitalisasi Pasar
-2,39%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0,1133
High 24 Jam
$ 0,1101
Low 24 Jam
Grafik tren ADX ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi AdEx terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga AdEx saat ini.
Ringkasan Konversi ADX ke USD
Per | 1 ADX = 0,11 USD | 1 USD = 9,0861 ADX
Kurs untuk 1 ADX ke USD hari ini adalah 0,11 USD.
Pembelian 5 ADX akan dikenai biaya 0,55 USD, sedangkan 10 ADX memiliki nilai 1,10 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 9,0861 ADX.
50 USD dapat dikonversi ke 454,3 ADX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ADX ke USD telah berubah sebesar +2,03% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2,39%, sehingga mencapai high senilai 0,11325583022621179 USD dan low senilai 0,11005707773968154 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ADX adalah 0,12425154189865953 USD yang menunjukkan perubahan -11,43% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ADX telah berubah sebesar -0,02818900628754786 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -20,40% pada nilainya.
Semua Tentang AdEx (ADX)
Setelah menghitung harga AdEx (ADX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang AdEx langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ADX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli AdEx, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ADX ke USD
Dalam 24 jam terakhir, AdEx (ADX) telah berfluktuasi antara 0,11005707773968154 USD dan 0,11325583022621179 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,10735813032917163 USD dan high 0,11475524545427285 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ADX ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0.1
|$ 0.1
|$ 0.17
|$ 0.17
|Low
|$ 0.1
|$ 0.09
|$ 0.09
|$ 0.07
|Rata-rata
|$ 0.1
|$ 0.1
|$ 0.11
|$ 0.1
|Volatilitas
|+2,83%
|+6,86%
|+66,29%
|+71,77%
|Perubahan
|-2,73%
|+2,04%
|-10,34%
|-19,69%
Prakiraan Harga AdEx dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga AdEx dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ADX ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ADX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, AdEx dapat mencapai sekitar $0,12USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ADX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ADX mungkin naik menjadi sekitar $0,14 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga AdEx kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ADX yang Tersedia di MEXC
ADX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ADX, yang mencakup pasar tempat AdEx dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ADX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ADX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures AdEx untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli AdEx
Ingin menambahkan AdEx ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
ADX dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0,754632
- Perubahan 7 Hari: +0,87%
- Tren 30 Hari: +0,87%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0,862404
- Perubahan 7 Hari: +0,47%
- Tren 30 Hari: +0,47%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 77,716946
- Perubahan 7 Hari: +3,82%
- Tren 30 Hari: +3,82%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli ADX.
- USD yang lebih lemah membuat ADX relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ADX dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ADX ke USD?
Kurs antara AdEx (ADX) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ADX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ADX ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ADX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti AdEx, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ADX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan ADX ke USD Seketika
Gunakan konverter ADX ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ADX ke USD?
Masukkan Jumlah ADX
Mulailah dengan memasukkan jumlah ADX yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ADX ke USD Secara Live
Lihat kurs ADX ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ADX dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ADX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ADX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ADX ke USD dihitung?
Perhitungan kurs ADX ke USD didasarkan pada nilai ADX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ADX ke USD begitu sering berubah?
Kurs ADX ke USD sangat sering berubah karena AdEx dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ADX ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ADX ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ADX ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ADX ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ADX ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ADX terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ADX terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ADX ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ADX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ADX ke USD?
Halving AdEx, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ADX ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs ADX ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ADX keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ADX ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga AdEx, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ADX ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ADX ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi AdEx dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk AdEx dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ADX ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke ADX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ADX ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ADX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ADX ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ADX ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ADX ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
