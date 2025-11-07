Apa yang dimaksud dengan Avalanche (AVAX)

Longsor adalah platform kontrak pintar tercepat di industri blockchain, yang diukur dengan waktu hingga finalitas, dan memiliki validator paling banyak yang mengamankan aktivitasnya dari protokol bukti kepemilikan apa pun. Avalanche sangat cepat, biaya rendah, dan hijau. Setiap aplikasi yang mendukung kontrak pintar dapat mengungguli persaingannya di Avalanche. Longsor adalah platform kontrak pintar tercepat di industri blockchain, yang diukur dengan waktu hingga finalitas, dan memiliki validator paling banyak yang mengamankan aktivitasnya dari protokol bukti kepemilikan apa pun. Avalanche sangat cepat, biaya rendah, dan hijau. Setiap aplikasi yang mendukung kontrak pintar dapat mengungguli persaingannya di Avalanche.

Prediksi Harga Avalanche (USD)

Berapa nilai Avalanche (AVAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avalanche (AVAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avalanche.

Tokenomi Avalanche (AVAX)

Memahami tokenomi Avalanche (AVAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVAX sekarang!

AVAX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Avalanche

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Avalanche, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Avalanche Berapa nilai Avalanche (AVAX) hari ini? Harga live AVAX dalam USD adalah 16.05 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AVAX ke USD saat ini? $ 16.05 . Cobalah Harga AVAX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Avalanche? Kapitalisasi pasar AVAX adalah $ 6.85B USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AVAX? Suplai beredar AVAX adalah 426.97M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AVAX? AVAX mencapai harga ATH sebesar 146.21786401299232 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AVAX? AVAX mencapai harga ATL 2.7888219 USD . Berapa volume perdagangan AVAX? Volume perdagangan 24 jam live AVAX adalah $ 15.69M USD . Akankah harga AVAX naik lebih tinggi tahun ini? AVAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

