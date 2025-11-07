BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bancor hari ini adalah 0.5034 USD. Lacak informasi harga aktual BNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BNT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bancor hari ini adalah 0.5034 USD. Lacak informasi harga aktual BNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BNT

Info Harga BNT

Penjelasan BNT

Whitepaper BNT

Situs Web Resmi BNT

Tokenomi BNT

Prakiraan Harga BNT

Riwayat BNT

Panduan Membeli BNT

Konverter BNT ke Mata Uang Fiat

Spot BNT

Futures USDT-M BNT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bancor

Harga Bancor(BNT)

Harga Live 1 BNT ke USD:

$0.5036
$0.5036$0.5036
+0.84%1D
USD
Grafik Harga Live Bancor (BNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:14 (UTC+8)

Informasi Harga Bancor (BNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.4926
$ 0.4926$ 0.4926
Low 24 Jam
$ 0.5269
$ 0.5269$ 0.5269
High 24 Jam

$ 0.4926
$ 0.4926$ 0.4926

$ 0.5269
$ 0.5269$ 0.5269

$ 23.731000900268555
$ 23.731000900268555$ 23.731000900268555

$ 0.117415463258
$ 0.117415463258$ 0.117415463258

-0.89%

+0.84%

-11.08%

-11.08%

Harga aktual Bancor (BNT) adalah $ 0.5034. Selama 24 jam terakhir, BNT diperdagangkan antara low $ 0.4926 dan high $ 0.5269, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBNT adalah $ 23.731000900268555, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.117415463258.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BNT telah berubah sebesar -0.89% selama 1 jam terakhir, +0.84% selama 24 jam, dan -11.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bancor (BNT)

No.415

$ 57.99M
$ 57.99M$ 57.99M

$ 154.18K
$ 154.18K$ 154.18K

$ 57.99M
$ 57.99M$ 57.99M

115.19M
115.19M 115.19M

115,188,101.74069732
115,188,101.74069732 115,188,101.74069732

ETH

Kapitalisasi Pasar Bancor saat ini adalah $ 57.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 154.18K. Suplai beredar BNT adalah 115.19M, dan total suplainya sebesar 115188101.74069732. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.99M.

Riwayat Harga Bancor (BNT) USD

Pantau perubahan harga Bancor untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.004195+0.84%
30 Days$ -0.1888-27.28%
60 Hari$ -0.2195-30.37%
90 Hari$ -0.2624-34.27%
Perubahan Harga Bancor Hari Ini

Hari ini, BNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.004195 (+0.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bancor 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1888 (-27.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bancor 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BNT terlihat mengalami perubahan $ -0.2195 (-30.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bancor 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2624 (-34.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bancor (BNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bancor sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bancor (BNT)

Bancor is an on-chain liquidity protocol that enables automated, decentralized exchange on Ethereum and across blockchains. The protocol is made up of a series of smart contracts that are designed to pool liquidity and perform peer-to-contract trades in a single transaction with no counterparty. Users stake BNT in automated market makers in exchange for trading fees, BNT staking rewards and voting rights in the Bancor DAO. Bancor has processed more than $2 billion in trade volume across thousands of tokens, with millions in fees generated by stakers.

Bancor tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bancor Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bancor di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bancor dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bancor (USD)

Berapa nilai Bancor (BNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bancor (BNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bancor.

Cek prediksi harga Bancor sekarang!

Tokenomi Bancor (BNT)

Memahami tokenomi Bancor (BNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BNT sekarang!

Cara membeli Bancor (BNT)

Ingin mengetahui cara membeli Bancor? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bancor di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BNT ke Mata Uang Lokal

1 Bancor(BNT) ke VND
13,246.971
1 Bancor(BNT) ke AUD
A$0.775236
1 Bancor(BNT) ke GBP
0.382584
1 Bancor(BNT) ke EUR
0.432924
1 Bancor(BNT) ke USD
$0.5034
1 Bancor(BNT) ke MYR
RM2.104212
1 Bancor(BNT) ke TRY
21.19314
1 Bancor(BNT) ke JPY
¥77.0202
1 Bancor(BNT) ke ARS
ARS$730.619658
1 Bancor(BNT) ke RUB
40.896216
1 Bancor(BNT) ke INR
44.631444
1 Bancor(BNT) ke IDR
Rp8,389.996644
1 Bancor(BNT) ke PHP
29.695566
1 Bancor(BNT) ke EGP
￡E.23.81082
1 Bancor(BNT) ke BRL
R$2.69319
1 Bancor(BNT) ke CAD
C$0.709794
1 Bancor(BNT) ke BDT
61.419834
1 Bancor(BNT) ke NGN
724.312056
1 Bancor(BNT) ke COP
$1,928.731794
1 Bancor(BNT) ke ZAR
R.8.744058
1 Bancor(BNT) ke UAH
21.173004
1 Bancor(BNT) ke TZS
T.Sh.1,236.8538
1 Bancor(BNT) ke VES
Bs112.2582
1 Bancor(BNT) ke CLP
$474.2028
1 Bancor(BNT) ke PKR
Rs142.280976
1 Bancor(BNT) ke KZT
264.803502
1 Bancor(BNT) ke THB
฿16.31016
1 Bancor(BNT) ke TWD
NT$15.595332
1 Bancor(BNT) ke AED
د.إ1.847478
1 Bancor(BNT) ke CHF
Fr0.40272
1 Bancor(BNT) ke HKD
HK$3.911418
1 Bancor(BNT) ke AMD
֏192.50016
1 Bancor(BNT) ke MAD
.د.م4.686654
1 Bancor(BNT) ke MXN
$9.348138
1 Bancor(BNT) ke SAR
ريال1.88775
1 Bancor(BNT) ke ETB
Br77.266866
1 Bancor(BNT) ke KES
KSh65.009076
1 Bancor(BNT) ke JOD
د.أ0.3569106
1 Bancor(BNT) ke PLN
1.852512
1 Bancor(BNT) ke RON
лв2.21496
1 Bancor(BNT) ke SEK
kr4.812504
1 Bancor(BNT) ke BGN
лв0.850746
1 Bancor(BNT) ke HUF
Ft168.301722
1 Bancor(BNT) ke CZK
10.606638
1 Bancor(BNT) ke KWD
د.ك0.1540404
1 Bancor(BNT) ke ILS
1.646118
1 Bancor(BNT) ke BOB
Bs3.47346
1 Bancor(BNT) ke AZN
0.85578
1 Bancor(BNT) ke TJS
SM4.641348
1 Bancor(BNT) ke GEL
1.364214
1 Bancor(BNT) ke AOA
Kz459.30216
1 Bancor(BNT) ke BHD
.د.ب0.1892784
1 Bancor(BNT) ke BMD
$0.5034
1 Bancor(BNT) ke DKK
kr3.251964
1 Bancor(BNT) ke HNL
L13.229352
1 Bancor(BNT) ke MUR
23.1564
1 Bancor(BNT) ke NAD
$8.744058
1 Bancor(BNT) ke NOK
kr5.13468
1 Bancor(BNT) ke NZD
$0.891018
1 Bancor(BNT) ke PAB
B/.0.5034
1 Bancor(BNT) ke PGK
K2.149518
1 Bancor(BNT) ke QAR
ر.ق1.832376
1 Bancor(BNT) ke RSD
дин.51.0951
1 Bancor(BNT) ke UZS
soʻm5,992.856184
1 Bancor(BNT) ke ALL
L42.220158
1 Bancor(BNT) ke ANG
ƒ0.901086
1 Bancor(BNT) ke AWG
ƒ0.90612
1 Bancor(BNT) ke BBD
$1.0068
1 Bancor(BNT) ke BAM
KM0.850746
1 Bancor(BNT) ke BIF
Fr1,484.5266
1 Bancor(BNT) ke BND
$0.65442
1 Bancor(BNT) ke BSD
$0.5034
1 Bancor(BNT) ke JMD
$80.72019
1 Bancor(BNT) ke KHR
2,021.684604
1 Bancor(BNT) ke KMF
Fr214.9518
1 Bancor(BNT) ke LAK
10,943.478042
1 Bancor(BNT) ke LKR
රු153.471558
1 Bancor(BNT) ke MDL
L8.613174
1 Bancor(BNT) ke MGA
Ar2,267.5653
1 Bancor(BNT) ke MOP
P4.0272
1 Bancor(BNT) ke MVR
7.75236
1 Bancor(BNT) ke MWK
MK872.44254
1 Bancor(BNT) ke MZN
MT32.19243
1 Bancor(BNT) ke NPR
रु71.33178
1 Bancor(BNT) ke PYG
3,570.1128
1 Bancor(BNT) ke RWF
Fr731.4402
1 Bancor(BNT) ke SBD
$4.137948
1 Bancor(BNT) ke SCR
7.012362
1 Bancor(BNT) ke SRD
$19.3809
1 Bancor(BNT) ke SVC
$4.399716
1 Bancor(BNT) ke SZL
L8.73399
1 Bancor(BNT) ke TMT
m1.7619
1 Bancor(BNT) ke TND
د.ت1.4895606
1 Bancor(BNT) ke TTD
$3.408018
1 Bancor(BNT) ke UGX
Sh1,759.8864
1 Bancor(BNT) ke XAF
Fr285.9312
1 Bancor(BNT) ke XCD
$1.35918
1 Bancor(BNT) ke XOF
Fr285.9312
1 Bancor(BNT) ke XPF
Fr51.8502
1 Bancor(BNT) ke BWP
P6.77073
1 Bancor(BNT) ke BZD
$1.011834
1 Bancor(BNT) ke CVE
$48.245856
1 Bancor(BNT) ke DJF
Fr89.6052
1 Bancor(BNT) ke DOP
$32.36862
1 Bancor(BNT) ke DZD
د.ج65.673564
1 Bancor(BNT) ke FJD
$1.147752
1 Bancor(BNT) ke GNF
Fr4,377.063
1 Bancor(BNT) ke GTQ
Q3.856044
1 Bancor(BNT) ke GYD
$105.291144
1 Bancor(BNT) ke ISK
kr63.4284

Sumber Daya Bancor

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bancor, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bancor
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bancor

Berapa nilai Bancor (BNT) hari ini?
Harga live BNT dalam USD adalah 0.5034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BNT ke USD saat ini?
Harga BNT ke USD saat ini adalah $ 0.5034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bancor?
Kapitalisasi pasar BNT adalah $ 57.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BNT?
Suplai beredar BNT adalah 115.19M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BNT?
BNT mencapai harga ATH sebesar 23.731000900268555 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BNT?
BNT mencapai harga ATL 0.117415463258 USD.
Berapa volume perdagangan BNT?
Volume perdagangan 24 jam live BNT adalah $ 154.18K USD.
Akankah harga BNT naik lebih tinggi tahun ini?
BNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:14 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bancor (BNT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BNT ke USD

Jumlah

BNT
BNT
USD
USD

1 BNT = 0.5034 USD

Perdagangkan BNT

BNT/USDT
$0.5036
$0.5036$0.5036
+0.90%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,606.09
$100,606.09$100,606.09

-1.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.91
$3,298.91$3,298.91

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.83
$154.83$154.83

-0.69%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0043
$1.0043$1.0043

+17.05%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,606.09
$100,606.09$100,606.09

-1.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,298.91
$3,298.91$3,298.91

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.83
$154.83$154.83

-0.69%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1963
$2.1963$2.1963

-1.70%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9990
$0.9990$0.9990

-1.68%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1148
$0.1148$0.1148

+129.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004062
$0.0004062$0.0004062

+170.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016830
$0.016830$0.016830

+1,583.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.668
$4.668$4.668

+366.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1148
$0.1148$0.1148

+129.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.003868
$0.003868$0.003868

+81.25%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001639
$0.001639$0.001639

+50.64%