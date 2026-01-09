Lari Georgia (GEL) adalah mata uang resmi negara Georgia. Lari Georgia memegang peran penting dalam perekonomian negara tersebut, karena menjadi alat tukar untuk barang dan jasa, serta digunakan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi sehari-hari, mulai dari perdagangan hingga keuangan, dari transaksi ritel skala kecil hingga transaksi perbankan dan pemerintahan skala besar.

Lari Georgia diterbitkan dan diatur oleh Bank Nasional Georgia, bank sentral negara tersebut. Peran bank sentral mencakup menjaga nilai dan stabilitas Lari, yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan di negara ini. Lari Georgia dibagi menjadi 100 Tetri, dan koin serta uang kertas diterbitkan dalam berbagai pecahan untuk memfasilitasi berbagai macam transaksi.

Di pasar keuangan global, Lari Georgia mengalami fluktuasi nilai tukar, seperti halnya mata uang lainnya. Nilai tukar Lari terhadap mata uang lain ditentukan oleh berbagai faktor seperti arus perdagangan, inflasi, suku bunga, dan peristiwa geopolitik. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi daya beli Lari serta biaya impor dan ekspor.

Meskipun Lari Georgia bukanlah mata uang cadangan utama, mata uang ini tetap diperdagangkan di pasar valuta asing. Nilai tukar antara Lari dengan mata uang lain dapat diperoleh melalui bank-bank dan layanan penukar mata uang. Selain itu, Lari juga termasuk dalam keranjang mata uang yang digunakan oleh Dana Moneter Internasional, yang menandakan perannya dalam keuangan internasional.

Sebagai kesimpulan, Lari Georgia lebih dari sekadar simbol identitas nasional. Mata uang ini merupakan alat penting untuk aktivitas ekonomi di Georgia dan berperan dalam perdagangan serta keuangan internasional. Seperti halnya semua mata uang, Lari juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan nilainya terhadap mata uang lain. Namun, Lari tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai alat tukar untuk barang dan jasa dalam perekonomian Georgia.