Harga live Aerodrome Finance hari ini adalah 0.8618 USD. Lacak informasi harga aktual AERO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AERO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Aerodrome Finance

Harga Aerodrome Finance(AERO)

Harga Live 1 AERO ke USD:

$0.8618
+1.63%1D
USD
Grafik Harga Live Aerodrome Finance (AERO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:03:05 (UTC+8)

Informasi Harga Aerodrome Finance (AERO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.83
Low 24 Jam
$ 0.9145
High 24 Jam

$ 0.83
$ 0.9145
$ 2.330764700582137
$ 0.00642369156521956
-1.48%

+1.63%

-15.16%

-15.16%

Harga aktual Aerodrome Finance (AERO) adalah $ 0.8618. Selama 24 jam terakhir, AERO diperdagangkan antara low $ 0.83 dan high $ 0.9145, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAERO adalah $ 2.330764700582137, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00642369156521956.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AERO telah berubah sebesar -1.48% selama 1 jam terakhir, +1.63% selama 24 jam, dan -15.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aerodrome Finance (AERO)

No.76

$ 777.90M
$ 386.05K
$ 1.53B
902.64M
--
1,780,501,856.5008662
0.02%

BASE

Kapitalisasi Pasar Aerodrome Finance saat ini adalah $ 777.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 386.05K. Suplai beredar AERO adalah 902.64M, dan total suplainya sebesar 1780501856.5008662. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.53B.

Riwayat Harga Aerodrome Finance (AERO) USD

Pantau perubahan harga Aerodrome Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.013822+1.63%
30 Days$ -0.2362-21.52%
60 Hari$ -0.272-24.00%
90 Hari$ -0.2222-20.50%
Perubahan Harga Aerodrome Finance Hari Ini

Hari ini, AERO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.013822 (+1.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aerodrome Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2362 (-21.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aerodrome Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AERO terlihat mengalami perubahan $ -0.272 (-24.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aerodrome Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2222 (-20.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aerodrome Finance (AERO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aerodrome Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aerodrome Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AERO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aerodrome Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aerodrome Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aerodrome Finance (USD)

Berapa nilai Aerodrome Finance (AERO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aerodrome Finance (AERO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aerodrome Finance.

Cek prediksi harga Aerodrome Finance sekarang!

Tokenomi Aerodrome Finance (AERO)

Memahami tokenomi Aerodrome Finance (AERO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AERO sekarang!

Cara membeli Aerodrome Finance (AERO)

Ingin mengetahui cara membeli Aerodrome Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aerodrome Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AERO ke Mata Uang Lokal

1 Aerodrome Finance(AERO) ke VND
22,678.267
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AUD
A$1.327172
1 Aerodrome Finance(AERO) ke GBP
0.654968
1 Aerodrome Finance(AERO) ke EUR
0.741148
1 Aerodrome Finance(AERO) ke USD
$0.8618
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MYR
RM3.602324
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TRY
36.28178
1 Aerodrome Finance(AERO) ke JPY
¥131.8554
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ARS
ARS$1,250.790666
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RUB
70.012632
1 Aerodrome Finance(AERO) ke INR
76.407188
1 Aerodrome Finance(AERO) ke IDR
Rp14,363.327588
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PHP
50.837582
1 Aerodrome Finance(AERO) ke EGP
￡E.40.76314
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BRL
R$4.61063
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CAD
C$1.215138
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BDT
105.148218
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NGN
1,239.992312
1 Aerodrome Finance(AERO) ke COP
$3,301.909138
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ZAR
R.14.960848
1 Aerodrome Finance(AERO) ke UAH
36.247308
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TZS
T.Sh.2,117.4426
1 Aerodrome Finance(AERO) ke VES
Bs192.1814
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CLP
$811.8156
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PKR
Rs243.579152
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KZT
453.332654
1 Aerodrome Finance(AERO) ke THB
฿27.92232
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TWD
NT$26.698564
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AED
د.إ3.162806
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CHF
Fr0.68944
1 Aerodrome Finance(AERO) ke HKD
HK$6.696186
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AMD
֏329.55232
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MAD
.د.م8.023358
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MXN
$15.995008
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SAR
ريال3.23175
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ETB
Br132.277682
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KES
KSh111.292852
1 Aerodrome Finance(AERO) ke JOD
د.أ0.6110162
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PLN
3.171424
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RON
лв3.79192
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SEK
kr8.238808
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BGN
лв1.456442
1 Aerodrome Finance(AERO) ke HUF
Ft288.220392
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CZK
18.166744
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KWD
د.ك0.2637108
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ILS
2.818086
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BOB
Bs5.94642
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AZN
1.46506
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TJS
SM7.945796
1 Aerodrome Finance(AERO) ke GEL
2.335478
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AOA
Kz786.30632
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BHD
.د.ب0.3240368
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BMD
$0.8618
1 Aerodrome Finance(AERO) ke DKK
kr5.567228
1 Aerodrome Finance(AERO) ke HNL
L22.648104
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MUR
39.6428
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NAD
$14.969466
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NOK
kr8.79036
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NZD
$1.525386
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PAB
B/.0.8618
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PGK
K3.679886
1 Aerodrome Finance(AERO) ke QAR
ر.ق3.136952
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RSD
дин.87.489936
1 Aerodrome Finance(AERO) ke UZS
soʻm10,259.522168
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ALL
L72.279166
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ANG
ƒ1.542622
1 Aerodrome Finance(AERO) ke AWG
ƒ1.55124
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BBD
$1.7236
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BAM
KM1.456442
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BIF
Fr2,541.4482
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BND
$1.12034
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BSD
$0.8618
1 Aerodrome Finance(AERO) ke JMD
$138.18963
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KHR
3,461.040508
1 Aerodrome Finance(AERO) ke KMF
Fr367.9886
1 Aerodrome Finance(AERO) ke LAK
18,734.782234
1 Aerodrome Finance(AERO) ke LKR
රු262.736966
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MDL
L14.745398
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MGA
Ar3,881.9781
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MOP
P6.8944
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MVR
13.27172
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MWK
MK1,493.58558
1 Aerodrome Finance(AERO) ke MZN
MT55.11211
1 Aerodrome Finance(AERO) ke NPR
रु122.11706
1 Aerodrome Finance(AERO) ke PYG
6,111.8856
1 Aerodrome Finance(AERO) ke RWF
Fr1,252.1954
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SBD
$7.083996
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SCR
12.004874
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SRD
$33.1793
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SVC
$7.532132
1 Aerodrome Finance(AERO) ke SZL
L14.95223
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TMT
m3.0163
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TND
د.ت2.5500662
1 Aerodrome Finance(AERO) ke TTD
$5.834386
1 Aerodrome Finance(AERO) ke UGX
Sh3,012.8528
1 Aerodrome Finance(AERO) ke XAF
Fr489.5024
1 Aerodrome Finance(AERO) ke XCD
$2.32686
1 Aerodrome Finance(AERO) ke XOF
Fr489.5024
1 Aerodrome Finance(AERO) ke XPF
Fr88.7654
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BWP
P11.59121
1 Aerodrome Finance(AERO) ke BZD
$1.732218
1 Aerodrome Finance(AERO) ke CVE
$82.594912
1 Aerodrome Finance(AERO) ke DJF
Fr153.4004
1 Aerodrome Finance(AERO) ke DOP
$55.41374
1 Aerodrome Finance(AERO) ke DZD
د.ج112.533844
1 Aerodrome Finance(AERO) ke FJD
$1.964904
1 Aerodrome Finance(AERO) ke GNF
Fr7,493.351
1 Aerodrome Finance(AERO) ke GTQ
Q6.601388
1 Aerodrome Finance(AERO) ke GYD
$180.254088
1 Aerodrome Finance(AERO) ke ISK
kr108.5868

Sumber Daya Aerodrome Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aerodrome Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aerodrome Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aerodrome Finance

Berapa nilai Aerodrome Finance (AERO) hari ini?
Harga live AERO dalam USD adalah 0.8618 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AERO ke USD saat ini?
Harga AERO ke USD saat ini adalah $ 0.8618. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aerodrome Finance?
Kapitalisasi pasar AERO adalah $ 777.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AERO?
Suplai beredar AERO adalah 902.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AERO?
AERO mencapai harga ATH sebesar 2.330764700582137 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AERO?
AERO mencapai harga ATL 0.00642369156521956 USD.
Berapa volume perdagangan AERO?
Volume perdagangan 24 jam live AERO adalah $ 386.05K USD.
Akankah harga AERO naik lebih tinggi tahun ini?
AERO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AERO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Aerodrome Finance (AERO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AERO ke USD

Jumlah

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0.8618 USD

Perdagangkan AERO

AERO/USDT
$0.8618
+1.54%

