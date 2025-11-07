BursaDEX+
Harga live Blum hari ini adalah 0.02639 USD. Lacak informasi harga aktual BLUM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLUM

Info Harga BLUM

Penjelasan BLUM

Situs Web Resmi BLUM

Tokenomi BLUM

Prakiraan Harga BLUM

Riwayat BLUM

Panduan Membeli BLUM

Konverter BLUM ke Mata Uang Fiat

Spot BLUM

Futures USDT-M BLUM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Blum

Harga Blum(BLUM)

Harga Live 1 BLUM ke USD:

+1.61%1D
USD
Grafik Harga Live Blum (BLUM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:15:09 (UTC+8)

Informasi Harga Blum (BLUM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
$ 0.02752
-0.50%

+1.61%

-20.99%

-20.99%

Harga aktual Blum (BLUM) adalah $ 0.02639. Selama 24 jam terakhir, BLUM diperdagangkan antara low $ 0.02519 dan high $ 0.02752, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLUM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLUM telah berubah sebesar -0.50% selama 1 jam terakhir, +1.61% selama 24 jam, dan -20.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blum (BLUM)

$ 80.29K
$ 80.29K

$ 25.61M
$ 25.61M

970,600,881.5
970,600,881.5

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar Blum saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 80.29K. Suplai beredar BLUM adalah --, dan total suplainya sebesar 970600881.5. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.61M.

Riwayat Harga Blum (BLUM) USD

Pantau perubahan harga Blum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004181+1.61%
30 Days$ -0.0156-37.16%
60 Hari$ -0.00397-13.08%
90 Hari$ -0.02412-47.76%
Perubahan Harga Blum Hari Ini

Hari ini, BLUM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004181 (+1.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Blum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0156 (-37.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Blum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLUM terlihat mengalami perubahan $ -0.00397 (-13.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Blum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02412 (-47.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Blum (BLUM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Blum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Blum (BLUM)

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Blum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLUM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Blum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blum (USD)

Berapa nilai Blum (BLUM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blum (BLUM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blum.

Cek prediksi harga Blum sekarang!

Tokenomi Blum (BLUM)

Memahami tokenomi Blum (BLUM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUM sekarang!

Cara membeli Blum (BLUM)

Ingin mengetahui cara membeli Blum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUM ke Mata Uang Lokal

1 Blum(BLUM) ke VND
694.45285
1 Blum(BLUM) ke AUD
A$0.0406406
1 Blum(BLUM) ke GBP
0.0200564
1 Blum(BLUM) ke EUR
0.0226954
1 Blum(BLUM) ke USD
$0.02639
1 Blum(BLUM) ke MYR
RM0.1103102
1 Blum(BLUM) ke TRY
1.111019
1 Blum(BLUM) ke JPY
¥4.03767
1 Blum(BLUM) ke ARS
ARS$38.3016543
1 Blum(BLUM) ke RUB
2.1439236
1 Blum(BLUM) ke INR
2.3397374
1 Blum(BLUM) ke IDR
Rp439.8331574
1 Blum(BLUM) ke PHP
1.5567461
1 Blum(BLUM) ke EGP
￡E.1.248247
1 Blum(BLUM) ke BRL
R$0.1411865
1 Blum(BLUM) ke CAD
C$0.0372099
1 Blum(BLUM) ke BDT
3.2198439
1 Blum(BLUM) ke NGN
37.9709876
1 Blum(BLUM) ke COP
$101.1109099
1 Blum(BLUM) ke ZAR
R.0.4583943
1 Blum(BLUM) ke UAH
1.1099634
1 Blum(BLUM) ke TZS
T.Sh.64.84023
1 Blum(BLUM) ke VES
Bs5.88497
1 Blum(BLUM) ke CLP
$24.85938
1 Blum(BLUM) ke PKR
Rs7.4588696
1 Blum(BLUM) ke KZT
13.8819317
1 Blum(BLUM) ke THB
฿0.855036
1 Blum(BLUM) ke TWD
NT$0.8175622
1 Blum(BLUM) ke AED
د.إ0.0968513
1 Blum(BLUM) ke CHF
Fr0.021112
1 Blum(BLUM) ke HKD
HK$0.2050503
1 Blum(BLUM) ke AMD
֏10.091536
1 Blum(BLUM) ke MAD
.د.م0.2456909
1 Blum(BLUM) ke MXN
$0.4900623
1 Blum(BLUM) ke SAR
ريال0.0989625
1 Blum(BLUM) ke ETB
Br4.0506011
1 Blum(BLUM) ke KES
KSh3.4080046
1 Blum(BLUM) ke JOD
د.أ0.01871051
1 Blum(BLUM) ke PLN
0.0971152
1 Blum(BLUM) ke RON
лв0.116116
1 Blum(BLUM) ke SEK
kr0.2522884
1 Blum(BLUM) ke BGN
лв0.0445991
1 Blum(BLUM) ke HUF
Ft8.8229687
1 Blum(BLUM) ke CZK
0.5560373
1 Blum(BLUM) ke KWD
د.ك0.00807534
1 Blum(BLUM) ke ILS
0.0862953
1 Blum(BLUM) ke BOB
Bs0.182091
1 Blum(BLUM) ke AZN
0.044863
1 Blum(BLUM) ke TJS
SM0.2433158
1 Blum(BLUM) ke GEL
0.0715169
1 Blum(BLUM) ke AOA
Kz24.078236
1 Blum(BLUM) ke BHD
.د.ب0.00992264
1 Blum(BLUM) ke BMD
$0.02639
1 Blum(BLUM) ke DKK
kr0.1704794
1 Blum(BLUM) ke HNL
L0.6935292
1 Blum(BLUM) ke MUR
1.21394
1 Blum(BLUM) ke NAD
$0.4583943
1 Blum(BLUM) ke NOK
kr0.269178
1 Blum(BLUM) ke NZD
$0.0467103
1 Blum(BLUM) ke PAB
B/.0.02639
1 Blum(BLUM) ke PGK
K0.1126853
1 Blum(BLUM) ke QAR
ر.ق0.0960596
1 Blum(BLUM) ke RSD
дин.2.678585
1 Blum(BLUM) ke UZS
soʻm314.1666164
1 Blum(BLUM) ke ALL
L2.2133293
1 Blum(BLUM) ke ANG
ƒ0.0472381
1 Blum(BLUM) ke AWG
ƒ0.047502
1 Blum(BLUM) ke BBD
$0.05278
1 Blum(BLUM) ke BAM
KM0.0445991
1 Blum(BLUM) ke BIF
Fr77.82411
1 Blum(BLUM) ke BND
$0.034307
1 Blum(BLUM) ke BSD
$0.02639
1 Blum(BLUM) ke JMD
$4.2316365
1 Blum(BLUM) ke KHR
105.9838234
1 Blum(BLUM) ke KMF
Fr11.26853
1 Blum(BLUM) ke LAK
573.6956407
1 Blum(BLUM) ke LKR
රු8.0455193
1 Blum(BLUM) ke MDL
L0.4515329
1 Blum(BLUM) ke MGA
Ar118.873755
1 Blum(BLUM) ke MOP
P0.21112
1 Blum(BLUM) ke MVR
0.406406
1 Blum(BLUM) ke MWK
MK45.736509
1 Blum(BLUM) ke MZN
MT1.6876405
1 Blum(BLUM) ke NPR
रु3.739463
1 Blum(BLUM) ke PYG
187.15788
1 Blum(BLUM) ke RWF
Fr38.34467
1 Blum(BLUM) ke SBD
$0.2169258
1 Blum(BLUM) ke SCR
0.3676127
1 Blum(BLUM) ke SRD
$1.016015
1 Blum(BLUM) ke SVC
$0.2306486
1 Blum(BLUM) ke SZL
L0.4578665
1 Blum(BLUM) ke TMT
m0.092365
1 Blum(BLUM) ke TND
د.ت0.07808801
1 Blum(BLUM) ke TTD
$0.1786603
1 Blum(BLUM) ke UGX
Sh92.25944
1 Blum(BLUM) ke XAF
Fr14.98952
1 Blum(BLUM) ke XCD
$0.071253
1 Blum(BLUM) ke XOF
Fr14.98952
1 Blum(BLUM) ke XPF
Fr2.71817
1 Blum(BLUM) ke BWP
P0.3549455
1 Blum(BLUM) ke BZD
$0.0530439
1 Blum(BLUM) ke CVE
$2.5292176
1 Blum(BLUM) ke DJF
Fr4.69742
1 Blum(BLUM) ke DOP
$1.696877
1 Blum(BLUM) ke DZD
د.ج3.4428394
1 Blum(BLUM) ke FJD
$0.0601692
1 Blum(BLUM) ke GNF
Fr229.46105
1 Blum(BLUM) ke GTQ
Q0.2021474
1 Blum(BLUM) ke GYD
$5.5197324
1 Blum(BLUM) ke ISK
kr3.32514

Sumber Daya Blum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Blum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blum

Berapa nilai Blum (BLUM) hari ini?
Harga live BLUM dalam USD adalah 0.02639 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLUM ke USD saat ini?
Harga BLUM ke USD saat ini adalah $ 0.02639. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blum?
Kapitalisasi pasar BLUM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLUM?
Suplai beredar BLUM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLUM?
BLUM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLUM?
BLUM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BLUM?
Volume perdagangan 24 jam live BLUM adalah $ 80.29K USD.
Akankah harga BLUM naik lebih tinggi tahun ini?
BLUM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Blum (BLUM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BLUM ke USD

Jumlah

BLUM
BLUM
USD
USD

1 BLUM = 0.02639 USD

Perdagangkan BLUM

BLUM/USDC
$0.02629
$0.02629$0.02629
+1.19%
BLUM/USDT
$0.02639
$0.02639$0.02639
+1.65%

