Harga live Alephium hari ini adalah 0.1239 USD. Lacak informasi harga aktual ALPH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALPH dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Alephium(ALPH)

Harga Live 1 ALPH ke USD:

$0.1238
$0.1238
+3.94%1D
Grafik Harga Live Alephium (ALPH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:58 (UTC+8)

Informasi Harga Alephium (ALPH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1175
$ 0.1175$ 0.1175
Low 24 Jam
$ 0.1243
$ 0.1243$ 0.1243
High 24 Jam

$ 0.1175
$ 0.1175$ 0.1175

$ 0.1243
$ 0.1243$ 0.1243

$ 3.8567149496785995
$ 3.8567149496785995$ 3.8567149496785995

$ 0.046547973367701154
$ 0.046547973367701154$ 0.046547973367701154

+0.73%

+3.94%

-2.98%

-2.98%

Harga aktual Alephium (ALPH) adalah $ 0.1239. Selama 24 jam terakhir, ALPH diperdagangkan antara low $ 0.1175 dan high $ 0.1243, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALPH adalah $ 3.8567149496785995, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.046547973367701154.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALPH telah berubah sebesar +0.73% selama 1 jam terakhir, +3.94% selama 24 jam, dan -2.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alephium (ALPH)

No.944

$ 15.16M
$ 15.16M$ 15.16M

$ 93.02K
$ 93.02K$ 93.02K

$ 123.90M
$ 123.90M$ 123.90M

122.32M
122.32M 122.32M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

216,031,766.52810887
216,031,766.52810887 216,031,766.52810887

12.23%

ALPH

Kapitalisasi Pasar Alephium saat ini adalah $ 15.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 93.02K. Suplai beredar ALPH adalah 122.32M, dan total suplainya sebesar 216031766.52810887. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 123.90M.

Riwayat Harga Alephium (ALPH) USD

Pantau perubahan harga Alephium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004693+3.94%
30 Days$ -0.0677-35.34%
60 Hari$ -0.0945-43.27%
90 Hari$ -0.1665-57.34%
Perubahan Harga Alephium Hari Ini

Hari ini, ALPH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004693 (+3.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alephium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0677 (-35.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alephium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALPH terlihat mengalami perubahan $ -0.0945 (-43.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alephium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1665 (-57.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alephium (ALPH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alephium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Alephium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alephium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALPH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alephium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alephium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alephium (USD)

Berapa nilai Alephium (ALPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alephium (ALPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alephium.

Cek prediksi harga Alephium sekarang!

Tokenomi Alephium (ALPH)

Memahami tokenomi Alephium (ALPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALPH sekarang!

Cara membeli Alephium (ALPH)

Ingin mengetahui cara membeli Alephium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Alephium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALPH ke Mata Uang Lokal

1 Alephium(ALPH) ke VND
3,260.4285
1 Alephium(ALPH) ke AUD
A$0.190806
1 Alephium(ALPH) ke GBP
0.094164
1 Alephium(ALPH) ke EUR
0.106554
1 Alephium(ALPH) ke USD
$0.1239
1 Alephium(ALPH) ke MYR
RM0.517902
1 Alephium(ALPH) ke TRY
5.227341
1 Alephium(ALPH) ke JPY
¥18.8328
1 Alephium(ALPH) ke ARS
ARS$179.824743
1 Alephium(ALPH) ke RUB
10.065636
1 Alephium(ALPH) ke INR
10.986213
1 Alephium(ALPH) ke IDR
Rp2,064.999174
1 Alephium(ALPH) ke PHP
7.312578
1 Alephium(ALPH) ke EGP
￡E.5.86047
1 Alephium(ALPH) ke BRL
R$0.662865
1 Alephium(ALPH) ke CAD
C$0.174699
1 Alephium(ALPH) ke BDT
15.117039
1 Alephium(ALPH) ke NGN
178.272276
1 Alephium(ALPH) ke COP
$474.711699
1 Alephium(ALPH) ke ZAR
R.2.153382
1 Alephium(ALPH) ke UAH
5.211234
1 Alephium(ALPH) ke TZS
T.Sh.304.4223
1 Alephium(ALPH) ke VES
Bs28.1253
1 Alephium(ALPH) ke CLP
$116.8377
1 Alephium(ALPH) ke PKR
Rs35.019096
1 Alephium(ALPH) ke KZT
65.175117
1 Alephium(ALPH) ke THB
฿4.013121
1 Alephium(ALPH) ke TWD
NT$3.839661
1 Alephium(ALPH) ke AED
د.إ0.454713
1 Alephium(ALPH) ke CHF
Fr0.09912
1 Alephium(ALPH) ke HKD
HK$0.962703
1 Alephium(ALPH) ke AMD
֏47.37936
1 Alephium(ALPH) ke MAD
.د.م1.15227
1 Alephium(ALPH) ke MXN
$2.302062
1 Alephium(ALPH) ke SAR
ريال0.464625
1 Alephium(ALPH) ke ETB
Br19.066971
1 Alephium(ALPH) ke KES
KSh16.002924
1 Alephium(ALPH) ke JOD
د.أ0.0878451
1 Alephium(ALPH) ke PLN
0.455952
1 Alephium(ALPH) ke RON
лв0.54516
1 Alephium(ALPH) ke SEK
kr1.184484
1 Alephium(ALPH) ke BGN
лв0.209391
1 Alephium(ALPH) ke HUF
Ft41.423487
1 Alephium(ALPH) ke CZK
2.610573
1 Alephium(ALPH) ke KWD
د.ك0.0379134
1 Alephium(ALPH) ke ILS
0.405153
1 Alephium(ALPH) ke BOB
Bs0.85491
1 Alephium(ALPH) ke AZN
0.21063
1 Alephium(ALPH) ke TJS
SM1.142358
1 Alephium(ALPH) ke GEL
0.335769
1 Alephium(ALPH) ke AOA
Kz113.565501
1 Alephium(ALPH) ke BHD
.د.ب0.0465864
1 Alephium(ALPH) ke BMD
$0.1239
1 Alephium(ALPH) ke DKK
kr0.800394
1 Alephium(ALPH) ke HNL
L3.263526
1 Alephium(ALPH) ke MUR
5.6994
1 Alephium(ALPH) ke NAD
$2.152143
1 Alephium(ALPH) ke NOK
kr1.26378
1 Alephium(ALPH) ke NZD
$0.219303
1 Alephium(ALPH) ke PAB
B/.0.1239
1 Alephium(ALPH) ke PGK
K0.52038
1 Alephium(ALPH) ke QAR
ر.ق0.450996
1 Alephium(ALPH) ke RSD
дин.12.57585
1 Alephium(ALPH) ke UZS
soʻm1,492.770741
1 Alephium(ALPH) ke ALL
L10.389015
1 Alephium(ALPH) ke ANG
ƒ0.221781
1 Alephium(ALPH) ke AWG
ƒ0.22302
1 Alephium(ALPH) ke BBD
$0.2478
1 Alephium(ALPH) ke BAM
KM0.209391
1 Alephium(ALPH) ke BIF
Fr365.3811
1 Alephium(ALPH) ke BND
$0.16107
1 Alephium(ALPH) ke BSD
$0.1239
1 Alephium(ALPH) ke JMD
$19.867365
1 Alephium(ALPH) ke KHR
497.589834
1 Alephium(ALPH) ke KMF
Fr52.038
1 Alephium(ALPH) ke LAK
2,693.478207
1 Alephium(ALPH) ke LKR
රු37.773393
1 Alephium(ALPH) ke MDL
L2.119929
1 Alephium(ALPH) ke MGA
Ar558.10755
1 Alephium(ALPH) ke MOP
P0.9912
1 Alephium(ALPH) ke MVR
1.90806
1 Alephium(ALPH) ke MWK
MK215.104029
1 Alephium(ALPH) ke MZN
MT7.923405
1 Alephium(ALPH) ke NPR
रु17.55663
1 Alephium(ALPH) ke PYG
878.6988
1 Alephium(ALPH) ke RWF
Fr179.7789
1 Alephium(ALPH) ke SBD
$1.019697
1 Alephium(ALPH) ke SCR
1.864695
1 Alephium(ALPH) ke SRD
$4.77015
1 Alephium(ALPH) ke SVC
$1.082886
1 Alephium(ALPH) ke SZL
L2.150904
1 Alephium(ALPH) ke TMT
m0.43365
1 Alephium(ALPH) ke TND
د.ت0.3666201
1 Alephium(ALPH) ke TTD
$0.838803
1 Alephium(ALPH) ke UGX
Sh433.1544
1 Alephium(ALPH) ke XAF
Fr70.3752
1 Alephium(ALPH) ke XCD
$0.33453
1 Alephium(ALPH) ke XOF
Fr70.3752
1 Alephium(ALPH) ke XPF
Fr12.7617
1 Alephium(ALPH) ke BWP
P1.666455
1 Alephium(ALPH) ke BZD
$0.249039
1 Alephium(ALPH) ke CVE
$11.874576
1 Alephium(ALPH) ke DJF
Fr21.9303
1 Alephium(ALPH) ke DOP
$7.968009
1 Alephium(ALPH) ke DZD
د.ج16.176384
1 Alephium(ALPH) ke FJD
$0.282492
1 Alephium(ALPH) ke GNF
Fr1,077.3105
1 Alephium(ALPH) ke GTQ
Q0.949074
1 Alephium(ALPH) ke GYD
$25.914924
1 Alephium(ALPH) ke ISK
kr15.6114

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alephium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alephium

Berapa nilai Alephium (ALPH) hari ini?
Harga live ALPH dalam USD adalah 0.1239 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALPH ke USD saat ini?
Harga ALPH ke USD saat ini adalah $ 0.1239. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alephium?
Kapitalisasi pasar ALPH adalah $ 15.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALPH?
Suplai beredar ALPH adalah 122.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALPH?
ALPH mencapai harga ATH sebesar 3.8567149496785995 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALPH?
ALPH mencapai harga ATL 0.046547973367701154 USD.
Berapa volume perdagangan ALPH?
Volume perdagangan 24 jam live ALPH adalah $ 93.02K USD.
Akankah harga ALPH naik lebih tinggi tahun ini?
ALPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:07:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Alephium (ALPH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

