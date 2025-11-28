Tabel Konversi Blum ke Syrian Pound
- 1 BLUM219.84 SYP
- 2 BLUM439.68 SYP
- 3 BLUM659.53 SYP
- 4 BLUM879.37 SYP
- 5 BLUM1,099.21 SYP
- 6 BLUM1,319.05 SYP
- 7 BLUM1,538.90 SYP
- 8 BLUM1,758.74 SYP
- 9 BLUM1,978.58 SYP
- 10 BLUM2,198.42 SYP
- 50 BLUM10,992.11 SYP
- 100 BLUM21,984.22 SYP
- 1,000 BLUM219,842.17 SYP
- 5,000 BLUM1,099,210.86 SYP
- 10,000 BLUM2,198,421.73 SYP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Blum ke Syrian Pound (BLUM ke SYP) di berbagai rentang nilai, dari 1 BLUM hingga 10,000 BLUM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BLUM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SYP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BLUM ke SYP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
- 1 SYP0.004548 BLUM
- 2 SYP0.009097 BLUM
- 3 SYP0.01364 BLUM
- 4 SYP0.01819 BLUM
- 5 SYP0.02274 BLUM
- 6 SYP0.02729 BLUM
- 7 SYP0.03184 BLUM
- 8 SYP0.03638 BLUM
- 9 SYP0.04093 BLUM
- 10 SYP0.04548 BLUM
- 50 SYP0.2274 BLUM
- 100 SYP0.4548 BLUM
- 1,000 SYP4.548 BLUM
- 5,000 SYP22.74 BLUM
- 10,000 SYP45.48 BLUM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Syrian Pound ke Blum (SYP ke BLUM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SYP hingga 10,000 SYP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Blum yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SYP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Blum (BLUM) saat ini diperdagangkan seharga £ 219.84 SYP , yang mencerminkan perubahan -0.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai £650.36M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar £-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Blum Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
650.36M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
£ 0.02015
High 24 Jam
£ 0.01947
Low 24 Jam
Grafik tren BLUM ke SYP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Blum terhadap SYP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Blum saat ini.
Ringkasan Konversi BLUM ke SYP
Per | 1 BLUM = 219.84 SYP | 1 SYP = 0.004548 BLUM
Kurs untuk 1 BLUM ke SYP hari ini adalah 219.84 SYP.
Pembelian 5 BLUM akan dikenai biaya 1,099.21 SYP, sedangkan 10 BLUM memiliki nilai 2,198.42 SYP.
1 SYP dapat di-trade dengan 0.004548 BLUM.
50 SYP dapat dikonversi ke 0.2274 BLUM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BLUM ke SYP telah berubah sebesar +2.31% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.69%, sehingga mencapai high senilai 222.82795657563423 SYP dan low senilai 215.30820419491806 SYP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BLUM adalah 379.74749522616776 SYP yang menunjukkan perubahan -42.13% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BLUM telah berubah sebesar -99.41554985682143 SYP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -31.16% pada nilainya.
Semua Tentang Blum (BLUM)
Setelah menghitung harga Blum (BLUM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Blum langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BLUM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Blum, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BLUM ke SYP
Dalam 24 jam terakhir, Blum (BLUM) telah berfluktuasi antara 215.30820419491806 SYP dan 222.82795657563423 SYP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 203.5862372485075 SYP dan high 235.43460027271726 SYP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BLUM ke SYP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|£ 221.16
|£ 221.16
|£ 331.75
|£ 663.5
|Low
|£ 110.58
|£ 110.58
|£ 110.58
|£ 110.58
|Rata-rata
|£ 110.58
|£ 110.58
|£ 221.16
|£ 331.75
|Volatilitas
|+3.39%
|+14.83%
|+55.37%
|+178.28%
|Perubahan
|-0.99%
|+2.32%
|-42.12%
|-31.71%
Prakiraan Harga Blum dalam SYP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Blum dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BLUM ke SYP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BLUM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Blum dapat mencapai sekitar £230.83SYP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BLUM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BLUM mungkin naik menjadi sekitar £280.58 SYP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Blum kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BLUM yang Tersedia di MEXC
BLUM/USDT
|Trade
BLUM/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BLUM, yang mencakup pasar tempat Blum dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BLUM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BLUM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Blum untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Blum
Ingin menambahkan Blum ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Blum › atau Mulai sekarang ›
BLUM dan SYP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Blum (BLUM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Blum
- Harga Saat Ini (USD): $0.01988
- Perubahan 7 Hari: +2.31%
- Tren 30 Hari: -42.13%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BLUM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SYP, harga USD BLUM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Syrian Pound (SYP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SYP/USD): 0.00009042760527750725
- Perubahan 7 Hari: -0.01%
- Tren 30 Hari: -0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SYP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BLUM yang sama.
- SYP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BLUM dengan SYP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BLUM ke SYP?
Kurs antara Blum (BLUM) dan Syrian Pound (SYP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BLUM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BLUM ke SYP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SYP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SYP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SYP. Ketika SYP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BLUM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Blum, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BLUM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SYP.
Konversikan BLUM ke SYP Seketika
Gunakan konverter BLUM ke SYP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BLUM ke SYP?
Masukkan Jumlah BLUM
Mulailah dengan memasukkan jumlah BLUM yang ingin Anda konversi ke SYP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BLUM ke SYP Secara Live
Lihat kurs BLUM ke SYP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BLUM dan SYP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BLUM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BLUM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BLUM ke SYP dihitung?
Perhitungan kurs BLUM ke SYP didasarkan pada nilai BLUM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SYP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BLUM ke SYP begitu sering berubah?
Kurs BLUM ke SYP sangat sering berubah karena Blum dan Syrian Pound terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BLUM ke SYP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BLUM ke SYP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BLUM ke SYP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BLUM ke SYP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BLUM ke SYP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BLUM terhadap SYP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BLUM terhadap SYP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BLUM ke SYP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SYP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BLUM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BLUM ke SYP?
Halving Blum, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BLUM ke SYP.
Bisakah saya membandingkan kurs BLUM ke SYP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BLUM keSYP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BLUM ke SYP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Blum, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BLUM ke SYP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SYP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BLUM ke SYP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Blum dan Syrian Pound?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Blum dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BLUM ke SYP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SYP Anda ke BLUM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BLUM ke SYP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BLUM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BLUM ke SYP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BLUM ke SYP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SYP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BLUM ke SYP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Blum dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Blum.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Blum dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.