Tabel Konversi Burnr ke Japanese Yen
Tabel Konversi BURNR ke JPY
- 1 BURNR0,00 JPY
- 2 BURNR0,00 JPY
- 3 BURNR0,00 JPY
- 4 BURNR0,00 JPY
- 5 BURNR0,00 JPY
- 6 BURNR0,00 JPY
- 7 BURNR0,00 JPY
- 8 BURNR0,00 JPY
- 9 BURNR0,00 JPY
- 10 BURNR0,00 JPY
- 50 BURNR0,00 JPY
- 100 BURNR0,00 JPY
- 1 000 BURNR0,00 JPY
- 5 000 BURNR0,02 JPY
- 10 000 BURNR0,03 JPY
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Burnr ke Japanese Yen (BURNR ke JPY) di berbagai rentang nilai, dari 1 BURNR hingga 10,000 BURNR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah BURNR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JPY terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah BURNR ke JPY khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JPY ke BURNR
- 1 JPY320 288 BURNR
- 2 JPY640 576 BURNR
- 3 JPY960 865 BURNR
- 4 JPY1 281 153 BURNR
- 5 JPY1 601 441 BURNR
- 6 JPY1 921 730 BURNR
- 7 JPY2 242 018 BURNR
- 8 JPY2 562 306 BURNR
- 9 JPY2 882 595 BURNR
- 10 JPY3 202 883 BURNR
- 50 JPY16 014 417 BURNR
- 100 JPY32 028 834 BURNR
- 1 000 JPY320 288 349 BURNR
- 5 000 JPY1 601 441 748 BURNR
- 10 000 JPY3 202 883 497 BURNR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Japanese Yen ke Burnr (JPY ke BURNR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JPY hingga 10,000 JPY. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Burnr yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JPY yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Burnr (BURNR) saat ini diperdagangkan seharga ¥ 0,00 JPY , yang mencerminkan perubahan 0,00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ¥4,38K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ¥-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Burnr Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
4,38K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0,00%
Perubahan Harga (1 Hari)
¥ 0,00000002
High 24 Jam
¥ 0,00000001999
Low 24 Jam
Grafik tren BURNR ke JPY di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Burnr terhadap JPY. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Burnr saat ini.
Ringkasan Konversi BURNR ke JPY
Per | 1 BURNR = 0,00 JPY | 1 JPY = 320 288 BURNR
Kurs untuk 1 BURNR ke JPY hari ini adalah 0,00 JPY.
Pembelian 5 BURNR akan dikenai biaya 0,00 JPY, sedangkan 10 BURNR memiliki nilai 0,00 JPY.
1 JPY dapat di-trade dengan 320 288 BURNR.
50 JPY dapat dikonversi ke 16 014 417 BURNR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 BURNR ke JPY telah berubah sebesar -33,34% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0,00%, sehingga mencapai high senilai 0,000003122186619471858 JPY dan low senilai 0,000003120625526162122 JPY.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 BURNR adalah 0,004634886036605973 JPY yang menunjukkan perubahan -99,94% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, BURNR telah berubah sebesar -0,15610620878697343 JPY, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -100,00% pada nilainya.
Semua Tentang Burnr (BURNR)
Setelah menghitung harga Burnr (BURNR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Burnr langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan BURNR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Burnr, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga BURNR ke JPY
Dalam 24 jam terakhir, Burnr (BURNR) telah berfluktuasi antara 0,000003120625526162122 JPY dan 0,000003122186619471858 JPY, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,000001561093309735929 JPY dan high 0,000011194600124116347 JPY. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas BURNR ke JPY secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 3.12
|Low
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Rata-rata
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|¥ 0
|Volatilitas
|+0,05%
|+205,70%
|+359,65%
|+2 160,00%
|Perubahan
|0,00%
|-33,33%
|-99,93%
|-99,99%
Prakiraan Harga Burnr dalam JPY untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Burnr dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan BURNR ke JPY untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga BURNR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Burnr dapat mencapai sekitar ¥0,00JPY, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga BURNR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, BURNR mungkin naik menjadi sekitar ¥0,00 JPY, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Burnr kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan BURNR yang Tersedia di MEXC
BURNR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot BURNR, yang mencakup pasar tempat Burnr dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual BURNR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures BURNR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Burnr untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Burnr
Ingin menambahkan Burnr ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Burnr › atau Mulai sekarang ›
BURNR dan JPY dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Burnr (BURNR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Burnr
- Harga Saat Ini (USD): $0.00000002
- Perubahan 7 Hari: -33,34%
- Tren 30 Hari: -99,94%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk BURNR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JPY, harga USD BURNR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga BURNR] [BURNR ke USD]
Japanese Yen (JPY) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JPY/USD): 0,006405062438374092
- Perubahan 7 Hari: -1,38%
- Tren 30 Hari: -1,38%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JPY yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah BURNR yang sama.
- JPY yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli BURNR dengan JPY secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs BURNR ke JPY?
Kurs antara Burnr (BURNR) dan Japanese Yen (JPY) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam BURNR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs BURNR ke JPY. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JPY memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JPY
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JPY. Ketika JPY melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti BURNR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Burnr, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap BURNR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JPY.
Konversikan BURNR ke JPY Seketika
Gunakan konverter BURNR ke JPY kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi BURNR ke JPY?
Masukkan Jumlah BURNR
Mulailah dengan memasukkan jumlah BURNR yang ingin Anda konversi ke JPY menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs BURNR ke JPY Secara Live
Lihat kurs BURNR ke JPY yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang BURNR dan JPY.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan BURNR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli BURNR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs BURNR ke JPY dihitung?
Perhitungan kurs BURNR ke JPY didasarkan pada nilai BURNR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JPY menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs BURNR ke JPY begitu sering berubah?
Kurs BURNR ke JPY sangat sering berubah karena Burnr dan Japanese Yen terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs BURNR ke JPY yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs BURNR ke JPY dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs BURNR ke JPY dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan BURNR ke JPY atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi BURNR ke JPY dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren BURNR terhadap JPY dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga BURNR terhadap JPY dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar BURNR ke JPY?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JPY, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun BURNR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs BURNR ke JPY?
Halving Burnr, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs BURNR ke JPY.
Bisakah saya membandingkan kurs BURNR ke JPY dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs BURNR keJPY wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs BURNR ke JPY sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Burnr, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi BURNR ke JPY dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JPY dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target BURNR ke JPY dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Burnr dan Japanese Yen?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Burnr dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan BURNR ke JPY dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JPY Anda ke BURNR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah BURNR ke JPY merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga BURNR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar BURNR ke JPY dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs BURNR ke JPY selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JPY terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs BURNR ke JPY yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Burnr Selengkapnya
Harga Burnr
Pelajari selengkapnya tentang Burnr (BURNR) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Burnr
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar BURNR untuk lebih memahami kemungkinan arah Burnr.
Cara Membeli Burnr
Ingin membeli Burnr? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
BURNR/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan BURNR/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
BURNR USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada BURNR dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BURNR USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Burnr ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke JPY
Mengapa Harus Membeli Burnr dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Burnr.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Burnr dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.