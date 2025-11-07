BursaDEX+
Harga live Avalanche hari ini adalah 16.05 USD. Lacak informasi harga aktual AVAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AVAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AVAX

Info Harga AVAX

Penjelasan AVAX

Whitepaper AVAX

Situs Web Resmi AVAX

Tokenomi AVAX

Prakiraan Harga AVAX

Riwayat AVAX

Panduan Membeli AVAX

Konverter AVAX ke Mata Uang Fiat

Spot AVAX

Futures Coin-M AVAX

Futures USDT-M AVAX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Avalanche

Harga Avalanche(AVAX)

Harga Live 1 AVAX ke USD:

$16.06
$16.06
+1.26%1D
USD
Grafik Harga Live Avalanche (AVAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:20 (UTC+8)

Informasi Harga Avalanche (AVAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 15.6
$ 15.6
Low 24 Jam
$ 16.79
$ 16.79
High 24 Jam

$ 15.6
$ 15.6

$ 16.79
$ 16.79

$ 146.21786401299232
$ 146.21786401299232

$ 2.7888219
$ 2.7888219

-0.62%

+1.26%

-10.44%

-10.44%

Harga aktual Avalanche (AVAX) adalah $ 16.05. Selama 24 jam terakhir, AVAX diperdagangkan antara low $ 15.6 dan high $ 16.79, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAVAX adalah $ 146.21786401299232, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 2.7888219.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AVAX telah berubah sebesar -0.62% selama 1 jam terakhir, +1.26% selama 24 jam, dan -10.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Avalanche (AVAX)

No.20

$ 6.85B
$ 6.85B

$ 15.69M
$ 15.69M

$ 11.49B
$ 11.49B

426.97M
426.97M

715,748,719
715,748,719

460,310,582.01310575
460,310,582.01310575

59.65%

0.20%

AVAX_XCHAIN

Kapitalisasi Pasar Avalanche saat ini adalah $ 6.85B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.69M. Suplai beredar AVAX adalah 426.97M, dan total suplainya sebesar 460310582.01310575. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.49B.

Riwayat Harga Avalanche (AVAX) USD

Pantau perubahan harga Avalanche untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.1998+1.26%
30 Days$ -12.2-43.19%
60 Hari$ -8.64-35.00%
90 Hari$ -7.74-32.54%
Perubahan Harga Avalanche Hari Ini

Hari ini, AVAX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.1998 (+1.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Avalanche 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -12.2 (-43.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Avalanche 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AVAX terlihat mengalami perubahan $ -8.64 (-35.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Avalanche 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -7.74 (-32.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Avalanche (AVAX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Avalanche sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Avalanche (AVAX)

Longsor adalah platform kontrak pintar tercepat di industri blockchain, yang diukur dengan waktu hingga finalitas, dan memiliki validator paling banyak yang mengamankan aktivitasnya dari protokol bukti kepemilikan apa pun. Avalanche sangat cepat, biaya rendah, dan hijau. Setiap aplikasi yang mendukung kontrak pintar dapat mengungguli persaingannya di Avalanche.

Avalanche tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Avalanche Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AVAX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Avalanche di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Avalanche dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Avalanche (USD)

Berapa nilai Avalanche (AVAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Avalanche (AVAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avalanche.

Cek prediksi harga Avalanche sekarang!

Tokenomi Avalanche (AVAX)

Memahami tokenomi Avalanche (AVAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AVAX sekarang!

Cara membeli Avalanche (AVAX)

Ingin mengetahui cara membeli Avalanche? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Avalanche di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AVAX ke Mata Uang Lokal

1 Avalanche(AVAX) ke VND
422,355.75
1 Avalanche(AVAX) ke AUD
A$24.717
1 Avalanche(AVAX) ke GBP
12.198
1 Avalanche(AVAX) ke EUR
13.803
1 Avalanche(AVAX) ke USD
$16.05
1 Avalanche(AVAX) ke MYR
RM67.089
1 Avalanche(AVAX) ke TRY
675.705
1 Avalanche(AVAX) ke JPY
¥2,455.65
1 Avalanche(AVAX) ke ARS
ARS$23,294.4885
1 Avalanche(AVAX) ke RUB
1,303.902
1 Avalanche(AVAX) ke INR
1,422.993
1 Avalanche(AVAX) ke IDR
Rp267,499.893
1 Avalanche(AVAX) ke PHP
946.7895
1 Avalanche(AVAX) ke EGP
￡E.759.165
1 Avalanche(AVAX) ke BRL
R$85.8675
1 Avalanche(AVAX) ke CAD
C$22.6305
1 Avalanche(AVAX) ke BDT
1,958.2605
1 Avalanche(AVAX) ke NGN
23,093.382
1 Avalanche(AVAX) ke COP
$61,494.1305
1 Avalanche(AVAX) ke ZAR
R.278.7885
1 Avalanche(AVAX) ke UAH
675.063
1 Avalanche(AVAX) ke TZS
T.Sh.39,434.85
1 Avalanche(AVAX) ke VES
Bs3,579.15
1 Avalanche(AVAX) ke CLP
$15,119.1
1 Avalanche(AVAX) ke PKR
Rs4,536.372
1 Avalanche(AVAX) ke KZT
8,442.7815
1 Avalanche(AVAX) ke THB
฿520.02
1 Avalanche(AVAX) ke TWD
NT$497.229
1 Avalanche(AVAX) ke AED
د.إ58.9035
1 Avalanche(AVAX) ke CHF
Fr12.84
1 Avalanche(AVAX) ke HKD
HK$124.7085
1 Avalanche(AVAX) ke AMD
֏6,137.52
1 Avalanche(AVAX) ke MAD
.د.م149.4255
1 Avalanche(AVAX) ke MXN
$298.0485
1 Avalanche(AVAX) ke SAR
ريال60.1875
1 Avalanche(AVAX) ke ETB
Br2,463.5145
1 Avalanche(AVAX) ke KES
KSh2,072.697
1 Avalanche(AVAX) ke JOD
د.أ11.37945
1 Avalanche(AVAX) ke PLN
59.064
1 Avalanche(AVAX) ke RON
лв70.62
1 Avalanche(AVAX) ke SEK
kr153.438
1 Avalanche(AVAX) ke BGN
лв27.1245
1 Avalanche(AVAX) ke HUF
Ft5,365.9965
1 Avalanche(AVAX) ke CZK
338.1735
1 Avalanche(AVAX) ke KWD
د.ك4.9113
1 Avalanche(AVAX) ke ILS
52.4835
1 Avalanche(AVAX) ke BOB
Bs110.745
1 Avalanche(AVAX) ke AZN
27.285
1 Avalanche(AVAX) ke TJS
SM147.981
1 Avalanche(AVAX) ke GEL
43.4955
1 Avalanche(AVAX) ke AOA
Kz14,644.02
1 Avalanche(AVAX) ke BHD
.د.ب6.0348
1 Avalanche(AVAX) ke BMD
$16.05
1 Avalanche(AVAX) ke DKK
kr103.683
1 Avalanche(AVAX) ke HNL
L421.794
1 Avalanche(AVAX) ke MUR
738.3
1 Avalanche(AVAX) ke NAD
$278.7885
1 Avalanche(AVAX) ke NOK
kr163.71
1 Avalanche(AVAX) ke NZD
$28.4085
1 Avalanche(AVAX) ke PAB
B/.16.05
1 Avalanche(AVAX) ke PGK
K68.5335
1 Avalanche(AVAX) ke QAR
ر.ق58.422
1 Avalanche(AVAX) ke RSD
дин.1,629.075
1 Avalanche(AVAX) ke UZS
soʻm191,071.398
1 Avalanche(AVAX) ke ALL
L1,346.1135
1 Avalanche(AVAX) ke ANG
ƒ28.7295
1 Avalanche(AVAX) ke AWG
ƒ28.89
1 Avalanche(AVAX) ke BBD
$32.1
1 Avalanche(AVAX) ke BAM
KM27.1245
1 Avalanche(AVAX) ke BIF
Fr47,331.45
1 Avalanche(AVAX) ke BND
$20.865
1 Avalanche(AVAX) ke BSD
$16.05
1 Avalanche(AVAX) ke JMD
$2,573.6175
1 Avalanche(AVAX) ke KHR
64,457.763
1 Avalanche(AVAX) ke KMF
Fr6,853.35
1 Avalanche(AVAX) ke LAK
348,913.0365
1 Avalanche(AVAX) ke LKR
රු4,893.1635
1 Avalanche(AVAX) ke MDL
L274.6155
1 Avalanche(AVAX) ke MGA
Ar72,297.225
1 Avalanche(AVAX) ke MOP
P128.4
1 Avalanche(AVAX) ke MVR
247.17
1 Avalanche(AVAX) ke MWK
MK27,816.255
1 Avalanche(AVAX) ke MZN
MT1,026.3975
1 Avalanche(AVAX) ke NPR
रु2,274.285
1 Avalanche(AVAX) ke PYG
113,826.6
1 Avalanche(AVAX) ke RWF
Fr23,320.65
1 Avalanche(AVAX) ke SBD
$131.931
1 Avalanche(AVAX) ke SCR
223.5765
1 Avalanche(AVAX) ke SRD
$617.925
1 Avalanche(AVAX) ke SVC
$140.277
1 Avalanche(AVAX) ke SZL
L278.4675
1 Avalanche(AVAX) ke TMT
m56.175
1 Avalanche(AVAX) ke TND
د.ت47.49195
1 Avalanche(AVAX) ke TTD
$108.6585
1 Avalanche(AVAX) ke UGX
Sh56,110.8
1 Avalanche(AVAX) ke XAF
Fr9,116.4
1 Avalanche(AVAX) ke XCD
$43.335
1 Avalanche(AVAX) ke XOF
Fr9,116.4
1 Avalanche(AVAX) ke XPF
Fr1,653.15
1 Avalanche(AVAX) ke BWP
P215.8725
1 Avalanche(AVAX) ke BZD
$32.2605
1 Avalanche(AVAX) ke CVE
$1,538.232
1 Avalanche(AVAX) ke DJF
Fr2,856.9
1 Avalanche(AVAX) ke DOP
$1,032.015
1 Avalanche(AVAX) ke DZD
د.ج2,093.883
1 Avalanche(AVAX) ke FJD
$36.594
1 Avalanche(AVAX) ke GNF
Fr139,554.75
1 Avalanche(AVAX) ke GTQ
Q122.943
1 Avalanche(AVAX) ke GYD
$3,357.018
1 Avalanche(AVAX) ke ISK
kr2,022.3

Sumber Daya Avalanche

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Avalanche, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Avalanche
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Avalanche

Berapa nilai Avalanche (AVAX) hari ini?
Harga live AVAX dalam USD adalah 16.05 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AVAX ke USD saat ini?
Harga AVAX ke USD saat ini adalah $ 16.05. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Avalanche?
Kapitalisasi pasar AVAX adalah $ 6.85B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AVAX?
Suplai beredar AVAX adalah 426.97M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AVAX?
AVAX mencapai harga ATH sebesar 146.21786401299232 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AVAX?
AVAX mencapai harga ATL 2.7888219 USD.
Berapa volume perdagangan AVAX?
Volume perdagangan 24 jam live AVAX adalah $ 15.69M USD.
Akankah harga AVAX naik lebih tinggi tahun ini?
AVAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AVAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:10:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Avalanche (AVAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AVAX ke USD

Jumlah

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 16.05 USD

Perdagangkan AVAX

AVAX/USDT
$16.06
$16.06
+1.32%
AVAX/USDC
$16.049
$16.049
+1.23%
AVAX/EUR
$13.91
$13.91
+1.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,823.49

$3,305.04

$155.33

$1.0003

$1.0280

$100,823.49

$3,305.04

$155.33

$2.1976

$1.0006

$0.00000

$0.00000

$31.07

$0.1171

$0.0004074

$0.016300

$4.667

$0.1171

$0.001655

$0.0000002135

