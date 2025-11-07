BursaDEX+
Harga live Broccoli hari ini adalah 0.008969 USD. Lacak informasi harga aktual BROCCOLIF3B ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BROCCOLIF3B dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BROCCOLIF3B

Info Harga BROCCOLIF3B

Penjelasan BROCCOLIF3B

Situs Web Resmi BROCCOLIF3B

Tokenomi BROCCOLIF3B

Prakiraan Harga BROCCOLIF3B

Riwayat BROCCOLIF3B

Panduan Membeli BROCCOLIF3B

Konverter BROCCOLIF3B ke Mata Uang Fiat

Spot BROCCOLIF3B

Futures USDT-M BROCCOLIF3B

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Broccoli

Harga Broccoli(BROCCOLIF3B)

Harga Live 1 BROCCOLIF3B ke USD:

$0.009052
+7.77%1D
USD
Grafik Harga Live Broccoli (BROCCOLIF3B)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:52 (UTC+8)

Informasi Harga Broccoli (BROCCOLIF3B) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.008362
Low 24 Jam
$ 0.009164
High 24 Jam

$ 0.008362
$ 0.009164
$ 0.13890875886990198
$ 0.002153616438246692
-1.19%

+7.77%

-30.77%

-30.77%

Harga aktual Broccoli (BROCCOLIF3B) adalah $ 0.008969. Selama 24 jam terakhir, BROCCOLIF3B diperdagangkan antara low $ 0.008362 dan high $ 0.009164, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBROCCOLIF3B adalah $ 0.13890875886990198, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002153616438246692.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BROCCOLIF3B telah berubah sebesar -1.19% selama 1 jam terakhir, +7.77% selama 24 jam, dan -30.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Broccoli (BROCCOLIF3B)

No.1161

$ 8.97M
$ 161.63K
$ 8.97M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Broccoli saat ini adalah $ 8.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 161.63K. Suplai beredar BROCCOLIF3B adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.97M.

Riwayat Harga Broccoli (BROCCOLIF3B) USD

Pantau perubahan harga Broccoli untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00065263+7.77%
30 Days$ -0.002691-23.08%
60 Hari$ -0.001849-17.10%
90 Hari$ -0.001461-14.01%
Perubahan Harga Broccoli Hari Ini

Hari ini, BROCCOLIF3B tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00065263 (+7.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Broccoli 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002691 (-23.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Broccoli 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BROCCOLIF3B terlihat mengalami perubahan $ -0.001849 (-17.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Broccoli 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001461 (-14.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Broccoli (BROCCOLIF3B)?

Lihat halaman Riwayat Harga Broccoli sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Broccoli (BROCCOLIF3B)

The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme

Broccoli tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Broccoli Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BROCCOLIF3B ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Broccoli di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Broccoli dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Broccoli (USD)

Berapa nilai Broccoli (BROCCOLIF3B) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Broccoli (BROCCOLIF3B) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Broccoli.

Cek prediksi harga Broccoli sekarang!

Tokenomi Broccoli (BROCCOLIF3B)

Memahami tokenomi Broccoli (BROCCOLIF3B) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BROCCOLIF3B sekarang!

Cara membeli Broccoli (BROCCOLIF3B)

Ingin mengetahui cara membeli Broccoli? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Broccoli di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BROCCOLIF3B ke Mata Uang Lokal

1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke VND
236.019235
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AUD
A$0.01381226
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke GBP
0.00681644
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke EUR
0.00771334
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke USD
$0.008969
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MYR
RM0.03749042
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TRY
0.37840211
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke JPY
¥1.363288
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ARS
ARS$13.01733753
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RUB
0.72864156
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke INR
0.79528123
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke IDR
Rp149.48327354
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PHP
0.52935038
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke EGP
￡E.0.4242337
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BRL
R$0.04798415
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CAD
C$0.01264629
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BDT
1.09430769
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NGN
12.90495596
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke COP
$34.36391629
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ZAR
R.0.15588122
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke UAH
0.37723614
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TZS
T.Sh.22.036833
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke VES
Bs2.035963
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CLP
$8.457767
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PKR
Rs2.53499816
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KZT
4.71796307
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke THB
฿0.29050591
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TWD
NT$0.27794931
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AED
د.إ0.03291623
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CHF
Fr0.0071752
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke HKD
HK$0.06968913
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AMD
֏3.4297456
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MAD
.د.م0.0834117
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MXN
$0.16664402
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SAR
ريال0.03363375
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ETB
Br1.38023941
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KES
KSh1.15843604
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke JOD
د.أ0.006359021
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PLN
0.03300592
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RON
лв0.0394636
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SEK
kr0.08574364
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BGN
лв0.01515761
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke HUF
Ft2.99860577
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CZK
0.18897683
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KWD
د.ك0.002744514
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ILS
0.02932863
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BOB
Bs0.0618861
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AZN
0.0152473
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TJS
SM0.08269418
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke GEL
0.02430599
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AOA
Kz8.22089571
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BHD
.د.ب0.003381313
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BMD
$0.008969
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke DKK
kr0.05793974
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke HNL
L0.23624346
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MUR
0.412574
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NAD
$0.15579153
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NOK
kr0.09139411
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NZD
$0.01587513
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PAB
B/.0.008969
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PGK
K0.0376698
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke QAR
ر.ق0.03264716
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RSD
дин.0.9103535
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke UZS
soʻm108.06021611
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ALL
L0.75205065
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ANG
ƒ0.01605451
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke AWG
ƒ0.0161442
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BBD
$0.017938
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BAM
KM0.01515761
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BIF
Fr26.449581
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BND
$0.0116597
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BSD
$0.008969
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke JMD
$1.43817915
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KHR
36.02004214
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke KMF
Fr3.76698
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke LAK
194.97825697
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke LKR
රු2.73437903
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MDL
L0.152473
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MGA
Ar40.4008605
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MOP
P0.071752
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MVR
0.1381226
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MWK
MK15.57117059
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke MZN
MT0.57356755
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke NPR
रु1.2709073
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke PYG
63.608148
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke RWF
Fr13.014019
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SBD
$0.07381487
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SCR
0.13498345
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SRD
$0.3453065
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SVC
$0.07838906
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke SZL
L0.15570184
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TMT
m0.0313915
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TND
د.ت0.026539271
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke TTD
$0.06072013
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke UGX
Sh31.355624
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke XAF
Fr5.085423
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke XCD
$0.0242163
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke XOF
Fr5.085423
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke XPF
Fr0.923807
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BWP
P0.12063305
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke BZD
$0.01802769
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke CVE
$0.85958896
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke DJF
Fr1.587513
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke DOP
$0.57679639
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke DZD
د.ج1.17027512
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke FJD
$0.02044932
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke GNF
Fr77.985455
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke GTQ
Q0.06870254
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke GYD
$1.87595604
1 Broccoli(BROCCOLIF3B) ke ISK
kr1.130094

Sumber Daya Broccoli

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Broccoli, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Broccoli
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Broccoli

Berapa nilai Broccoli (BROCCOLIF3B) hari ini?
Harga live BROCCOLIF3B dalam USD adalah 0.008969 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BROCCOLIF3B ke USD saat ini?
Harga BROCCOLIF3B ke USD saat ini adalah $ 0.008969. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Broccoli?
Kapitalisasi pasar BROCCOLIF3B adalah $ 8.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BROCCOLIF3B?
Suplai beredar BROCCOLIF3B adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BROCCOLIF3B?
BROCCOLIF3B mencapai harga ATH sebesar 0.13890875886990198 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BROCCOLIF3B?
BROCCOLIF3B mencapai harga ATL 0.002153616438246692 USD.
Berapa volume perdagangan BROCCOLIF3B?
Volume perdagangan 24 jam live BROCCOLIF3B adalah $ 161.63K USD.
Akankah harga BROCCOLIF3B naik lebih tinggi tahun ini?
BROCCOLIF3B mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BROCCOLIF3B untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Broccoli (BROCCOLIF3B)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BROCCOLIF3B ke USD

Jumlah

BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0.008969 USD

Perdagangkan BROCCOLIF3B

BROCCOLIF3B/USDC
$0.008948
+6.30%
BROCCOLIF3B/USDT
$0.009052
+7.82%

