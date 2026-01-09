Loti Lesotho adalah mata uang resmi Kerajaan Lesotho, sebuah negara kecil yang terletak di dalam perbatasan Afrika Selatan. Loti, disingkat LSL, memainkan peran penting dalam perekonomian negara ini dan digunakan dalam semua aspek transaksi keuangan sehari-hari, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga penetapan harga di pasar.

Diperkenalkan untuk menggantikan Rand Afrika Selatan, Loti memiliki keunikan karena beroperasi dengan paritas satu banding satu terhadap Rand. Keterikatan ini disebabkan oleh kedekatan ekonomi dan geografis Lesotho dengan Afrika Selatan. Dengan demikian, baik Loti maupun Rand diterima sebagai alat pembayaran yang sah di Lesotho, memungkinkan kelancaran transaksi lintas batas dan mendorong integrasi ekonomi.

Loti dibagi menjadi 100 lisente, mirip dengan cara banyak mata uang lainnya dibagi menjadi sen. Koin dan uang kertas diterbitkan dalam berbagai pecahan untuk memfasilitasi berbagai skala transaksi. Koin Loti tersedia dalam denominasi 1, 2, 5, 10, 20, dan 50 lisente, serta 1, 2, dan 5 Loti. Uang kertas diterbitkan dalam denominasi 10, 20, 50, 100, dan 200 Loti.

Bank Sentral Lesotho bertanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan Loti. Bank ini melaksanakan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas Loti serta mengawasi peredaran mata uang tersebut dalam perekonomian. Bank Sentral juga memegang peran penting dalam menjaga paritas satu banding satu Loti terhadap Rand Afrika Selatan, sebuah aspek kunci dari kebijakan moneter Lesotho.

Sebagai kesimpulan, Loti Lesotho bukan sekadar alat tukar; ia merupakan komponen esensial dari identitas ekonomi Lesotho. Hubungan uniknya dengan Rand Afrika Selatan mencerminkan ikatan ekonomi erat antara Lesotho dan Afrika Selatan, yang menegaskan peran sentral Loti dalam memfasilitasi perdagangan dan aktivitas ekonomi baik di dalam maupun di luar perbatasan Lesotho.