Tabel Konversi Bancor ke Paraguayan Guaraní
Tabel Konversi BNT ke PYG
- 1 BNT3,396.99 PYG
- 2 BNT6,793.98 PYG
- 3 BNT10,190.98 PYG
- 4 BNT13,587.97 PYG
- 5 BNT16,984.96 PYG
- 6 BNT20,381.95 PYG
- 7 BNT23,778.94 PYG
- 8 BNT27,175.93 PYG
- 9 BNT30,572.93 PYG
- 10 BNT33,969.92 PYG
- 50 BNT169,849.58 PYG
- 100 BNT339,699.17 PYG
- 1,000 BNT3,396,991.68 PYG
- 5,000 BNT16,984,958.40 PYG
- 10,000 BNT33,969,916.80 PYG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Bancor ke Paraguayan Guaraní (BNT ke PYG) di berbagai rentang nilai, dari 1 BNT hingga 10,000 BNT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BNT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PYG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BNT ke PYG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PYG ke BNT
- 1 PYG0.0002943 BNT
- 2 PYG0.0005887 BNT
- 3 PYG0.0008831 BNT
- 4 PYG0.001177 BNT
- 5 PYG0.001471 BNT
- 6 PYG0.001766 BNT
- 7 PYG0.002060 BNT
- 8 PYG0.002355 BNT
- 9 PYG0.002649 BNT
- 10 PYG0.002943 BNT
- 50 PYG0.01471 BNT
- 100 PYG0.02943 BNT
- 1,000 PYG0.2943 BNT
- 5,000 PYG1.471 BNT
- 10,000 PYG2.943 BNT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Paraguayan Guaraní ke Bancor (PYG ke BNT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PYG hingga 10,000 PYG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Bancor yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PYG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Bancor (BNT) saat ini diperdagangkan seharga ₲ 3,396.99 PYG , yang mencerminkan perubahan 0.49% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₲7.35B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₲392.10B PYG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Bancor Harga khusus dari kami.
803.15B PYG
Suplai Peredaran
7.35B
Volume Trading 24 Jam
392.10B PYG
Kapitalisasi Pasar
0.49%
Perubahan Harga (1 Hari)
₲ 0.5378
High 24 Jam
₲ 0.4452
Low 24 Jam
Grafik tren BNT ke PYG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Bancor terhadap PYG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Bancor saat ini.
Ringkasan Konversi BNT ke PYG
Per | 1 BNT = 3,396.99 PYG | 1 PYG = 0.0002943 BNT
Kurs untuk 1 BNT ke PYG hari ini adalah 3,396.99 PYG.
Pembelian 5 BNT akan dikenai biaya 16,984.96 PYG, sedangkan 10 BNT memiliki nilai 33,969.92 PYG.
1 PYG dapat di-trade dengan 0.0002943 BNT.
50 PYG dapat dikonversi ke 0.01471 BNT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BNT ke PYG telah berubah sebesar +12.85% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.49%, sehingga mencapai high senilai 3,749.799108074031 PYG dan low senilai 3,104.147569569652 PYG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BNT adalah 3,954.0927374280095 PYG yang menunjukkan perubahan -14.07% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BNT telah berubah sebesar -1,745.2114480307368 PYG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -33.90% pada nilainya.
Semua Tentang Bancor (BNT)
Setelah menghitung harga Bancor (BNT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Bancor langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BNT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Bancor, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BNT ke PYG
Dalam 24 jam terakhir, Bancor (BNT) telah berfluktuasi antara 3,104.147569569652 PYG dan 3,749.799108074031 PYG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 2,974.459463563373 PYG dan high 3,749.799108074031 PYG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BNT ke PYG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₲ 3695.41
|₲ 3695.41
|₲ 4044.03
|₲ 5508.25
|Low
|₲ 3067.89
|₲ 2928.44
|₲ 2788.99
|₲ 2788.99
|Rata-rata
|₲ 3137.61
|₲ 3137.61
|₲ 3416.51
|₲ 4253.21
|Volatilitas
|+20.48%
|+25.71%
|+32.39%
|+52.84%
|Perubahan
|+8.03%
|+12.90%
|-14.02%
|-33.54%
Prakiraan Harga Bancor dalam PYG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Bancor dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BNT ke PYG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BNT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Bancor dapat mencapai sekitar ₲3,566.84PYG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BNT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BNT mungkin naik menjadi sekitar ₲4,335.52 PYG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Bancor kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BNT yang Tersedia di MEXC
BNT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BNT, yang mencakup pasar tempat Bancor dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BNT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BNTUSDTPerpetual
|Trade
RBNTUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BNT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Bancor untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Bancor
Ingin menambahkan Bancor ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Bancor › atau Mulai sekarang ›
BNT dan PYG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Bancor (BNT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Bancor
- Harga Saat Ini (USD): $0.4872
- Perubahan 7 Hari: +12.85%
- Tren 30 Hari: -14.07%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BNT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PYG, harga USD BNT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BNT] [BNT ke USD]
Paraguayan Guaraní (PYG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PYG/USD): 0.00014340380810949152
- Perubahan 7 Hari: +1.15%
- Tren 30 Hari: +1.15%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PYG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BNT yang sama.
- PYG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BNT dengan PYG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BNT ke PYG?
Kurs antara Bancor (BNT) dan Paraguayan Guaraní (PYG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BNT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BNT ke PYG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PYG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PYG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PYG. Ketika PYG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BNT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Bancor, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BNT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PYG.
Konversikan BNT ke PYG Seketika
Gunakan konverter BNT ke PYG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BNT ke PYG?
Masukkan Jumlah BNT
Mulailah dengan memasukkan jumlah BNT yang ingin Anda konversi ke PYG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BNT ke PYG Secara Live
Lihat kurs BNT ke PYG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BNT dan PYG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BNT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BNT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BNT ke PYG dihitung?
Perhitungan kurs BNT ke PYG didasarkan pada nilai BNT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PYG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BNT ke PYG begitu sering berubah?
Kurs BNT ke PYG sangat sering berubah karena Bancor dan Paraguayan Guaraní terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BNT ke PYG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BNT ke PYG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BNT ke PYG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BNT ke PYG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BNT ke PYG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BNT terhadap PYG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BNT terhadap PYG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BNT ke PYG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PYG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BNT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BNT ke PYG?
Halving Bancor, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BNT ke PYG.
Bisakah saya membandingkan kurs BNT ke PYG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BNT kePYG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BNT ke PYG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Bancor, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BNT ke PYG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PYG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BNT ke PYG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Bancor dan Paraguayan Guaraní?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Bancor dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BNT ke PYG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PYG Anda ke BNT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BNT ke PYG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BNT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BNT ke PYG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BNT ke PYG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PYG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BNT ke PYG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.