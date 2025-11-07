Apa yang dimaksud dengan Alephium (ALPH)

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Tokenomi Alephium (ALPH)

Memahami tokenomi Alephium (ALPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALPH sekarang!

Sumber Daya Alephium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alephium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alephium Berapa nilai Alephium (ALPH) hari ini? Harga live ALPH dalam USD adalah 0.1239 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ALPH ke USD saat ini? $ 0.1239 . Cobalah Harga ALPH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Alephium? Kapitalisasi pasar ALPH adalah $ 15.16M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ALPH? Suplai beredar ALPH adalah 122.32M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ALPH? ALPH mencapai harga ATH sebesar 3.8567149496785995 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ALPH? ALPH mencapai harga ATL 0.046547973367701154 USD . Berapa volume perdagangan ALPH? Volume perdagangan 24 jam live ALPH adalah $ 93.02K USD . Akankah harga ALPH naik lebih tinggi tahun ini? ALPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

