Tabel Konversi Bridgent ke Bangladeshi Taka
Tabel Konversi BRIDGENT ke BDT
- 1 BRIDGENT0.00 BDT
- 2 BRIDGENT0.01 BDT
- 3 BRIDGENT0.01 BDT
- 4 BRIDGENT0.01 BDT
- 5 BRIDGENT0.02 BDT
- 6 BRIDGENT0.02 BDT
- 7 BRIDGENT0.03 BDT
- 8 BRIDGENT0.03 BDT
- 9 BRIDGENT0.03 BDT
- 10 BRIDGENT0.04 BDT
- 50 BRIDGENT0.18 BDT
- 100 BRIDGENT0.37 BDT
- 1,000 BRIDGENT3.67 BDT
- 5,000 BRIDGENT18.33 BDT
- 10,000 BRIDGENT36.66 BDT
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Bridgent ke Bangladeshi Taka (BRIDGENT ke BDT) di berbagai rentang nilai, dari 1 BRIDGENT hingga 10,000 BRIDGENT. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BRIDGENT yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BDT terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BRIDGENT ke BDT khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BDT ke BRIDGENT
- 1 BDT272.7 BRIDGENT
- 2 BDT545.5 BRIDGENT
- 3 BDT818.3 BRIDGENT
- 4 BDT1,091 BRIDGENT
- 5 BDT1,363 BRIDGENT
- 6 BDT1,636 BRIDGENT
- 7 BDT1,909 BRIDGENT
- 8 BDT2,182 BRIDGENT
- 9 BDT2,454 BRIDGENT
- 10 BDT2,727 BRIDGENT
- 50 BDT13,638 BRIDGENT
- 100 BDT27,276 BRIDGENT
- 1,000 BDT272,767 BRIDGENT
- 5,000 BDT1,363,838 BRIDGENT
- 10,000 BDT2,727,677 BRIDGENT
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bangladeshi Taka ke Bridgent (BDT ke BRIDGENT) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BDT hingga 10,000 BDT. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Bridgent yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BDT yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Bridgent (BRIDGENT) saat ini diperdagangkan seharga Tk 0.00 BDT , yang mencerminkan perubahan -1.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk9.04M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Bridgent Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
9.04M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-1.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
Tk 0.00003761
High 24 Jam
Tk 0.00002901
Low 24 Jam
Grafik tren BRIDGENT ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Bridgent terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Bridgent saat ini.
Ringkasan Konversi BRIDGENT ke BDT
Per | 1 BRIDGENT = 0.00 BDT | 1 BDT = 272.7 BRIDGENT
Kurs untuk 1 BRIDGENT ke BDT hari ini adalah 0.00 BDT.
Pembelian 5 BRIDGENT akan dikenai biaya 0.02 BDT, sedangkan 10 BRIDGENT memiliki nilai 0.04 BDT.
1 BDT dapat di-trade dengan 272.7 BRIDGENT.
50 BDT dapat dikonversi ke 13,638 BRIDGENT, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BRIDGENT ke BDT telah berubah sebesar -23.54% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.69%, sehingga mencapai high senilai 0.004582348307726149 BDT dan low senilai 0.003534536676605573 BDT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BRIDGENT adalah 0.0031970438605353406 BDT yang menunjukkan perubahan +14.67% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BRIDGENT telah berubah sebesar -3.04229792163186 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -99.88% pada nilainya.
Semua Tentang Bridgent (BRIDGENT)
Setelah menghitung harga Bridgent (BRIDGENT), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Bridgent langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BRIDGENT. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Bridgent, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BRIDGENT ke BDT
Dalam 24 jam terakhir, Bridgent (BRIDGENT) telah berfluktuasi antara 0.003534536676605573 BDT dan 0.004582348307726149 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.002520839842777294 BDT dan high 0.006262502074371818 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BRIDGENT ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 748.08
|Low
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Rata-rata
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 0
|Tk 2.43
|Volatilitas
|+23.22%
|+78.04%
|+234.26%
|+24,587.92%
|Perubahan
|-18.76%
|-23.53%
|+14.67%
|-99.87%
Prakiraan Harga Bridgent dalam BDT untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Bridgent dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BRIDGENT ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BRIDGENT untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Bridgent dapat mencapai sekitar Tk0.00BDT, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BRIDGENT untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BRIDGENT mungkin naik menjadi sekitar Tk0.00 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Bridgent kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BRIDGENT yang Tersedia di MEXC
BRIDGENT/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BRIDGENT, yang mencakup pasar tempat Bridgent dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BRIDGENT pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BRIDGENT dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Bridgent untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Bridgent
Ingin menambahkan Bridgent ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Bridgent › atau Mulai sekarang ›
BRIDGENT dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Bridgent (BRIDGENT) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Bridgent
- Harga Saat Ini (USD): $0.00003009
- Perubahan 7 Hari: -23.54%
- Tren 30 Hari: +14.67%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BRIDGENT, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD BRIDGENT tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BRIDGENT] [BRIDGENT ke USD]
Bangladeshi Taka (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BDT/USD): 0.008206679376952842
- Perubahan 7 Hari: +0.01%
- Tren 30 Hari: +0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BRIDGENT yang sama.
- BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BRIDGENT dengan BDT secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BRIDGENT ke BDT?
Kurs antara Bridgent (BRIDGENT) dan Bangladeshi Taka (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BRIDGENT, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BRIDGENT ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BRIDGENT, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Bridgent, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BRIDGENT dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.
Konversikan BRIDGENT ke BDT Seketika
Gunakan konverter BRIDGENT ke BDT kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BRIDGENT ke BDT?
Masukkan Jumlah BRIDGENT
Mulailah dengan memasukkan jumlah BRIDGENT yang ingin Anda konversi ke BDT menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BRIDGENT ke BDT Secara Live
Lihat kurs BRIDGENT ke BDT yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BRIDGENT dan BDT.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BRIDGENT ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BRIDGENT dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BRIDGENT ke BDT dihitung?
Perhitungan kurs BRIDGENT ke BDT didasarkan pada nilai BRIDGENT saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BRIDGENT ke BDT begitu sering berubah?
Kurs BRIDGENT ke BDT sangat sering berubah karena Bridgent dan Bangladeshi Taka terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BRIDGENT ke BDT yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BRIDGENT ke BDT dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BRIDGENT ke BDT dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BRIDGENT ke BDT atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BRIDGENT ke BDT dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BRIDGENT terhadap BDT dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BRIDGENT terhadap BDT dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BRIDGENT ke BDT?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BRIDGENT tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BRIDGENT ke BDT?
Halving Bridgent, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BRIDGENT ke BDT.
Bisakah saya membandingkan kurs BRIDGENT ke BDT dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BRIDGENT keBDT wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BRIDGENT ke BDT sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Bridgent, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BRIDGENT ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BDT dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BRIDGENT ke BDT dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Bridgent dan Bangladeshi Taka?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Bridgent dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BRIDGENT ke BDT dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BDT Anda ke BRIDGENT dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BRIDGENT ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BRIDGENT dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BRIDGENT ke BDT dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BRIDGENT ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BDT terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BRIDGENT ke BDT yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Bridgent Selengkapnya
Harga Bridgent
Pelajari selengkapnya tentang Bridgent (BRIDGENT) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Bridgent
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BRIDGENT untuk lebih memahami kemungkinan arah Bridgent.
Cara Membeli Bridgent
Ingin membeli Bridgent? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BRIDGENT/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BRIDGENT/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
BRIDGENT USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada BRIDGENT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BRIDGENT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Bridgent ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BDT
Mengapa Harus Membeli Bridgent dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Bridgent.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Bridgent dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.