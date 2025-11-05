BursaDEX+
Harga live BLACKHOLE hari ini adalah 0.0901 USD. Lacak informasi harga aktual BLACK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLACK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLACK

Info Harga BLACK

Penjelasan BLACK

Whitepaper BLACK

Situs Web Resmi BLACK

Tokenomi BLACK

Prakiraan Harga BLACK

Riwayat BLACK

Panduan Membeli BLACK

Konverter BLACK ke Mata Uang Fiat

Spot BLACK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BLACKHOLE

Harga BLACKHOLE(BLACK)

Harga Live 1 BLACK ke USD:

$0.0903
$0.0903$0.0903
-7.66%1D
USD
Grafik Harga Live BLACKHOLE (BLACK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:39:34 (UTC+8)

Informasi Harga BLACKHOLE (BLACK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738
Low 24 Jam
$ 0.1012
$ 0.1012$ 0.1012
High 24 Jam

$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738

$ 0.1012
$ 0.1012$ 0.1012

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.08663014735372918
$ 0.08663014735372918$ 0.08663014735372918

-0.45%

-7.66%

-30.59%

-30.59%

Harga aktual BLACKHOLE (BLACK) adalah $ 0.0901. Selama 24 jam terakhir, BLACK diperdagangkan antara low $ 0.0738 dan high $ 0.1012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLACK adalah $ 1.542695123942573, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08663014735372918.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLACK telah berubah sebesar -0.45% selama 1 jam terakhir, -7.66% selama 24 jam, dan -30.59% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BLACKHOLE (BLACK)

No.3735

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.68K
$ 56.68K$ 56.68K

$ 10.28M
$ 10.28M$ 10.28M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar BLACKHOLE saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.68K. Suplai beredar BLACK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 114083333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.28M.

Riwayat Harga BLACKHOLE (BLACK) USD

Pantau perubahan harga BLACKHOLE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007491-7.66%
30 Days$ -0.201-69.05%
60 Hari$ -0.2205-71.00%
90 Hari$ -0.7631-89.44%
Perubahan Harga BLACKHOLE Hari Ini

Hari ini, BLACK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.007491 (-7.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BLACKHOLE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.201 (-69.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BLACKHOLE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLACK terlihat mengalami perubahan $ -0.2205 (-71.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BLACKHOLE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.7631 (-89.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BLACKHOLE (BLACK)?

Lihat halaman Riwayat Harga BLACKHOLE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole adalah DEX generasi berikutnya di C-Chain Avalanche.

BLACKHOLE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BLACKHOLE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLACK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BLACKHOLE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BLACKHOLE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BLACKHOLE (USD)

Berapa nilai BLACKHOLE (BLACK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BLACKHOLE (BLACK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BLACKHOLE.

Cek prediksi harga BLACKHOLE sekarang!

Tokenomi BLACKHOLE (BLACK)

Memahami tokenomi BLACKHOLE (BLACK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLACK sekarang!

Cara membeli BLACKHOLE (BLACK)

Ingin mengetahui cara membeli BLACKHOLE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BLACKHOLE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 BLACKHOLE(BLACK) ke VND
2,370.9815
1 BLACKHOLE(BLACK) ke AUD
A$0.138754
1 BLACKHOLE(BLACK) ke GBP
0.068476
1 BLACKHOLE(BLACK) ke EUR
0.078387
1 BLACKHOLE(BLACK) ke USD
$0.0901
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MYR
RM0.377519
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TRY
3.791408
1 BLACKHOLE(BLACK) ke JPY
¥13.7853
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ARS
ARS$131.340572
1 BLACKHOLE(BLACK) ke RUB
7.297199
1 BLACKHOLE(BLACK) ke INR
7.998177
1 BLACKHOLE(BLACK) ke IDR
Rp1,501.666066
1 BLACKHOLE(BLACK) ke PHP
5.295177
1 BLACKHOLE(BLACK) ke EGP
￡E.4.267136
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BRL
R$0.485639
1 BLACKHOLE(BLACK) ke CAD
C$0.127041
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BDT
10.98319
1 BLACKHOLE(BLACK) ke NGN
130.0143
1 BLACKHOLE(BLACK) ke COP
$347.8761
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ZAR
R.1.575849
1 BLACKHOLE(BLACK) ke UAH
3.791408
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TZS
T.Sh.221.3757
1 BLACKHOLE(BLACK) ke VES
Bs20.0923
1 BLACKHOLE(BLACK) ke CLP
$85.2346
1 BLACKHOLE(BLACK) ke PKR
Rs25.473072
1 BLACKHOLE(BLACK) ke KZT
47.22141
1 BLACKHOLE(BLACK) ke THB
฿2.931854
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TWD
NT$2.786793
1 BLACKHOLE(BLACK) ke AED
د.إ0.330667
1 BLACKHOLE(BLACK) ke CHF
Fr0.07208
1 BLACKHOLE(BLACK) ke HKD
HK$0.700077
1 BLACKHOLE(BLACK) ke AMD
֏34.467755
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MAD
.د.م0.838831
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MXN
$1.683969
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SAR
ريال0.337875
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ETB
Br13.780795
1 BLACKHOLE(BLACK) ke KES
KSh11.640019
1 BLACKHOLE(BLACK) ke JOD
د.أ0.0638809
1 BLACKHOLE(BLACK) ke PLN
0.33337
1 BLACKHOLE(BLACK) ke RON
лв0.398242
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SEK
kr0.862257
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BGN
лв0.15317
1 BLACKHOLE(BLACK) ke HUF
Ft30.459206
1 BLACKHOLE(BLACK) ke CZK
1.912823
1 BLACKHOLE(BLACK) ke KWD
د.ك0.0276607
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ILS
0.293726
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BOB
Bs0.622591
1 BLACKHOLE(BLACK) ke AZN
0.15317
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TJS
SM0.830722
1 BLACKHOLE(BLACK) ke GEL
0.245072
1 BLACKHOLE(BLACK) ke AOA
Kz82.509075
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BHD
.د.ب0.0338776
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BMD
$0.0901
1 BLACKHOLE(BLACK) ke DKK
kr0.584749
1 BLACKHOLE(BLACK) ke HNL
L2.373234
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MUR
4.13559
1 BLACKHOLE(BLACK) ke NAD
$1.566839
1 BLACKHOLE(BLACK) ke NOK
kr0.91902
1 BLACKHOLE(BLACK) ke NZD
$0.158576
1 BLACKHOLE(BLACK) ke PAB
B/.0.0901
1 BLACKHOLE(BLACK) ke PGK
K0.382925
1 BLACKHOLE(BLACK) ke QAR
ر.ق0.327964
1 BLACKHOLE(BLACK) ke RSD
дин.9.193804
1 BLACKHOLE(BLACK) ke UZS
soʻm1,072.618876
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ALL
L7.578311
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ANG
ƒ0.161279
1 BLACKHOLE(BLACK) ke AWG
ƒ0.161279
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BBD
$0.1802
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BAM
KM0.15317
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BIF
Fr265.7049
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BND
$0.11713
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BSD
$0.0901
1 BLACKHOLE(BLACK) ke JMD
$14.463753
1 BLACKHOLE(BLACK) ke KHR
361.847006
1 BLACKHOLE(BLACK) ke KMF
Fr38.3826
1 BLACKHOLE(BLACK) ke LAK
1,958.695613
1 BLACKHOLE(BLACK) ke LKR
රු27.460678
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MDL
L1.526294
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MGA
Ar405.85545
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MOP
P0.7208
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MVR
1.38754
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MWK
MK156.423511
1 BLACKHOLE(BLACK) ke MZN
MT5.761895
1 BLACKHOLE(BLACK) ke NPR
रु12.781586
1 BLACKHOLE(BLACK) ke PYG
638.9892
1 BLACKHOLE(BLACK) ke RWF
Fr130.7351
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SBD
$0.741523
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SCR
1.295638
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SRD
$3.46885
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SVC
$0.788375
1 BLACKHOLE(BLACK) ke SZL
L1.56774
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TMT
m0.316251
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TND
د.ت0.2647138
1 BLACKHOLE(BLACK) ke TTD
$0.610878
1 BLACKHOLE(BLACK) ke UGX
Sh313.9084
1 BLACKHOLE(BLACK) ke XAF
Fr51.357
1 BLACKHOLE(BLACK) ke XCD
$0.24327
1 BLACKHOLE(BLACK) ke XOF
Fr51.357
1 BLACKHOLE(BLACK) ke XPF
Fr9.2803
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BWP
P1.21635
1 BLACKHOLE(BLACK) ke BZD
$0.181101
1 BLACKHOLE(BLACK) ke CVE
$8.661313
1 BLACKHOLE(BLACK) ke DJF
Fr15.9477
1 BLACKHOLE(BLACK) ke DOP
$5.789826
1 BLACKHOLE(BLACK) ke DZD
د.ج11.767961
1 BLACKHOLE(BLACK) ke FJD
$0.205428
1 BLACKHOLE(BLACK) ke GNF
Fr783.4195
1 BLACKHOLE(BLACK) ke GTQ
Q0.690166
1 BLACKHOLE(BLACK) ke GYD
$18.84892
1 BLACKHOLE(BLACK) ke ISK
kr11.4427

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BLACKHOLE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BLACKHOLE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BLACKHOLE

Berapa nilai BLACKHOLE (BLACK) hari ini?
Harga live BLACK dalam USD adalah 0.0901 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLACK ke USD saat ini?
Harga BLACK ke USD saat ini adalah $ 0.0901. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BLACKHOLE?
Kapitalisasi pasar BLACK adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLACK?
Suplai beredar BLACK adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLACK?
BLACK mencapai harga ATH sebesar 1.542695123942573 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLACK?
BLACK mencapai harga ATL 0.08663014735372918 USD.
Berapa volume perdagangan BLACK?
Volume perdagangan 24 jam live BLACK adalah $ 56.68K USD.
Akankah harga BLACK naik lebih tinggi tahun ini?
BLACK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLACK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 12:39:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BLACKHOLE (BLACK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
11-04 15:40:43Kabar Industri Terkini
Token sektor privasi terus meningkat, DASH naik lebih dari 45% dalam 24 jam
11-04 13:21:37Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi di seluruh pasar melebihi $1,2 miliar, dengan lebih dari 320.000 trader terlikuidasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

