Tabel Konversi BLACKHOLE ke Algerian Dinar
Tabel Konversi BLACK ke DZD
- 1 BLACK8.27 DZD
- 2 BLACK16.55 DZD
- 3 BLACK24.82 DZD
- 4 BLACK33.10 DZD
- 5 BLACK41.37 DZD
- 6 BLACK49.65 DZD
- 7 BLACK57.92 DZD
- 8 BLACK66.20 DZD
- 9 BLACK74.47 DZD
- 10 BLACK82.75 DZD
- 50 BLACK413.73 DZD
- 100 BLACK827.46 DZD
- 1,000 BLACK8,274.61 DZD
- 5,000 BLACK41,373.03 DZD
- 10,000 BLACK82,746.07 DZD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual BLACKHOLE ke Algerian Dinar (BLACK ke DZD) di berbagai rentang nilai, dari 1 BLACK hingga 10,000 BLACK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BLACK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DZD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BLACK ke DZD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DZD ke BLACK
- 1 DZD0.1208 BLACK
- 2 DZD0.2417 BLACK
- 3 DZD0.3625 BLACK
- 4 DZD0.4834 BLACK
- 5 DZD0.6042 BLACK
- 6 DZD0.7251 BLACK
- 7 DZD0.8459 BLACK
- 8 DZD0.9668 BLACK
- 9 DZD1.0876 BLACK
- 10 DZD1.208 BLACK
- 50 DZD6.0425 BLACK
- 100 DZD12.085 BLACK
- 1,000 DZD120.8 BLACK
- 5,000 DZD604.2 BLACK
- 10,000 DZD1,208 BLACK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Algerian Dinar ke BLACKHOLE (DZD ke BLACK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DZD hingga 10,000 DZD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah BLACKHOLE yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DZD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
BLACKHOLE (BLACK) saat ini diperdagangkan seharga دج 8.27 DZD , yang mencerminkan perubahan 1.36% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai دج7.30M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar دج0.00 DZD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman BLACKHOLE Harga khusus dari kami.
0.00 DZD
Suplai Peredaran
7.30M
Volume Trading 24 Jam
0.00 DZD
Kapitalisasi Pasar
1.36%
Perubahan Harga (1 Hari)
دج 0.07005
High 24 Jam
دج 0.06088
Low 24 Jam
Grafik tren BLACK ke DZD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi BLACKHOLE terhadap DZD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga BLACKHOLE saat ini.
Ringkasan Konversi BLACK ke DZD
Per | 1 BLACK = 8.27 DZD | 1 DZD = 0.1208 BLACK
Kurs untuk 1 BLACK ke DZD hari ini adalah 8.27 DZD.
Pembelian 5 BLACK akan dikenai biaya 41.37 DZD, sedangkan 10 BLACK memiliki nilai 82.75 DZD.
1 DZD dapat di-trade dengan 0.1208 BLACK.
50 DZD dapat dikonversi ke 6.0425 BLACK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BLACK ke DZD telah berubah sebesar +17.70% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 1.36%, sehingga mencapai high senilai 9.09233254964305 DZD dan low senilai 7.90208716091747 DZD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BLACK adalah 15.731487580538722 DZD yang menunjukkan perubahan -47.41% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BLACK telah berubah sebesar -30.314265053092566 DZD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -78.56% pada nilainya.
Semua Tentang BLACKHOLE (BLACK)
Setelah menghitung harga BLACKHOLE (BLACK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang BLACKHOLE langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BLACK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli BLACKHOLE, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BLACK ke DZD
Dalam 24 jam terakhir, BLACKHOLE (BLACK) telah berfluktuasi antara 7.90208716091747 DZD dan 9.09233254964305 DZD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 6.379559526266322 DZD dan high 10.212487152118703 DZD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BLACK ke DZD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|دج 9.08
|دج 9.08
|دج 16.87
|دج 61
|Low
|دج 7.78
|دج 5.19
|دج 5.19
|دج 5.19
|Rata-rata
|دج 7.78
|دج 6.48
|دج 9.08
|دج 24.66
|Volatilitas
|+15.01%
|+54.46%
|+75.11%
|+145.82%
|Perubahan
|+4.63%
|+17.54%
|-47.41%
|-78.56%
Prakiraan Harga BLACKHOLE dalam DZD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga BLACKHOLE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BLACK ke DZD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BLACK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, BLACKHOLE dapat mencapai sekitar دج8.69DZD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BLACK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BLACK mungkin naik menjadi sekitar دج10.56 DZD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga BLACKHOLE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BLACK yang Tersedia di MEXC
BLACK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BLACK, yang mencakup pasar tempat BLACKHOLE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BLACK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BLACK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures BLACKHOLE untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli BLACKHOLE
Ingin menambahkan BLACKHOLE ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli BLACKHOLE › atau Mulai sekarang ›
BLACK dan DZD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
BLACKHOLE (BLACK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga BLACKHOLE
- Harga Saat Ini (USD): $0.06375
- Perubahan 7 Hari: +17.70%
- Tren 30 Hari: -47.41%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BLACK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DZD, harga USD BLACK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BLACK] [BLACK ke USD]
Algerian Dinar (DZD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DZD/USD): 0.007703215208020243
- Perubahan 7 Hari: -0.39%
- Tren 30 Hari: -0.39%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DZD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BLACK yang sama.
- DZD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BLACK dengan DZD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BLACK ke DZD?
Kurs antara BLACKHOLE (BLACK) dan Algerian Dinar (DZD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BLACK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BLACK ke DZD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DZD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DZD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DZD. Ketika DZD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BLACK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti BLACKHOLE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BLACK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DZD.
Konversikan BLACK ke DZD Seketika
Gunakan konverter BLACK ke DZD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BLACK ke DZD?
Masukkan Jumlah BLACK
Mulailah dengan memasukkan jumlah BLACK yang ingin Anda konversi ke DZD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BLACK ke DZD Secara Live
Lihat kurs BLACK ke DZD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BLACK dan DZD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BLACK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BLACK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BLACK ke DZD dihitung?
Perhitungan kurs BLACK ke DZD didasarkan pada nilai BLACK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DZD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BLACK ke DZD begitu sering berubah?
Kurs BLACK ke DZD sangat sering berubah karena BLACKHOLE dan Algerian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BLACK ke DZD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BLACK ke DZD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BLACK ke DZD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BLACK ke DZD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BLACK ke DZD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BLACK terhadap DZD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BLACK terhadap DZD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BLACK ke DZD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DZD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BLACK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BLACK ke DZD?
Halving BLACKHOLE, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BLACK ke DZD.
Bisakah saya membandingkan kurs BLACK ke DZD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BLACK keDZD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BLACK ke DZD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga BLACKHOLE, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BLACK ke DZD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DZD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BLACK ke DZD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi BLACKHOLE dan Algerian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk BLACKHOLE dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BLACK ke DZD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DZD Anda ke BLACK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BLACK ke DZD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BLACK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BLACK ke DZD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BLACK ke DZD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DZD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BLACK ke DZD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.