Tabel Konversi Casper AI ke Peruvian Sol
Tabel Konversi AIAGENT ke PEN
- 1 AIAGENT0.00 PEN
- 2 AIAGENT0.00 PEN
- 3 AIAGENT0.01 PEN
- 4 AIAGENT0.01 PEN
- 5 AIAGENT0.01 PEN
- 6 AIAGENT0.01 PEN
- 7 AIAGENT0.01 PEN
- 8 AIAGENT0.02 PEN
- 9 AIAGENT0.02 PEN
- 10 AIAGENT0.02 PEN
- 50 AIAGENT0.09 PEN
- 100 AIAGENT0.19 PEN
- 1,000 AIAGENT1.88 PEN
- 5,000 AIAGENT9.41 PEN
- 10,000 AIAGENT18.82 PEN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Casper AI ke Peruvian Sol (AIAGENT ke PEN) di berbagai rentang nilai, dari 1 AIAGENT hingga 10,000 AIAGENT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AIAGENT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PEN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AIAGENT ke PEN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PEN ke AIAGENT
- 1 PEN531.3 AIAGENT
- 2 PEN1,062 AIAGENT
- 3 PEN1,594 AIAGENT
- 4 PEN2,125 AIAGENT
- 5 PEN2,656 AIAGENT
- 6 PEN3,188 AIAGENT
- 7 PEN3,719 AIAGENT
- 8 PEN4,250 AIAGENT
- 9 PEN4,782 AIAGENT
- 10 PEN5,313 AIAGENT
- 50 PEN26,567 AIAGENT
- 100 PEN53,135 AIAGENT
- 1,000 PEN531,354 AIAGENT
- 5,000 PEN2,656,771 AIAGENT
- 10,000 PEN5,313,542 AIAGENT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peruvian Sol ke Casper AI (PEN ke AIAGENT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PEN hingga 10,000 PEN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Casper AI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PEN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Casper AI (AIAGENT) saat ini diperdagangkan seharga S/. 0.00 PEN , yang mencerminkan perubahan 1.81% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai S/.24.07 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar S/.0.00 PEN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Casper AI Harga khusus dari kami.
0.00 PEN
Suplai Peredaran
24.07
Volume Trading 24 Jam
0.00 PEN
Kapitalisasi Pasar
1.81%
Perubahan Harga (1 Hari)
S/. 0.00056
High 24 Jam
S/. 0.0005191
Low 24 Jam
Grafik tren AIAGENT ke PEN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Casper AI terhadap PEN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Casper AI saat ini.
Ringkasan Konversi AIAGENT ke PEN
Per | 1 AIAGENT = 0.00 PEN | 1 PEN = 531.3 AIAGENT
Kurs untuk 1 AIAGENT ke PEN hari ini adalah 0.00 PEN.
Pembelian 5 AIAGENT akan dikenai biaya 0.01 PEN, sedangkan 10 AIAGENT memiliki nilai 0.02 PEN.
1 PEN dapat di-trade dengan 531.3 AIAGENT.
50 PEN dapat dikonversi ke 26,567 AIAGENT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AIAGENT ke PEN telah berubah sebesar -5.03% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.81%, sehingga mencapai high senilai 0.0018819836237665335 PEN dan low senilai 0.001744531605530728 PEN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AIAGENT adalah 0.002150838427161753 PEN yang menunjukkan perubahan -12.50% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AIAGENT telah berubah sebesar -0.001619178053447707 PEN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -46.25% pada nilainya.
Semua Tentang Casper AI (AIAGENT)
Setelah menghitung harga Casper AI (AIAGENT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Casper AI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AIAGENT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Casper AI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AIAGENT ke PEN
Dalam 24 jam terakhir, Casper AI (AIAGENT) telah berfluktuasi antara 0.001744531605530728 PEN dan 0.0018819836237665335 PEN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0011997645601511651 PEN dan high 0.0028229754356498007 PEN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AIAGENT ke PEN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|Low
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|Rata-rata
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|Volatilitas
|+7.88%
|+81.92%
|+75.47%
|+70.87%
|Perubahan
|+7.88%
|-5.02%
|-12.50%
|-48.08%
Prakiraan Harga Casper AI dalam PEN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Casper AI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AIAGENT ke PEN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AIAGENT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Casper AI dapat mencapai sekitar S/.0.00PEN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AIAGENT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AIAGENT mungkin naik menjadi sekitar S/.0.00 PEN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Casper AI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AIAGENT yang Tersedia di MEXC
AIAGENT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AIAGENT, yang mencakup pasar tempat Casper AI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AIAGENT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AIAGENT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Casper AI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Casper AI
Ingin menambahkan Casper AI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Casper AI › atau Mulai sekarang ›
AIAGENT dan PEN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Casper AI (AIAGENT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Casper AI
- Harga Saat Ini (USD): $0.00056
- Perubahan 7 Hari: -5.03%
- Tren 30 Hari: -12.50%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AIAGENT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PEN, harga USD AIAGENT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AIAGENT] [AIAGENT ke USD]
Peruvian Sol (PEN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PEN/USD): 0.29748995822646007
- Perubahan 7 Hari: +0.26%
- Tren 30 Hari: +0.26%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PEN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AIAGENT yang sama.
- PEN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AIAGENT dengan PEN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AIAGENT ke PEN?
Kurs antara Casper AI (AIAGENT) dan Peruvian Sol (PEN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AIAGENT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AIAGENT ke PEN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PEN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PEN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PEN. Ketika PEN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AIAGENT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Casper AI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AIAGENT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PEN.
Konversikan AIAGENT ke PEN Seketika
Gunakan konverter AIAGENT ke PEN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AIAGENT ke PEN?
Masukkan Jumlah AIAGENT
Mulailah dengan memasukkan jumlah AIAGENT yang ingin Anda konversi ke PEN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AIAGENT ke PEN Secara Live
Lihat kurs AIAGENT ke PEN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AIAGENT dan PEN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AIAGENT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AIAGENT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AIAGENT ke PEN dihitung?
Perhitungan kurs AIAGENT ke PEN didasarkan pada nilai AIAGENT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PEN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AIAGENT ke PEN begitu sering berubah?
Kurs AIAGENT ke PEN sangat sering berubah karena Casper AI dan Peruvian Sol terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AIAGENT ke PEN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AIAGENT ke PEN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AIAGENT ke PEN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AIAGENT ke PEN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AIAGENT ke PEN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AIAGENT terhadap PEN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AIAGENT terhadap PEN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AIAGENT ke PEN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PEN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AIAGENT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AIAGENT ke PEN?
Halving Casper AI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AIAGENT ke PEN.
Bisakah saya membandingkan kurs AIAGENT ke PEN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AIAGENT kePEN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AIAGENT ke PEN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Casper AI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AIAGENT ke PEN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PEN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AIAGENT ke PEN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Casper AI dan Peruvian Sol?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Casper AI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AIAGENT ke PEN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PEN Anda ke AIAGENT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AIAGENT ke PEN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AIAGENT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AIAGENT ke PEN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AIAGENT ke PEN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PEN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AIAGENT ke PEN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Casper AI Selengkapnya
Harga Casper AI
Pelajari selengkapnya tentang Casper AI (AIAGENT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Casper AI
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar AIAGENT untuk lebih memahami kemungkinan arah Casper AI.
Cara Membeli Casper AI
Ingin membeli Casper AI? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
AIAGENT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan AIAGENT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
AIAGENT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada AIAGENT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures AIAGENT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Casper AI ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PEN
Mengapa Harus Membeli Casper AI dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Casper AI.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Casper AI dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.