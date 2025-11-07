BursaDEX+
Harga live Casper AI hari ini adalah 0.0005608 USD. Lacak informasi harga aktual AIAGENT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIAGENT dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Casper AI

Harga Casper AI(AIAGENT)

Harga Live 1 AIAGENT ke USD:

$0.0005608
+2.35%1D
USD
Grafik Harga Live Casper AI (AIAGENT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:16 (UTC+8)

Informasi Harga Casper AI (AIAGENT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005466
Low 24 Jam
$ 0.0007622
High 24 Jam

$ 0.0005466
$ 0.0007622
$ 0.01969272625939481
$ 0.000476615216934236
0.00%

+2.35%

-28.82%

-28.82%

Harga aktual Casper AI (AIAGENT) adalah $ 0.0005608. Selama 24 jam terakhir, AIAGENT diperdagangkan antara low $ 0.0005466 dan high $ 0.0007622, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIAGENT adalah $ 0.01969272625939481, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000476615216934236.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIAGENT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.35% selama 24 jam, dan -28.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Casper AI (AIAGENT)

No.4880

$ 0.00
$ 116.71
$ 705.41K
0.00
1,257,857,144
1,257,857,144
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Casper AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 116.71. Suplai beredar AIAGENT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1257857144. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 705.41K.

Riwayat Harga Casper AI (AIAGENT) USD

Pantau perubahan harga Casper AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000012876+2.35%
30 Days$ -0.0002346-29.50%
60 Hari$ -0.0003687-39.67%
90 Hari$ -0.0004639-45.28%
Perubahan Harga Casper AI Hari Ini

Hari ini, AIAGENT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000012876 (+2.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Casper AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002346 (-29.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Casper AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIAGENT terlihat mengalami perubahan $ -0.0003687 (-39.67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Casper AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004639 (-45.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Casper AI (AIAGENT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Casper AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Casper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Casper AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIAGENT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Casper AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Casper AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Casper AI (USD)

Berapa nilai Casper AI (AIAGENT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Casper AI (AIAGENT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Casper AI.

Cek prediksi harga Casper AI sekarang!

Tokenomi Casper AI (AIAGENT)

Memahami tokenomi Casper AI (AIAGENT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIAGENT sekarang!

Cara membeli Casper AI (AIAGENT)

Ingin mengetahui cara membeli Casper AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Casper AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIAGENT ke Mata Uang Lokal

1 Casper AI(AIAGENT) ke VND
14.757452
1 Casper AI(AIAGENT) ke AUD
A$0.000863632
1 Casper AI(AIAGENT) ke GBP
0.000426208
1 Casper AI(AIAGENT) ke EUR
0.000482288
1 Casper AI(AIAGENT) ke USD
$0.0005608
1 Casper AI(AIAGENT) ke MYR
RM0.002344144
1 Casper AI(AIAGENT) ke TRY
0.023660152
1 Casper AI(AIAGENT) ke JPY
¥0.0852416
1 Casper AI(AIAGENT) ke ARS
ARS$0.813928296
1 Casper AI(AIAGENT) ke RUB
0.045559392
1 Casper AI(AIAGENT) ke INR
0.049726136
1 Casper AI(AIAGENT) ke IDR
Rp9.346662928
1 Casper AI(AIAGENT) ke PHP
0.033098416
1 Casper AI(AIAGENT) ke EGP
￡E.0.02652584
1 Casper AI(AIAGENT) ke BRL
R$0.00300028
1 Casper AI(AIAGENT) ke CAD
C$0.000790728
1 Casper AI(AIAGENT) ke BDT
0.068423208
1 Casper AI(AIAGENT) ke NGN
0.806901472
1 Casper AI(AIAGENT) ke COP
$2.148654728
1 Casper AI(AIAGENT) ke ZAR
R.0.009746704
1 Casper AI(AIAGENT) ke UAH
0.023587248
1 Casper AI(AIAGENT) ke TZS
T.Sh.1.3778856
1 Casper AI(AIAGENT) ke VES
Bs0.1273016
1 Casper AI(AIAGENT) ke CLP
$0.5288344
1 Casper AI(AIAGENT) ke PKR
Rs0.158504512
1 Casper AI(AIAGENT) ke KZT
0.294997624
1 Casper AI(AIAGENT) ke THB
฿0.018164312
1 Casper AI(AIAGENT) ke TWD
NT$0.017379192
1 Casper AI(AIAGENT) ke AED
د.إ0.002058136
1 Casper AI(AIAGENT) ke CHF
Fr0.00044864
1 Casper AI(AIAGENT) ke HKD
HK$0.004357416
1 Casper AI(AIAGENT) ke AMD
֏0.21444992
1 Casper AI(AIAGENT) ke MAD
.د.م0.00521544
1 Casper AI(AIAGENT) ke MXN
$0.010419664
1 Casper AI(AIAGENT) ke SAR
ريال0.002103
1 Casper AI(AIAGENT) ke ETB
Br0.086301512
1 Casper AI(AIAGENT) ke KES
KSh0.072432928
1 Casper AI(AIAGENT) ke JOD
د.أ0.0003976072
1 Casper AI(AIAGENT) ke PLN
0.002063744
1 Casper AI(AIAGENT) ke RON
лв0.00246752
1 Casper AI(AIAGENT) ke SEK
kr0.005366856
1 Casper AI(AIAGENT) ke BGN
лв0.000947752
1 Casper AI(AIAGENT) ke HUF
Ft0.187430576
1 Casper AI(AIAGENT) ke CZK
0.011816056
1 Casper AI(AIAGENT) ke KWD
د.ك0.0001716048
1 Casper AI(AIAGENT) ke ILS
0.001833816
1 Casper AI(AIAGENT) ke BOB
Bs0.00386952
1 Casper AI(AIAGENT) ke AZN
0.00095336
1 Casper AI(AIAGENT) ke TJS
SM0.005170576
1 Casper AI(AIAGENT) ke GEL
0.001519768
1 Casper AI(AIAGENT) ke AOA
Kz0.514023672
1 Casper AI(AIAGENT) ke BHD
.د.ب0.0002108608
1 Casper AI(AIAGENT) ke BMD
$0.0005608
1 Casper AI(AIAGENT) ke DKK
kr0.003622768
1 Casper AI(AIAGENT) ke HNL
L0.014771472
1 Casper AI(AIAGENT) ke MUR
0.0257968
1 Casper AI(AIAGENT) ke NAD
$0.009741096
1 Casper AI(AIAGENT) ke NOK
kr0.00572016
1 Casper AI(AIAGENT) ke NZD
$0.000992616
1 Casper AI(AIAGENT) ke PAB
B/.0.0005608
1 Casper AI(AIAGENT) ke PGK
K0.00235536
1 Casper AI(AIAGENT) ke QAR
ر.ق0.002041312
1 Casper AI(AIAGENT) ke RSD
дин.0.0569212
1 Casper AI(AIAGENT) ke UZS
soʻm6.756624952
1 Casper AI(AIAGENT) ke ALL
L0.04702308
1 Casper AI(AIAGENT) ke ANG
ƒ0.001003832
1 Casper AI(AIAGENT) ke AWG
ƒ0.00100944
1 Casper AI(AIAGENT) ke BBD
$0.0011216
1 Casper AI(AIAGENT) ke BAM
KM0.000947752
1 Casper AI(AIAGENT) ke BIF
Fr1.6537992
1 Casper AI(AIAGENT) ke BND
$0.00072904
1 Casper AI(AIAGENT) ke BSD
$0.0005608
1 Casper AI(AIAGENT) ke JMD
$0.08992428
1 Casper AI(AIAGENT) ke KHR
2.252206448
1 Casper AI(AIAGENT) ke KMF
Fr0.235536
1 Casper AI(AIAGENT) ke LAK
12.191304104
1 Casper AI(AIAGENT) ke LKR
රු0.170971096
1 Casper AI(AIAGENT) ke MDL
L0.009595288
1 Casper AI(AIAGENT) ke MGA
Ar2.5261236
1 Casper AI(AIAGENT) ke MOP
P0.0044864
1 Casper AI(AIAGENT) ke MVR
0.00863632
1 Casper AI(AIAGENT) ke MWK
MK0.973610488
1 Casper AI(AIAGENT) ke MZN
MT0.03586316
1 Casper AI(AIAGENT) ke NPR
रु0.07946536
1 Casper AI(AIAGENT) ke PYG
3.9771936
1 Casper AI(AIAGENT) ke RWF
Fr0.8137208
1 Casper AI(AIAGENT) ke SBD
$0.004615384
1 Casper AI(AIAGENT) ke SCR
0.00844004
1 Casper AI(AIAGENT) ke SRD
$0.0215908
1 Casper AI(AIAGENT) ke SVC
$0.004901392
1 Casper AI(AIAGENT) ke SZL
L0.009735488
1 Casper AI(AIAGENT) ke TMT
m0.0019628
1 Casper AI(AIAGENT) ke TND
د.ت0.0016594072
1 Casper AI(AIAGENT) ke TTD
$0.003796616
1 Casper AI(AIAGENT) ke UGX
Sh1.9605568
1 Casper AI(AIAGENT) ke XAF
Fr0.3185344
1 Casper AI(AIAGENT) ke XCD
$0.00151416
1 Casper AI(AIAGENT) ke XOF
Fr0.3185344
1 Casper AI(AIAGENT) ke XPF
Fr0.0577624
1 Casper AI(AIAGENT) ke BWP
P0.00754276
1 Casper AI(AIAGENT) ke BZD
$0.001127208
1 Casper AI(AIAGENT) ke CVE
$0.053747072
1 Casper AI(AIAGENT) ke DJF
Fr0.0992616
1 Casper AI(AIAGENT) ke DOP
$0.036065048
1 Casper AI(AIAGENT) ke DZD
د.ج0.073218048
1 Casper AI(AIAGENT) ke FJD
$0.001278624
1 Casper AI(AIAGENT) ke GNF
Fr4.876156
1 Casper AI(AIAGENT) ke GTQ
Q0.004295728
1 Casper AI(AIAGENT) ke GYD
$0.117296928
1 Casper AI(AIAGENT) ke ISK
kr0.0706608

Sumber Daya Casper AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Casper AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Casper AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Casper AI

Berapa nilai Casper AI (AIAGENT) hari ini?
Harga live AIAGENT dalam USD adalah 0.0005608 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIAGENT ke USD saat ini?
Harga AIAGENT ke USD saat ini adalah $ 0.0005608. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Casper AI?
Kapitalisasi pasar AIAGENT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIAGENT?
Suplai beredar AIAGENT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIAGENT?
AIAGENT mencapai harga ATH sebesar 0.01969272625939481 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIAGENT?
AIAGENT mencapai harga ATL 0.000476615216934236 USD.
Berapa volume perdagangan AIAGENT?
Volume perdagangan 24 jam live AIAGENT adalah $ 116.71 USD.
Akankah harga AIAGENT naik lebih tinggi tahun ini?
AIAGENT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIAGENT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Casper AI (AIAGENT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

