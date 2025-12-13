Tabel Konversi Alephium ke Isle of Man Pound
Tabel Konversi ALPH ke IMP
- 1 ALPH0.10 IMP
- 2 ALPH0.19 IMP
- 3 ALPH0.29 IMP
- 4 ALPH0.38 IMP
- 5 ALPH0.48 IMP
- 6 ALPH0.57 IMP
- 7 ALPH0.67 IMP
- 8 ALPH0.76 IMP
- 9 ALPH0.86 IMP
- 10 ALPH0.95 IMP
- 50 ALPH4.76 IMP
- 100 ALPH9.53 IMP
- 1,000 ALPH95.27 IMP
- 5,000 ALPH476.35 IMP
- 10,000 ALPH952.70 IMP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Alephium ke Isle of Man Pound (ALPH ke IMP) di berbagai rentang nilai, dari 1 ALPH hingga 10,000 ALPH. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ALPH yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IMP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ALPH ke IMP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IMP ke ALPH
- 1 IMP10.49 ALPH
- 2 IMP20.99 ALPH
- 3 IMP31.48 ALPH
- 4 IMP41.98 ALPH
- 5 IMP52.48 ALPH
- 6 IMP62.97 ALPH
- 7 IMP73.47 ALPH
- 8 IMP83.97 ALPH
- 9 IMP94.46 ALPH
- 10 IMP104.9 ALPH
- 50 IMP524.8 ALPH
- 100 IMP1,049 ALPH
- 1,000 IMP10,496 ALPH
- 5,000 IMP52,482 ALPH
- 10,000 IMP104,964 ALPH
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Isle of Man Pound ke Alephium (IMP ke ALPH) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IMP hingga 10,000 IMP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Alephium yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IMP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Alephium (ALPH) saat ini diperdagangkan seharga £ 0.10 IMP , yang mencerminkan perubahan -0.78% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £55.86K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £11.65M IMP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Alephium Harga khusus dari kami.
91.62M IMP
Suplai Peredaran
55.86K
Volume Trading 24 Jam
11.65M IMP
Kapitalisasi Pasar
-0.78%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.1289
High 24 Jam
£ 0.1239
Low 24 Jam
Grafik tren ALPH ke IMP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Alephium terhadap IMP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Alephium saat ini.
Ringkasan Konversi ALPH ke IMP
Per | 1 ALPH = 0.10 IMP | 1 IMP = 10.49 ALPH
Kurs untuk 1 ALPH ke IMP hari ini adalah 0.10 IMP.
Pembelian 5 ALPH akan dikenai biaya 0.48 IMP, sedangkan 10 ALPH memiliki nilai 0.95 IMP.
1 IMP dapat di-trade dengan 10.49 ALPH.
50 IMP dapat dikonversi ke 524.8 ALPH, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ALPH ke IMP telah berubah sebesar -3.85% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.78%, sehingga mencapai high senilai 0.09654336419166823 IMP dan low senilai 0.09279847031301548 IMP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ALPH adalah 0.09249887880272326 IMP yang menunjukkan perubahan +2.99% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ALPH telah berubah sebesar -0.08620745708658661 IMP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -47.51% pada nilainya.
Semua Tentang Alephium (ALPH)
Setelah menghitung harga Alephium (ALPH), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Alephium langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ALPH. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Alephium, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ALPH ke IMP
Dalam 24 jam terakhir, Alephium (ALPH) telah berfluktuasi antara 0.09279847031301548 IMP dan 0.09654336419166823 IMP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.090776227618543 IMP dan high 0.09976397292730964 IMP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ALPH ke IMP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 0.08
|£ 0.09
|£ 0.1
|£ 0.17
|Low
|£ 0.08
|£ 0.08
|£ 0.07
|£ 0.07
|Rata-rata
|£ 0.08
|£ 0.08
|£ 0.08
|£ 0.1
|Volatilitas
|+3.91%
|+9.07%
|+35.95%
|+59.49%
|Perubahan
|-0.54%
|-3.85%
|+3.00%
|-47.52%
Prakiraan Harga Alephium dalam IMP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Alephium dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ALPH ke IMP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ALPH untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Alephium dapat mencapai sekitar £0.10IMP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ALPH untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ALPH mungkin naik menjadi sekitar £0.12 IMP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Alephium kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ALPH yang Tersedia di MEXC
ALPH/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ALPH, yang mencakup pasar tempat Alephium dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ALPH pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ALPH dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Alephium untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Alephium
Ingin menambahkan Alephium ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Alephium › atau Mulai sekarang ›
ALPH dan IMP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Alephium (ALPH) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Alephium
- Harga Saat Ini (USD): $0.1272
- Perubahan 7 Hari: -3.85%
- Tren 30 Hari: +2.99%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ALPH, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IMP, harga USD ALPH tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ALPH] [ALPH ke USD]
Isle of Man Pound (IMP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IMP/USD): 1.334790925023459
- Perubahan 7 Hari: +1.43%
- Tren 30 Hari: +1.43%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IMP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ALPH yang sama.
- IMP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ALPH dengan IMP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ALPH ke IMP?
Kurs antara Alephium (ALPH) dan Isle of Man Pound (IMP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ALPH, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ALPH ke IMP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IMP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IMP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IMP. Ketika IMP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ALPH, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Alephium, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ALPH dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IMP.
Konversikan ALPH ke IMP Seketika
Gunakan konverter ALPH ke IMP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ALPH ke IMP?
Masukkan Jumlah ALPH
Mulailah dengan memasukkan jumlah ALPH yang ingin Anda konversi ke IMP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ALPH ke IMP Secara Live
Lihat kurs ALPH ke IMP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ALPH dan IMP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ALPH ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ALPH dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ALPH ke IMP dihitung?
Perhitungan kurs ALPH ke IMP didasarkan pada nilai ALPH saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IMP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ALPH ke IMP begitu sering berubah?
Kurs ALPH ke IMP sangat sering berubah karena Alephium dan Isle of Man Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ALPH ke IMP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ALPH ke IMP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ALPH ke IMP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ALPH ke IMP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ALPH ke IMP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ALPH terhadap IMP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ALPH terhadap IMP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ALPH ke IMP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IMP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ALPH tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ALPH ke IMP?
Halving Alephium, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ALPH ke IMP.
Bisakah saya membandingkan kurs ALPH ke IMP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ALPH keIMP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ALPH ke IMP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Alephium, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ALPH ke IMP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IMP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ALPH ke IMP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Alephium dan Isle of Man Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Alephium dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ALPH ke IMP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IMP Anda ke ALPH dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ALPH ke IMP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ALPH dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ALPH ke IMP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ALPH ke IMP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IMP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ALPH ke IMP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Alephium Selengkapnya
Harga Alephium
Pelajari selengkapnya tentang Alephium (ALPH) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Alephium
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar ALPH untuk lebih memahami kemungkinan arah Alephium.
Cara Membeli Alephium
Ingin membeli Alephium? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
ALPH/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan ALPH/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
ALPH USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada ALPH dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ALPH USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Alephium ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke IMP
Mengapa Harus Membeli Alephium dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Alephium.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Alephium dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.