Tabel Konversi Cherry AI ke Israeli New Shekel
Tabel Konversi AIBOT ke ILS
- 1 AIBOT0.00 ILS
- 2 AIBOT0.00 ILS
- 3 AIBOT0.00 ILS
- 4 AIBOT0.00 ILS
- 5 AIBOT0.00 ILS
- 6 AIBOT0.00 ILS
- 7 AIBOT0.00 ILS
- 8 AIBOT0.01 ILS
- 9 AIBOT0.01 ILS
- 10 AIBOT0.01 ILS
- 50 AIBOT0.03 ILS
- 100 AIBOT0.06 ILS
- 1,000 AIBOT0.65 ILS
- 5,000 AIBOT3.25 ILS
- 10,000 AIBOT6.50 ILS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Cherry AI ke Israeli New Shekel (AIBOT ke ILS) di berbagai rentang nilai, dari 1 AIBOT hingga 10,000 AIBOT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AIBOT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ILS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AIBOT ke ILS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ILS ke AIBOT
- 1 ILS1,538 AIBOT
- 2 ILS3,077 AIBOT
- 3 ILS4,616 AIBOT
- 4 ILS6,154 AIBOT
- 5 ILS7,693 AIBOT
- 6 ILS9,232 AIBOT
- 7 ILS10,771 AIBOT
- 8 ILS12,309 AIBOT
- 9 ILS13,848 AIBOT
- 10 ILS15,387 AIBOT
- 50 ILS76,936 AIBOT
- 100 ILS153,872 AIBOT
- 1,000 ILS1,538,727 AIBOT
- 5,000 ILS7,693,635 AIBOT
- 10,000 ILS15,387,270 AIBOT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Israeli New Shekel ke Cherry AI (ILS ke AIBOT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ILS hingga 10,000 ILS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Cherry AI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ILS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Cherry AI (AIBOT) saat ini diperdagangkan seharga ₪ 0.00 ILS , yang mencerminkan perubahan -3.75% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₪177.23K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₪143.95K ILS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cherry AI Harga khusus dari kami.
720.83M ILS
Suplai Peredaran
177.23K
Volume Trading 24 Jam
143.95K ILS
Kapitalisasi Pasar
-3.75%
Perubahan Harga (1 Hari)
₪ 0.000218
High 24 Jam
₪ 0.0001931
Low 24 Jam
Grafik tren AIBOT ke ILS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cherry AI terhadap ILS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cherry AI saat ini.
Ringkasan Konversi AIBOT ke ILS
Per | 1 AIBOT = 0.00 ILS | 1 ILS = 1,538 AIBOT
Kurs untuk 1 AIBOT ke ILS hari ini adalah 0.00 ILS.
Pembelian 5 AIBOT akan dikenai biaya 0.00 ILS, sedangkan 10 AIBOT memiliki nilai 0.01 ILS.
1 ILS dapat di-trade dengan 1,538 AIBOT.
50 ILS dapat dikonversi ke 76,936 AIBOT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AIBOT ke ILS telah berubah sebesar -42.57% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.75%, sehingga mencapai high senilai 0.0007094419188132865 ILS dan low senilai 0.0006284093326736037 ILS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AIBOT adalah 0.0036708737817494827 ILS yang menunjukkan perubahan -82.30% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AIBOT telah berubah sebesar -0.023197774448975916 ILS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -97.28% pada nilainya.
Semua Tentang Cherry AI (AIBOT)
Setelah menghitung harga Cherry AI (AIBOT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Cherry AI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AIBOT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Cherry AI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AIBOT ke ILS
Dalam 24 jam terakhir, Cherry AI (AIBOT) telah berfluktuasi antara 0.0006284093326736037 ILS dan 0.0007094419188132865 ILS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0006284093326736037 ILS dan high 0.001795734177987025 ILS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AIBOT ke ILS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|Low
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|Rata-rata
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|Volatilitas
|+9.29%
|+103.52%
|+85.27%
|+102.71%
|Perubahan
|-1.67%
|-42.56%
|-82.35%
|-97.28%
Prakiraan Harga Cherry AI dalam ILS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Cherry AI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AIBOT ke ILS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AIBOT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Cherry AI dapat mencapai sekitar ₪0.00ILS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AIBOT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AIBOT mungkin naik menjadi sekitar ₪0.00 ILS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cherry AI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AIBOT yang Tersedia di MEXC
AIBOT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AIBOT, yang mencakup pasar tempat Cherry AI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AIBOT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AIBOT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cherry AI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Cherry AI
Ingin menambahkan Cherry AI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Cherry AI › atau Mulai sekarang ›
AIBOT dan ILS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cherry AI (AIBOT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cherry AI
- Harga Saat Ini (USD): $0.0001997
- Perubahan 7 Hari: -42.57%
- Tren 30 Hari: -82.30%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AIBOT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ILS, harga USD AIBOT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AIBOT] [AIBOT ke USD]
Israeli New Shekel (ILS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ILS/USD): 0.3071578530280389
- Perubahan 7 Hari: -0.07%
- Tren 30 Hari: -0.07%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ILS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AIBOT yang sama.
- ILS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AIBOT dengan ILS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AIBOT ke ILS?
Kurs antara Cherry AI (AIBOT) dan Israeli New Shekel (ILS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AIBOT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AIBOT ke ILS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ILS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ILS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ILS. Ketika ILS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AIBOT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cherry AI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AIBOT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ILS.
Konversikan AIBOT ke ILS Seketika
Gunakan konverter AIBOT ke ILS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AIBOT ke ILS?
Masukkan Jumlah AIBOT
Mulailah dengan memasukkan jumlah AIBOT yang ingin Anda konversi ke ILS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AIBOT ke ILS Secara Live
Lihat kurs AIBOT ke ILS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AIBOT dan ILS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AIBOT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AIBOT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AIBOT ke ILS dihitung?
Perhitungan kurs AIBOT ke ILS didasarkan pada nilai AIBOT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ILS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AIBOT ke ILS begitu sering berubah?
Kurs AIBOT ke ILS sangat sering berubah karena Cherry AI dan Israeli New Shekel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AIBOT ke ILS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AIBOT ke ILS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AIBOT ke ILS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AIBOT ke ILS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AIBOT ke ILS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AIBOT terhadap ILS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AIBOT terhadap ILS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AIBOT ke ILS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ILS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AIBOT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AIBOT ke ILS?
Halving Cherry AI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AIBOT ke ILS.
Bisakah saya membandingkan kurs AIBOT ke ILS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AIBOT keILS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AIBOT ke ILS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Cherry AI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AIBOT ke ILS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ILS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AIBOT ke ILS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Cherry AI dan Israeli New Shekel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Cherry AI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AIBOT ke ILS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ILS Anda ke AIBOT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AIBOT ke ILS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AIBOT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AIBOT ke ILS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AIBOT ke ILS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ILS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AIBOT ke ILS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Cherry AI Selengkapnya
Harga Cherry AI
Pelajari selengkapnya tentang Cherry AI (AIBOT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Cherry AI
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar AIBOT untuk lebih memahami kemungkinan arah Cherry AI.
Cara Membeli Cherry AI
Ingin membeli Cherry AI? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
AIBOT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan AIBOT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
AIBOT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada AIBOT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures AIBOT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Cherry AI ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke ILS
Mengapa Harus Membeli Cherry AI dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Cherry AI.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Cherry AI dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.