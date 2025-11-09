Tokenomi BLACKHOLE (BLACK)

Telusuri wawasan utama tentang BLACKHOLE (BLACK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:17:23 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga BLACKHOLE (BLACK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BLACKHOLE (BLACK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 114.08M
$ 114.08M$ 114.08M
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 9.54M
$ 9.54M$ 9.54M
All-Time High:
$ 2.113
$ 2.113$ 2.113
All-Time Low:
$ 0.08001571501547938
$ 0.08001571501547938$ 0.08001571501547938
Harga Saat Ini:
$ 0.08364
$ 0.08364$ 0.08364

Informasi BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole adalah DEX generasi berikutnya di C-Chain Avalanche.

Situs Web Resmi:
https://blackhole.xyz/
Whitepaper:
https://docs.blackhole.xyz/
Explorer Blok:
https://snowtrace.io/token/0xcd94a87696FAC69Edae3a70fE5725307Ae1c43f6

Tokenomi BLACKHOLE (BLACK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi BLACKHOLE (BLACK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BLACK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BLACK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BLACK, jelajahi harga live token BLACK!

Cara Membeli BLACK

Tertarik untuk menambahkan BLACKHOLE (BLACK) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli BLACK, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga BLACKHOLE (BLACK)

Menganalisis riwayat harga BLACK membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga BLACK

Ingin mengetahui arah BLACK? Halaman prediksi harga BLACK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

