Tabel Konversi Broccoli ke New Taiwan Dollar
Tabel Konversi BROCCOLIF3B ke TWD
- 1 BROCCOLIF3B0.16 TWD
- 2 BROCCOLIF3B0.33 TWD
- 3 BROCCOLIF3B0.49 TWD
- 4 BROCCOLIF3B0.65 TWD
- 5 BROCCOLIF3B0.82 TWD
- 6 BROCCOLIF3B0.98 TWD
- 7 BROCCOLIF3B1.14 TWD
- 8 BROCCOLIF3B1.30 TWD
- 9 BROCCOLIF3B1.47 TWD
- 10 BROCCOLIF3B1.63 TWD
- 50 BROCCOLIF3B8.15 TWD
- 100 BROCCOLIF3B16.31 TWD
- 1,000 BROCCOLIF3B163.07 TWD
- 5,000 BROCCOLIF3B815.37 TWD
- 10,000 BROCCOLIF3B1,630.73 TWD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Broccoli ke New Taiwan Dollar (BROCCOLIF3B ke TWD) di berbagai rentang nilai, dari 1 BROCCOLIF3B hingga 10,000 BROCCOLIF3B. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BROCCOLIF3B yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TWD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BROCCOLIF3B ke TWD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TWD ke BROCCOLIF3B
- 1 TWD6.132 BROCCOLIF3B
- 2 TWD12.26 BROCCOLIF3B
- 3 TWD18.39 BROCCOLIF3B
- 4 TWD24.52 BROCCOLIF3B
- 5 TWD30.66 BROCCOLIF3B
- 6 TWD36.79 BROCCOLIF3B
- 7 TWD42.92 BROCCOLIF3B
- 8 TWD49.057 BROCCOLIF3B
- 9 TWD55.18 BROCCOLIF3B
- 10 TWD61.32 BROCCOLIF3B
- 50 TWD306.6 BROCCOLIF3B
- 100 TWD613.2 BROCCOLIF3B
- 1,000 TWD6,132 BROCCOLIF3B
- 5,000 TWD30,661 BROCCOLIF3B
- 10,000 TWD61,322 BROCCOLIF3B
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual New Taiwan Dollar ke Broccoli (TWD ke BROCCOLIF3B) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TWD hingga 10,000 TWD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Broccoli yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TWD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Broccoli (BROCCOLIF3B) saat ini diperdagangkan seharga NT$ 0.16 TWD , yang mencerminkan perubahan -2.56% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai NT$2.19M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar NT$163.07M TWD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Broccoli Harga khusus dari kami.
31.33B TWD
Suplai Peredaran
2.19M
Volume Trading 24 Jam
163.07M TWD
Kapitalisasi Pasar
-2.56%
Perubahan Harga (1 Hari)
NT$ 0.005519
High 24 Jam
NT$ 0.004983
Low 24 Jam
Grafik tren BROCCOLIF3B ke TWD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Broccoli terhadap TWD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Broccoli saat ini.
Ringkasan Konversi BROCCOLIF3B ke TWD
Per | 1 BROCCOLIF3B = 0.16 TWD | 1 TWD = 6.132 BROCCOLIF3B
Kurs untuk 1 BROCCOLIF3B ke TWD hari ini adalah 0.16 TWD.
Pembelian 5 BROCCOLIF3B akan dikenai biaya 0.82 TWD, sedangkan 10 BROCCOLIF3B memiliki nilai 1.63 TWD.
1 TWD dapat di-trade dengan 6.132 BROCCOLIF3B.
50 TWD dapat dikonversi ke 306.6 BROCCOLIF3B, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BROCCOLIF3B ke TWD telah berubah sebesar -14.82% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.56%, sehingga mencapai high senilai 0.17291074566169412 TWD dan low senilai 0.15611781946588546 TWD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BROCCOLIF3B adalah 0.27031598361462167 TWD yang menunjukkan perubahan -39.68% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BROCCOLIF3B telah berubah sebesar -0.1865080030665094 TWD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53.36% pada nilainya.
Semua Tentang Broccoli (BROCCOLIF3B)
Setelah menghitung harga Broccoli (BROCCOLIF3B), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Broccoli langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BROCCOLIF3B. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Broccoli, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BROCCOLIF3B ke TWD
Dalam 24 jam terakhir, Broccoli (BROCCOLIF3B) telah berfluktuasi antara 0.15611781946588546 TWD dan 0.17291074566169412 TWD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.15611781946588546 TWD dan high 0.20292496822808354 TWD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BROCCOLIF3B ke TWD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0.93
|Low
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|Rata-rata
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0
|NT$ 0.31
|Volatilitas
|+9.78%
|+24.50%
|+51.29%
|+227.34%
|Perubahan
|-4.98%
|-14.59%
|-39.63%
|-53.41%
Prakiraan Harga Broccoli dalam TWD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Broccoli dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BROCCOLIF3B ke TWD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BROCCOLIF3B untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Broccoli dapat mencapai sekitar NT$0.17TWD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BROCCOLIF3B untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BROCCOLIF3B mungkin naik menjadi sekitar NT$0.21 TWD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Broccoli kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BROCCOLIF3B yang Tersedia di MEXC
BROCCOLIF3B/USDT
|Trade
BROCCOLIF3B/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BROCCOLIF3B, yang mencakup pasar tempat Broccoli dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BROCCOLIF3B pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
BROCCOLIF3BUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BROCCOLIF3B dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Broccoli untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Broccoli
Ingin menambahkan Broccoli ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Broccoli › atau Mulai sekarang ›
BROCCOLIF3B dan TWD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Broccoli (BROCCOLIF3B) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Broccoli
- Harga Saat Ini (USD): $0.005205
- Perubahan 7 Hari: -14.82%
- Tren 30 Hari: -39.68%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BROCCOLIF3B, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TWD, harga USD BROCCOLIF3B tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BROCCOLIF3B] [BROCCOLIF3B ke USD]
New Taiwan Dollar (TWD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TWD/USD): 0.03191309528015214
- Perubahan 7 Hari: -2.50%
- Tren 30 Hari: -2.50%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TWD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BROCCOLIF3B yang sama.
- TWD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BROCCOLIF3B dengan TWD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BROCCOLIF3B ke TWD?
Kurs antara Broccoli (BROCCOLIF3B) dan New Taiwan Dollar (TWD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BROCCOLIF3B, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BROCCOLIF3B ke TWD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TWD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TWD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TWD. Ketika TWD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BROCCOLIF3B, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Broccoli, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BROCCOLIF3B dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TWD.
Konversikan BROCCOLIF3B ke TWD Seketika
Gunakan konverter BROCCOLIF3B ke TWD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BROCCOLIF3B ke TWD?
Masukkan Jumlah BROCCOLIF3B
Mulailah dengan memasukkan jumlah BROCCOLIF3B yang ingin Anda konversi ke TWD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BROCCOLIF3B ke TWD Secara Live
Lihat kurs BROCCOLIF3B ke TWD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BROCCOLIF3B dan TWD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BROCCOLIF3B ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BROCCOLIF3B dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BROCCOLIF3B ke TWD dihitung?
Perhitungan kurs BROCCOLIF3B ke TWD didasarkan pada nilai BROCCOLIF3B saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TWD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BROCCOLIF3B ke TWD begitu sering berubah?
Kurs BROCCOLIF3B ke TWD sangat sering berubah karena Broccoli dan New Taiwan Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BROCCOLIF3B ke TWD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BROCCOLIF3B ke TWD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BROCCOLIF3B ke TWD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BROCCOLIF3B ke TWD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BROCCOLIF3B ke TWD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BROCCOLIF3B terhadap TWD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BROCCOLIF3B terhadap TWD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BROCCOLIF3B ke TWD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TWD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BROCCOLIF3B tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BROCCOLIF3B ke TWD?
Halving Broccoli, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BROCCOLIF3B ke TWD.
Bisakah saya membandingkan kurs BROCCOLIF3B ke TWD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BROCCOLIF3B keTWD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BROCCOLIF3B ke TWD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Broccoli, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BROCCOLIF3B ke TWD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TWD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BROCCOLIF3B ke TWD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Broccoli dan New Taiwan Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Broccoli dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BROCCOLIF3B ke TWD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TWD Anda ke BROCCOLIF3B dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BROCCOLIF3B ke TWD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BROCCOLIF3B dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BROCCOLIF3B ke TWD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BROCCOLIF3B ke TWD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TWD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BROCCOLIF3B ke TWD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Broccoli Selengkapnya
Harga Broccoli
Pelajari selengkapnya tentang Broccoli (BROCCOLIF3B) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Broccoli
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BROCCOLIF3B untuk lebih memahami kemungkinan arah Broccoli.
Cara Membeli Broccoli
Ingin membeli Broccoli? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BROCCOLIF3B/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BROCCOLIF3B/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Mengapa Harus Membeli Broccoli dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Broccoli.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Broccoli dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.