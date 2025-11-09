Tokenomi AdEx (ADX)

Telusuri wawasan utama tentang AdEx (ADX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:10:10 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga AdEx (ADX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AdEx (ADX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 20.14M
$ 20.14M$ 20.14M
Total Suplai:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Suplai yang Beredar:
$ 147.90M
$ 147.90M$ 147.90M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 20.43M
$ 20.43M$ 20.43M
All-Time High:
$ 0.1699
$ 0.1699$ 0.1699
All-Time Low:
$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974
Harga Saat Ini:
$ 0.1362
$ 0.1362$ 0.1362

Informasi AdEx (ADX)

AURA adalah agen AI pribadi Anda, yang memudahkan Anda untuk tetap unggul di Web3. AURA memantau pasar, merekomendasikan peluang, dan mengeksekusi tindakan atas nama Anda - semuanya berdasarkan aktivitas onchain dan profil risiko Anda. Baik itu menemukan protokol pinjaman terbaik, mengklaim airdrop, mencetak NFT, atau memaksimalkan hasil DeFi Anda, AURA akan melakukan pekerjaan beratnya sehingga Anda tidak perlu repot. Kerangka kerja agen AI AURA juga dapat menyediakan strategi dan otomatisasi yang dipersonalisasi di seluruh aplikasi dan dompet Web3, yang semakin meningkatkan pengalaman pengguna.

Situs Web Resmi:
https://www.adex.network/
Whitepaper:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

Tokenomi AdEx (ADX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AdEx (ADX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ADX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ADX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ADX, jelajahi harga live token ADX!

Riwayat Harga AdEx (ADX)

Menganalisis riwayat harga ADX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga ADX

Ingin mengetahui arah ADX? Halaman prediksi harga ADX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

