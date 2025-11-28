Tabel Konversi Aerodrome Finance ke Omani Rial
Tabel Konversi AERO ke OMR
- 1 AERO0.26 OMR
- 2 AERO0.53 OMR
- 3 AERO0.79 OMR
- 4 AERO1.05 OMR
- 5 AERO1.32 OMR
- 6 AERO1.58 OMR
- 7 AERO1.84 OMR
- 8 AERO2.11 OMR
- 9 AERO2.37 OMR
- 10 AERO2.63 OMR
- 50 AERO13.16 OMR
- 100 AERO26.32 OMR
- 1,000 AERO263.15 OMR
- 5,000 AERO1,315.76 OMR
- 10,000 AERO2,631.52 OMR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Aerodrome Finance ke Omani Rial (AERO ke OMR) di berbagai rentang nilai, dari 1 AERO hingga 10,000 AERO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AERO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar OMR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AERO ke OMR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi OMR ke AERO
- 1 OMR3.800 AERO
- 2 OMR7.600 AERO
- 3 OMR11.40 AERO
- 4 OMR15.20 AERO
- 5 OMR19.00043 AERO
- 6 OMR22.80 AERO
- 7 OMR26.60 AERO
- 8 OMR30.40 AERO
- 9 OMR34.20 AERO
- 10 OMR38.00086 AERO
- 50 OMR190.004 AERO
- 100 OMR380.008 AERO
- 1,000 OMR3,800 AERO
- 5,000 OMR19,000 AERO
- 10,000 OMR38,000 AERO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Omani Rial ke Aerodrome Finance (OMR ke AERO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 OMR hingga 10,000 OMR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Aerodrome Finance yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah OMR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Aerodrome Finance (AERO) saat ini diperdagangkan seharga ر.ع. 0.26 OMR , yang mencerminkan perubahan -4.32% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ر.ع.39.09K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ر.ع.237.51M OMR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Aerodrome Finance Harga khusus dari kami.
345.63M OMR
Suplai Peredaran
39.09K
Volume Trading 24 Jam
237.51M OMR
Kapitalisasi Pasar
-4.32%
Perubahan Harga (1 Hari)
ر.ع. 0.7239
High 24 Jam
ر.ع. 0.6863
Low 24 Jam
Grafik tren AERO ke OMR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Aerodrome Finance terhadap OMR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Aerodrome Finance saat ini.
Ringkasan Konversi AERO ke OMR
Per | 1 AERO = 0.26 OMR | 1 OMR = 3.800 AERO
Kurs untuk 1 AERO ke OMR hari ini adalah 0.26 OMR.
Pembelian 5 AERO akan dikenai biaya 1.32 OMR, sedangkan 10 AERO memiliki nilai 2.63 OMR.
1 OMR dapat di-trade dengan 3.800 AERO.
50 OMR dapat dikonversi ke 190.004 AERO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AERO ke OMR telah berubah sebesar +4.24% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.32%, sehingga mencapai high senilai 0.27704430672037905 OMR dan low senilai 0.2626543827907116 OMR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AERO adalah 0.39120692130069273 OMR yang menunjukkan perubahan -32.75% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AERO telah berubah sebesar -0.1920059796679295 OMR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -42.20% pada nilainya.
Semua Tentang Aerodrome Finance (AERO)
Setelah menghitung harga Aerodrome Finance (AERO), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Aerodrome Finance langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AERO. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Aerodrome Finance, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AERO ke OMR
Dalam 24 jam terakhir, Aerodrome Finance (AERO) telah berfluktuasi antara 0.2626543827907116 OMR dan 0.27704430672037905 OMR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.24355711672447744 OMR dan high 0.28286151001109566 OMR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AERO ke OMR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ر.ع. 0.27
|ر.ع. 0.27
|ر.ع. 0.49
|ر.ع. 0.52
|Low
|ر.ع. 0.26
|ر.ع. 0.24
|ر.ع. 0.23
|ر.ع. 0.12
|Rata-rata
|ر.ع. 0.26
|ر.ع. 0.26
|ر.ع. 0.33
|ر.ع. 0.37
|Volatilitas
|+5.41%
|+15.59%
|+66.05%
|+88.31%
|Perubahan
|-1.09%
|+4.40%
|-32.67%
|-42.06%
Prakiraan Harga Aerodrome Finance dalam OMR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Aerodrome Finance dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AERO ke OMR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AERO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Aerodrome Finance dapat mencapai sekitar ر.ع.0.28OMR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AERO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AERO mungkin naik menjadi sekitar ر.ع.0.34 OMR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Aerodrome Finance kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AERO yang Tersedia di MEXC
AERO/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AERO, yang mencakup pasar tempat Aerodrome Finance dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AERO pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
AEROUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AERO dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Aerodrome Finance untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Aerodrome Finance
Ingin menambahkan Aerodrome Finance ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Aerodrome Finance › atau Mulai sekarang ›
AERO dan OMR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Aerodrome Finance (AERO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Aerodrome Finance
- Harga Saat Ini (USD): $0.6876
- Perubahan 7 Hari: +4.24%
- Tren 30 Hari: -32.75%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AERO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke OMR, harga USD AERO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AERO] [AERO ke USD]
Omani Rial (OMR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (OMR/USD): 2.611920806561145
- Perubahan 7 Hari: +0.43%
- Tren 30 Hari: +0.43%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- OMR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AERO yang sama.
- OMR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AERO dengan OMR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AERO ke OMR?
Kurs antara Aerodrome Finance (AERO) dan Omani Rial (OMR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AERO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AERO ke OMR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit OMR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal OMR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan OMR. Ketika OMR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AERO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Aerodrome Finance, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AERO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke OMR.
Konversikan AERO ke OMR Seketika
Gunakan konverter AERO ke OMR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AERO ke OMR?
Masukkan Jumlah AERO
Mulailah dengan memasukkan jumlah AERO yang ingin Anda konversi ke OMR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AERO ke OMR Secara Live
Lihat kurs AERO ke OMR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AERO dan OMR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AERO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AERO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AERO ke OMR dihitung?
Perhitungan kurs AERO ke OMR didasarkan pada nilai AERO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke OMR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AERO ke OMR begitu sering berubah?
Kurs AERO ke OMR sangat sering berubah karena Aerodrome Finance dan Omani Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AERO ke OMR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AERO ke OMR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AERO ke OMR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AERO ke OMR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AERO ke OMR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AERO terhadap OMR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AERO terhadap OMR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AERO ke OMR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan OMR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AERO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AERO ke OMR?
Halving Aerodrome Finance, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AERO ke OMR.
Bisakah saya membandingkan kurs AERO ke OMR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AERO keOMR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AERO ke OMR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Aerodrome Finance, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AERO ke OMR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas OMR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AERO ke OMR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Aerodrome Finance dan Omani Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Aerodrome Finance dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AERO ke OMR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan OMR Anda ke AERO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AERO ke OMR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AERO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AERO ke OMR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AERO ke OMR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai OMR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AERO ke OMR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Aerodrome Finance Selengkapnya
Harga Aerodrome Finance
Pelajari selengkapnya tentang Aerodrome Finance (AERO) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Aerodrome Finance
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar AERO untuk lebih memahami kemungkinan arah Aerodrome Finance.
Cara Membeli Aerodrome Finance
Ingin membeli Aerodrome Finance? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
AERO/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan AERO/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi Aerodrome Finance ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke OMR
Mengapa Harus Membeli Aerodrome Finance dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Aerodrome Finance.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Aerodrome Finance dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.