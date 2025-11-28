Tabel Konversi ALKIMI ke United States Dollar
Tabel Konversi ALKIMI ke USD
- 1 ALKIMI0.02 USD
- 2 ALKIMI0.04 USD
- 3 ALKIMI0.06 USD
- 4 ALKIMI0.08 USD
- 5 ALKIMI0.09 USD
- 6 ALKIMI0.11 USD
- 7 ALKIMI0.13 USD
- 8 ALKIMI0.15 USD
- 9 ALKIMI0.17 USD
- 10 ALKIMI0.19 USD
- 50 ALKIMI0.94 USD
- 100 ALKIMI1.89 USD
- 1,000 ALKIMI18.86 USD
- 5,000 ALKIMI94.31 USD
- 10,000 ALKIMI188.63 USD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ALKIMI ke United States Dollar (ALKIMI ke USD) di berbagai rentang nilai, dari 1 ALKIMI hingga 10,000 ALKIMI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ALKIMI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar USD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ALKIMI ke USD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi USD ke ALKIMI
- 1 USD53.014 ALKIMI
- 2 USD106.02 ALKIMI
- 3 USD159.04 ALKIMI
- 4 USD212.05 ALKIMI
- 5 USD265.07 ALKIMI
- 6 USD318.08 ALKIMI
- 7 USD371.1 ALKIMI
- 8 USD424.1 ALKIMI
- 9 USD477.1 ALKIMI
- 10 USD530.1 ALKIMI
- 50 USD2,650 ALKIMI
- 100 USD5,301 ALKIMI
- 1,000 USD53,014 ALKIMI
- 5,000 USD265,071 ALKIMI
- 10,000 USD530,143 ALKIMI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual United States Dollar ke ALKIMI (USD ke ALKIMI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 USD hingga 10,000 USD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ALKIMI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah USD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ALKIMI (ALKIMI) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.02 USD , yang mencerminkan perubahan -2.17% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $2.01K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ALKIMI Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
2.01K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-2.17%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.01934
High 24 Jam
$ 0.01887
Low 24 Jam
Grafik tren ALKIMI ke USD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ALKIMI terhadap USD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ALKIMI saat ini.
Ringkasan Konversi ALKIMI ke USD
Per | 1 ALKIMI = 0.02 USD | 1 USD = 53.014 ALKIMI
Kurs untuk 1 ALKIMI ke USD hari ini adalah 0.02 USD.
Pembelian 5 ALKIMI akan dikenai biaya 0.09 USD, sedangkan 10 ALKIMI memiliki nilai 0.19 USD.
1 USD dapat di-trade dengan 53.014 ALKIMI.
50 USD dapat dikonversi ke 2,650 ALKIMI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALKIMI ke USD telah berubah sebesar -24.48% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.17%, sehingga mencapai high senilai 0.019332653591635177 USD dan low senilai 0.018862832123792958 USD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALKIMI adalah 0.029458805653851533 USD yang menunjukkan perubahan -35.97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALKIMI telah berubah sebesar -0.07015334173014255 USD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -78.81% pada nilainya.
Semua Tentang ALKIMI (ALKIMI)
Setelah menghitung harga ALKIMI (ALKIMI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ALKIMI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ALKIMI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ALKIMI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALKIMI ke USD
Dalam 24 jam terakhir, ALKIMI (ALKIMI) telah berfluktuasi antara 0.018862832123792958 USD dan 0.019332653591635177 USD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.015684040064775383 USD dan high 0.0251804314360543 USD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALKIMI ke USD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0.01
|$ 0.02
|$ 0.08
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0.01
|$ 0.01
|$ 0.03
|Volatilitas
|+2.45%
|+38.02%
|+49.61%
|+84.96%
|Perubahan
|-1.76%
|-24.48%
|-35.96%
|-78.85%
Prakiraan Harga ALKIMI dalam USD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga ALKIMI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALKIMI ke USD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALKIMI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, ALKIMI dapat mencapai sekitar $0.02USD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALKIMI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALKIMI mungkin naik menjadi sekitar $0.02 USD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ALKIMI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ALKIMI yang Tersedia di MEXC
ALKIMI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALKIMI, yang mencakup pasar tempat ALKIMI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALKIMI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALKIMI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures ALKIMI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli ALKIMI
Ingin menambahkan ALKIMI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli ALKIMI › atau Mulai sekarang ›
ALKIMI dan Relevansi Pasar USD: Ringkasan dan Wawasan
Dolar AS (USD) vs. Fiat Lainnya: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs 3 Pasangan USD Teratas
- Kurs Saat Ini (USD/GBP): 0.754632
- Perubahan 7 Hari: +0.87%
- Tren 30 Hari: +0.87%
- Kurs Saat Ini (USD/EUR): 0.862404
- Perubahan 7 Hari: +0.47%
- Tren 30 Hari: +0.47%
- Kurs Saat Ini (USD/RUB): 77.716946
- Perubahan 7 Hari: +3.82%
- Tren 30 Hari: +3.82%
Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang USD
- USD adalah mata uang fiat yang paling dominan untuk pembelian dan pembayaran terkait kripto.
- USD tetap menjadi mata uang acuan global.
- Pergerakan pasar dalam EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD, dan lainnya secara langsung mencerminkan kekuatan USD.
Mengapa Kurs USD Fluktuatif?
- Kebijakan Federal Reserve: Perubahan suku bunga di AS sangat memengaruhi aliran modal global.
- Data Inflasi: Inflasi AS yang lebih rendah meningkatkan daya beli USD di seluruh dunia.
- Indikator Ekonomi: PDB, angka pengangguran, dan neraca perdagangan AS membentuk tingkat kepercayaan investor global.
- Sentimen Global: Sejumlah peristiwa, seperti ketegangan geopolitik, perubahan harga komoditas, atau pengumuman kebijakan dapat memperkuat atau melemahkan USD terhadap mata uang fiat lainnya.
Mengapa Hal Ini Penting untuk Kripto
Karena sebagian besar mata uang kripto, termasuk BTC dan ETH, dinilai harganya dalam USD, perubahan dalam USD terhadap mata uang fiat lainnya secara langsung memengaruhi kurs konversi bagi pedagang internasional.
- USD yang lebih kuat berarti pembeli asing perlu mengeluarkan lebih banyak mata uang lokalnya untuk membeli ALKIMI.
- USD yang lebih lemah membuat ALKIMI relatif lebih murah bagi investor non-AS, sekalipun harga USD-nya tetap tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ALKIMI dengan USD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ALKIMI ke USD?
Kurs antara ALKIMI (ALKIMI) dan United States Dollar (USD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALKIMI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALKIMI ke USD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit USD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal USD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan USD. Ketika USD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALKIMI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ALKIMI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALKIMI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke USD.
Konversikan ALKIMI ke USD Seketika
Gunakan konverter ALKIMI ke USD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ALKIMI ke USD?
Masukkan Jumlah ALKIMI
Mulailah dengan memasukkan jumlah ALKIMI yang ingin Anda konversi ke USD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ALKIMI ke USD Secara Live
Lihat kurs ALKIMI ke USD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ALKIMI dan USD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ALKIMI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ALKIMI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ALKIMI ke USD dihitung?
Perhitungan kurs ALKIMI ke USD didasarkan pada nilai ALKIMI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke USD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ALKIMI ke USD begitu sering berubah?
Kurs ALKIMI ke USD sangat sering berubah karena ALKIMI dan United States Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ALKIMI ke USD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ALKIMI ke USD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ALKIMI ke USD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ALKIMI ke USD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ALKIMI ke USD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ALKIMI terhadap USD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ALKIMI terhadap USD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ALKIMI ke USD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan USD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ALKIMI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALKIMI ke USD?
Halving ALKIMI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ALKIMI ke USD.
Bisakah saya membandingkan kurs ALKIMI ke USD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALKIMI keUSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALKIMI ke USD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ALKIMI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALKIMI ke USD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas USD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ALKIMI ke USD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ALKIMI dan United States Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ALKIMI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ALKIMI ke USD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan USD Anda ke ALKIMI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ALKIMI ke USD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ALKIMI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ALKIMI ke USD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ALKIMI ke USD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai USD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALKIMI ke USD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.