BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AdEx hari ini adalah 0.1274 USD. Lacak informasi harga aktual ADX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AdEx hari ini adalah 0.1274 USD. Lacak informasi harga aktual ADX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ADX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ADX

Info Harga ADX

Penjelasan ADX

Whitepaper ADX

Situs Web Resmi ADX

Tokenomi ADX

Prakiraan Harga ADX

Riwayat ADX

Panduan Membeli ADX

Konverter ADX ke Mata Uang Fiat

Spot ADX

Futures USDT-M ADX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AdEx

Harga AdEx(ADX)

Harga Live 1 ADX ke USD:

$0.1274
$0.1274$0.1274
+1.11%1D
USD
Grafik Harga Live AdEx (ADX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:51 (UTC+8)

Informasi Harga AdEx (ADX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1251
$ 0.1251$ 0.1251
Low 24 Jam
$ 0.1341
$ 0.1341$ 0.1341
High 24 Jam

$ 0.1251
$ 0.1251$ 0.1251

$ 0.1341
$ 0.1341$ 0.1341

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

-0.47%

+1.11%

-6.47%

-6.47%

Harga aktual AdEx (ADX) adalah $ 0.1274. Selama 24 jam terakhir, ADX diperdagangkan antara low $ 0.1251 dan high $ 0.1341, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highADX adalah $ 3.708280086517334, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.034879632974.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ADX telah berubah sebesar -0.47% selama 1 jam terakhir, +1.11% selama 24 jam, dan -6.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AdEx (ADX)

No.812

$ 18.84M
$ 18.84M$ 18.84M

$ 6.32K
$ 6.32K$ 6.32K

$ 19.11M
$ 19.11M$ 19.11M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Kapitalisasi Pasar AdEx saat ini adalah $ 18.84M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.32K. Suplai beredar ADX adalah 147.90M, dan total suplainya sebesar 150000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.11M.

Riwayat Harga AdEx (ADX) USD

Pantau perubahan harga AdEx untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001399+1.11%
30 Days$ +0.0243+23.56%
60 Hari$ +0.0022+1.75%
90 Hari$ -0.0095-6.94%
Perubahan Harga AdEx Hari Ini

Hari ini, ADX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001399 (+1.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AdEx 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0243 (+23.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AdEx 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ADX terlihat mengalami perubahan $ +0.0022 (+1.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AdEx 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0095 (-6.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AdEx (ADX)?

Lihat halaman Riwayat Harga AdEx sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AdEx (ADX)

AURA adalah agen AI pribadi Anda, yang memudahkan Anda untuk tetap unggul di Web3. AURA memantau pasar, merekomendasikan peluang, dan mengeksekusi tindakan atas nama Anda - semuanya berdasarkan aktivitas onchain dan profil risiko Anda. Baik itu menemukan protokol pinjaman terbaik, mengklaim airdrop, mencetak NFT, atau memaksimalkan hasil DeFi Anda, AURA akan melakukan pekerjaan beratnya sehingga Anda tidak perlu repot. Kerangka kerja agen AI AURA juga dapat menyediakan strategi dan otomatisasi yang dipersonalisasi di seluruh aplikasi dan dompet Web3, yang semakin meningkatkan pengalaman pengguna.

AdEx tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AdEx Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ADX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AdEx di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AdEx dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AdEx (USD)

Berapa nilai AdEx (ADX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AdEx (ADX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AdEx.

Cek prediksi harga AdEx sekarang!

Tokenomi AdEx (ADX)

Memahami tokenomi AdEx (ADX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ADX sekarang!

Cara membeli AdEx (ADX)

Ingin mengetahui cara membeli AdEx? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AdEx di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ADX ke Mata Uang Lokal

1 AdEx(ADX) ke VND
3,352.531
1 AdEx(ADX) ke AUD
A$0.196196
1 AdEx(ADX) ke GBP
0.096824
1 AdEx(ADX) ke EUR
0.109564
1 AdEx(ADX) ke USD
$0.1274
1 AdEx(ADX) ke MYR
RM0.532532
1 AdEx(ADX) ke TRY
5.36354
1 AdEx(ADX) ke JPY
¥19.4922
1 AdEx(ADX) ke ARS
ARS$184.904538
1 AdEx(ADX) ke RUB
10.349976
1 AdEx(ADX) ke INR
11.295284
1 AdEx(ADX) ke IDR
Rp2,123.332484
1 AdEx(ADX) ke PHP
7.515326
1 AdEx(ADX) ke EGP
￡E.6.02602
1 AdEx(ADX) ke BRL
R$0.68159
1 AdEx(ADX) ke CAD
C$0.179634
1 AdEx(ADX) ke BDT
15.544074
1 AdEx(ADX) ke NGN
183.308216
1 AdEx(ADX) ke COP
$488.121634
1 AdEx(ADX) ke ZAR
R.2.211664
1 AdEx(ADX) ke UAH
5.358444
1 AdEx(ADX) ke TZS
T.Sh.313.0218
1 AdEx(ADX) ke VES
Bs28.4102
1 AdEx(ADX) ke CLP
$120.0108
1 AdEx(ADX) ke PKR
Rs36.008336
1 AdEx(ADX) ke KZT
67.016222
1 AdEx(ADX) ke THB
฿4.12776
1 AdEx(ADX) ke TWD
NT$3.946852
1 AdEx(ADX) ke AED
د.إ0.467558
1 AdEx(ADX) ke CHF
Fr0.10192
1 AdEx(ADX) ke HKD
HK$0.989898
1 AdEx(ADX) ke AMD
֏48.71776
1 AdEx(ADX) ke MAD
.د.م1.186094
1 AdEx(ADX) ke MXN
$2.364544
1 AdEx(ADX) ke SAR
ريال0.47775
1 AdEx(ADX) ke ETB
Br19.554626
1 AdEx(ADX) ke KES
KSh16.452436
1 AdEx(ADX) ke JOD
د.أ0.0903266
1 AdEx(ADX) ke PLN
0.468832
1 AdEx(ADX) ke RON
лв0.56056
1 AdEx(ADX) ke SEK
kr1.217944
1 AdEx(ADX) ke BGN
лв0.215306
1 AdEx(ADX) ke HUF
Ft42.607656
1 AdEx(ADX) ke CZK
2.685592
1 AdEx(ADX) ke KWD
د.ك0.0389844
1 AdEx(ADX) ke ILS
0.416598
1 AdEx(ADX) ke BOB
Bs0.87906
1 AdEx(ADX) ke AZN
0.21658
1 AdEx(ADX) ke TJS
SM1.174628
1 AdEx(ADX) ke GEL
0.345254
1 AdEx(ADX) ke AOA
Kz116.23976
1 AdEx(ADX) ke BHD
.د.ب0.0479024
1 AdEx(ADX) ke BMD
$0.1274
1 AdEx(ADX) ke DKK
kr0.823004
1 AdEx(ADX) ke HNL
L3.348072
1 AdEx(ADX) ke MUR
5.8604
1 AdEx(ADX) ke NAD
$2.212938
1 AdEx(ADX) ke NOK
kr1.29948
1 AdEx(ADX) ke NZD
$0.225498
1 AdEx(ADX) ke PAB
B/.0.1274
1 AdEx(ADX) ke PGK
K0.543998
1 AdEx(ADX) ke QAR
ر.ق0.463736
1 AdEx(ADX) ke RSD
дин.12.933648
1 AdEx(ADX) ke UZS
soʻm1,516.666424
1 AdEx(ADX) ke ALL
L10.685038
1 AdEx(ADX) ke ANG
ƒ0.228046
1 AdEx(ADX) ke AWG
ƒ0.22932
1 AdEx(ADX) ke BBD
$0.2548
1 AdEx(ADX) ke BAM
KM0.215306
1 AdEx(ADX) ke BIF
Fr375.7026
1 AdEx(ADX) ke BND
$0.16562
1 AdEx(ADX) ke BSD
$0.1274
1 AdEx(ADX) ke JMD
$20.42859
1 AdEx(ADX) ke KHR
511.646044
1 AdEx(ADX) ke KMF
Fr54.3998
1 AdEx(ADX) ke LAK
2,769.565162
1 AdEx(ADX) ke LKR
රු38.840438
1 AdEx(ADX) ke MDL
L2.179814
1 AdEx(ADX) ke MGA
Ar573.8733
1 AdEx(ADX) ke MOP
P1.0192
1 AdEx(ADX) ke MVR
1.96196
1 AdEx(ADX) ke MWK
MK220.79694
1 AdEx(ADX) ke MZN
MT8.14723
1 AdEx(ADX) ke NPR
रु18.05258
1 AdEx(ADX) ke PYG
903.5208
1 AdEx(ADX) ke RWF
Fr185.1122
1 AdEx(ADX) ke SBD
$1.047228
1 AdEx(ADX) ke SCR
1.774682
1 AdEx(ADX) ke SRD
$4.9049
1 AdEx(ADX) ke SVC
$1.113476
1 AdEx(ADX) ke SZL
L2.21039
1 AdEx(ADX) ke TMT
m0.4459
1 AdEx(ADX) ke TND
د.ت0.3769766
1 AdEx(ADX) ke TTD
$0.862498
1 AdEx(ADX) ke UGX
Sh445.3904
1 AdEx(ADX) ke XAF
Fr72.3632
1 AdEx(ADX) ke XCD
$0.34398
1 AdEx(ADX) ke XOF
Fr72.3632
1 AdEx(ADX) ke XPF
Fr13.1222
1 AdEx(ADX) ke BWP
P1.71353
1 AdEx(ADX) ke BZD
$0.256074
1 AdEx(ADX) ke CVE
$12.210016
1 AdEx(ADX) ke DJF
Fr22.6772
1 AdEx(ADX) ke DOP
$8.19182
1 AdEx(ADX) ke DZD
د.ج16.635892
1 AdEx(ADX) ke FJD
$0.290472
1 AdEx(ADX) ke GNF
Fr1,107.743
1 AdEx(ADX) ke GTQ
Q0.975884
1 AdEx(ADX) ke GYD
$26.646984
1 AdEx(ADX) ke ISK
kr16.0524

Sumber Daya AdEx

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AdEx, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AdEx
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AdEx

Berapa nilai AdEx (ADX) hari ini?
Harga live ADX dalam USD adalah 0.1274 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ADX ke USD saat ini?
Harga ADX ke USD saat ini adalah $ 0.1274. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AdEx?
Kapitalisasi pasar ADX adalah $ 18.84M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ADX?
Suplai beredar ADX adalah 147.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ADX?
ADX mencapai harga ATH sebesar 3.708280086517334 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ADX?
ADX mencapai harga ATL 0.034879632974 USD.
Berapa volume perdagangan ADX?
Volume perdagangan 24 jam live ADX adalah $ 6.32K USD.
Akankah harga ADX naik lebih tinggi tahun ini?
ADX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ADX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:02:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AdEx (ADX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ADX ke USD

Jumlah

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1274 USD

Perdagangkan ADX

ADX/USDT
$0.1274
$0.1274$0.1274
+1.11%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,930.31
$100,930.31$100,930.31

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.05
$3,303.05$3,303.05

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.56
$155.56$155.56

-0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1399
$1.1399$1.1399

+32.85%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,930.31
$100,930.31$100,930.31

-1.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.05
$3,303.05$3,303.05

+0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.56
$155.56$155.56

-0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1916
$2.1916$2.1916

-1.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9999
$0.9999$0.9999

-1.59%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004086
$0.0004086$0.0004086

+172.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.020800
$0.020800$0.020800

+1,980.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.675
$4.675$4.675

+367.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1170
$0.1170$0.1170

+134.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001613
$0.001613$0.001613

+48.25%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002146
$0.0000002146$0.0000002146

+43.06%