Harga Aria Hari Ini

Harga live Aria (ARIAIP) hari ini adalah $ 0.1447, dengan perubahan 189.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARIAIP ke USD saat ini adalah $ 0.1447 per ARIAIP.

Aria saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ARIAIP. Selama 24 jam terakhir, ARIAIP diperdagangkan antara $ 0.05 (low) dan $ 0.19 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ARIAIP bergerak -1.10% dalam satu jam terakhir dan +189.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 508.56K.

Informasi Pasar Aria (ARIAIP)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 508.56K$ 508.56K $ 508.56K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 144.70M$ 144.70M $ 144.70M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Aria saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 508.56K. Suplai beredar ARIAIP adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 144.70M.