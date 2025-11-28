Tabel Konversi Avalanche ke Bolivian Boliviano
Tabel Konversi AVAX ke BOB
- 1 AVAX98.29 BOB
- 2 AVAX196.58 BOB
- 3 AVAX294.88 BOB
- 4 AVAX393.17 BOB
- 5 AVAX491.46 BOB
- 6 AVAX589.75 BOB
- 7 AVAX688.04 BOB
- 8 AVAX786.33 BOB
- 9 AVAX884.63 BOB
- 10 AVAX982.92 BOB
- 50 AVAX4,914.59 BOB
- 100 AVAX9,829.17 BOB
- 1,000 AVAX98,291.72 BOB
- 5,000 AVAX491,458.62 BOB
- 10,000 AVAX982,917.23 BOB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Avalanche ke Bolivian Boliviano (AVAX ke BOB) di berbagai rentang nilai, dari 1 AVAX hingga 10,000 AVAX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah AVAX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BOB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah AVAX ke BOB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BOB ke AVAX
- 1 BOB0.01017 AVAX
- 2 BOB0.02034 AVAX
- 3 BOB0.03052 AVAX
- 4 BOB0.04069 AVAX
- 5 BOB0.05086 AVAX
- 6 BOB0.06104 AVAX
- 7 BOB0.07121 AVAX
- 8 BOB0.08139 AVAX
- 9 BOB0.09156 AVAX
- 10 BOB0.1017 AVAX
- 50 BOB0.5086 AVAX
- 100 BOB1.0173 AVAX
- 1,000 BOB10.17 AVAX
- 5,000 BOB50.86 AVAX
- 10,000 BOB101.7 AVAX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bolivian Boliviano ke Avalanche (BOB ke AVAX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BOB hingga 10,000 BOB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Avalanche yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BOB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Avalanche (AVAX) saat ini diperdagangkan seharga $b 98.29 BOB , yang mencerminkan perubahan -3.97% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $b71.85M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $b42.13B BOB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Avalanche Harga khusus dari kami.
2.95B BOB
Suplai Peredaran
71.85M
Volume Trading 24 Jam
42.13B BOB
Kapitalisasi Pasar
-3.97%
Perubahan Harga (1 Hari)
$b 14.91
High 24 Jam
$b 14.18
Low 24 Jam
Grafik tren AVAX ke BOB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Avalanche terhadap BOB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Avalanche saat ini.
Ringkasan Konversi AVAX ke BOB
Per | 1 AVAX = 98.29 BOB | 1 BOB = 0.01017 AVAX
Kurs untuk 1 AVAX ke BOB hari ini adalah 98.29 BOB.
Pembelian 5 AVAX akan dikenai biaya 491.46 BOB, sedangkan 10 AVAX memiliki nilai 982.92 BOB.
1 BOB dapat di-trade dengan 0.01017 AVAX.
50 BOB dapat dikonversi ke 0.5086 AVAX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 AVAX ke BOB telah berubah sebesar +7.62% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.97%, sehingga mencapai high senilai 102.70004184451753 BOB dan low senilai 97.67180371262631 BOB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 AVAX adalah 125.84371324609893 BOB yang menunjukkan perubahan -21.91% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, AVAX telah berubah sebesar -61.30317722442696 BOB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -38.43% pada nilainya.
Semua Tentang Avalanche (AVAX)
Setelah menghitung harga Avalanche (AVAX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Avalanche langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan AVAX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Avalanche, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga AVAX ke BOB
Dalam 24 jam terakhir, Avalanche (AVAX) telah berfluktuasi antara 97.67180371262631 BOB dan 102.70004184451753 BOB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 90.64604632286054 BOB dan high 105.17972092325839 BOB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas AVAX ke BOB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$b 102.7
|$b 105.17
|$b 130.94
|$b 249
|Low
|$b 97.67
|$b 90.64
|$b 86.71
|$b 59.16
|Rata-rata
|$b 101.11
|$b 98.15
|$b 108.89
|$b 156.7
|Volatilitas
|+4.91%
|+15.94%
|+35.16%
|+117.93%
|Perubahan
|-4.16%
|+7.70%
|-21.90%
|-38.98%
Prakiraan Harga Avalanche dalam BOB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Avalanche dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan AVAX ke BOB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga AVAX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Avalanche dapat mencapai sekitar $b103.21BOB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga AVAX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, AVAX mungkin naik menjadi sekitar $b125.45 BOB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Avalanche kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan AVAX yang Tersedia di MEXC
AVAX/USDT
|Trade
AVAX/USDC
|Trade
AVAX/EUR
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot AVAX, yang mencakup pasar tempat Avalanche dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual AVAX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
AVAXUSDTPerpetual
|Trade
AVAXUSDCPerpetual
|Trade
AVAXUSDPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures AVAX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Avalanche untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Avalanche
Ingin menambahkan Avalanche ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Avalanche › atau Mulai sekarang ›
AVAX dan BOB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Avalanche (AVAX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Avalanche
- Harga Saat Ini (USD): $14.27
- Perubahan 7 Hari: +7.62%
- Tren 30 Hari: -21.91%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk AVAX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BOB, harga USD AVAX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga AVAX] [AVAX ke USD]
Bolivian Boliviano (BOB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BOB/USD): 0.14512638040584883
- Perubahan 7 Hari: +0.00%
- Tren 30 Hari: +0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BOB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah AVAX yang sama.
- BOB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli AVAX dengan BOB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs AVAX ke BOB?
Kurs antara Avalanche (AVAX) dan Bolivian Boliviano (BOB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam AVAX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs AVAX ke BOB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BOB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BOB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BOB. Ketika BOB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti AVAX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Avalanche, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap AVAX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BOB.
Konversikan AVAX ke BOB Seketika
Gunakan konverter AVAX ke BOB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi AVAX ke BOB?
Masukkan Jumlah AVAX
Mulailah dengan memasukkan jumlah AVAX yang ingin Anda konversi ke BOB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs AVAX ke BOB Secara Live
Lihat kurs AVAX ke BOB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang AVAX dan BOB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan AVAX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli AVAX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs AVAX ke BOB dihitung?
Perhitungan kurs AVAX ke BOB didasarkan pada nilai AVAX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BOB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs AVAX ke BOB begitu sering berubah?
Kurs AVAX ke BOB sangat sering berubah karena Avalanche dan Bolivian Boliviano terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs AVAX ke BOB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs AVAX ke BOB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs AVAX ke BOB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan AVAX ke BOB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi AVAX ke BOB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren AVAX terhadap BOB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga AVAX terhadap BOB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar AVAX ke BOB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BOB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun AVAX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs AVAX ke BOB?
Halving Avalanche, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs AVAX ke BOB.
Bisakah saya membandingkan kurs AVAX ke BOB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs AVAX keBOB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs AVAX ke BOB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Avalanche, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi AVAX ke BOB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BOB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target AVAX ke BOB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Avalanche dan Bolivian Boliviano?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Avalanche dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan AVAX ke BOB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BOB Anda ke AVAX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah AVAX ke BOB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga AVAX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar AVAX ke BOB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs AVAX ke BOB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BOB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs AVAX ke BOB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.