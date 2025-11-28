Tabel Konversi CarFi ke Gold (1 troy ounce)
Tabel Konversi CARFI ke XAU
- 1 CARFI0.00 XAU
- 2 CARFI0.00 XAU
- 3 CARFI0.00 XAU
- 4 CARFI0.00 XAU
- 5 CARFI0.00 XAU
- 6 CARFI0.00 XAU
- 7 CARFI0.00 XAU
- 8 CARFI0.00 XAU
- 9 CARFI0.00 XAU
- 10 CARFI0.00 XAU
- 50 CARFI0.00 XAU
- 100 CARFI0.01 XAU
- 1,000 CARFI0.06 XAU
- 5,000 CARFI0.30 XAU
- 10,000 CARFI0.59 XAU
Tabel di atas menampilkan konversi aktual CarFi ke Gold (1 troy ounce) (CARFI ke XAU) di berbagai rentang nilai, dari 1 CARFI hingga 10,000 CARFI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CARFI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XAU terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CARFI ke XAU khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XAU ke CARFI
- 1 XAU16,943 CARFI
- 2 XAU33,887 CARFI
- 3 XAU50,830 CARFI
- 4 XAU67,774 CARFI
- 5 XAU84,717 CARFI
- 6 XAU101,661 CARFI
- 7 XAU118,604 CARFI
- 8 XAU135,548 CARFI
- 9 XAU152,492 CARFI
- 10 XAU169,435 CARFI
- 50 XAU847,178 CARFI
- 100 XAU1,694,356 CARFI
- 1,000 XAU16,943,561 CARFI
- 5,000 XAU84,717,807 CARFI
- 10,000 XAU169,435,615 CARFI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gold (1 troy ounce) ke CarFi (XAU ke CARFI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XAU hingga 10,000 XAU. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah CarFi yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XAU yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
CarFi (CARFI) saat ini diperdagangkan seharga XAU 0.00 XAU , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai XAU11.87 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar XAU-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman CarFi Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
11.87
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
XAU 0.3893
High 24 Jam
XAU 0.2106
Low 24 Jam
Grafik tren CARFI ke XAU di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi CarFi terhadap XAU. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga CarFi saat ini.
Ringkasan Konversi CARFI ke XAU
Per | 1 CARFI = 0.00 XAU | 1 XAU = 16,943 CARFI
Kurs untuk 1 CARFI ke XAU hari ini adalah 0.00 XAU.
Pembelian 5 CARFI akan dikenai biaya 0.00 XAU, sedangkan 10 CARFI memiliki nilai 0.00 XAU.
1 XAU dapat di-trade dengan 16,943 CARFI.
50 XAU dapat dikonversi ke 847,178 CARFI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CARFI ke XAU telah berubah sebesar -62.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.000091868369214155 XAU dan low senilai 0.00004969812113152079 XAU.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CARFI adalah 0.00011792094553381262 XAU yang menunjukkan perubahan -49.95% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CARFI telah berubah sebesar 0.000023621946463747534 XAU, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +66.73% pada nilainya.
Semua Tentang CarFi (CARFI)
Setelah menghitung harga CarFi (CARFI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang CarFi langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CARFI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli CarFi, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CARFI ke XAU
Dalam 24 jam terakhir, CarFi (CARFI) telah berfluktuasi antara 0.00004969812113152079 XAU dan 0.000091868369214155 XAU, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.00004946213765036448 XAU dan high 0.00016002039857209994 XAU. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CARFI ke XAU secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Low
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Rata-rata
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|XAU 0
|Volatilitas
|+76.11%
|+71.12%
|+144.17%
|+530.40%
|Perubahan
|+6.52%
|-62.03%
|-49.94%
|+66.73%
Prakiraan Harga CarFi dalam XAU untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga CarFi dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CARFI ke XAU untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CARFI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, CarFi dapat mencapai sekitar XAU0.00XAU, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CARFI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CARFI mungkin naik menjadi sekitar XAU0.00 XAU, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga CarFi kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CARFI yang Tersedia di MEXC
CARFI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CARFI, yang mencakup pasar tempat CarFi dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CARFI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CARFI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures CarFi untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli CarFi
Ingin menambahkan CarFi ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli CarFi › atau Mulai sekarang ›
CARFI dan XAU dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
CarFi (CARFI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga CarFi
- Harga Saat Ini (USD): $0.2501
- Perubahan 7 Hari: -62.04%
- Tren 30 Hari: -49.95%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CARFI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XAU, harga USD CARFI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CARFI] [CARFI ke USD]
Gold (1 troy ounce) (XAU) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XAU/USD): 4,237.28813559322
- Perubahan 7 Hari: +5.60%
- Tren 30 Hari: +5.60%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XAU yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CARFI yang sama.
- XAU yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CARFI dengan XAU secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CARFI ke XAU?
Kurs antara CarFi (CARFI) dan Gold (1 troy ounce) (XAU) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CARFI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CARFI ke XAU. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XAU memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XAU
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XAU. Ketika XAU melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CARFI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti CarFi, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CARFI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XAU.
Konversikan CARFI ke XAU Seketika
Gunakan konverter CARFI ke XAU kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CARFI ke XAU?
Masukkan Jumlah CARFI
Mulailah dengan memasukkan jumlah CARFI yang ingin Anda konversi ke XAU menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CARFI ke XAU Secara Live
Lihat kurs CARFI ke XAU yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CARFI dan XAU.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CARFI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CARFI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CARFI ke XAU dihitung?
Perhitungan kurs CARFI ke XAU didasarkan pada nilai CARFI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XAU menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CARFI ke XAU begitu sering berubah?
Kurs CARFI ke XAU sangat sering berubah karena CarFi dan Gold (1 troy ounce) terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CARFI ke XAU yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CARFI ke XAU dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CARFI ke XAU dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CARFI ke XAU atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CARFI ke XAU dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CARFI terhadap XAU dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CARFI terhadap XAU dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CARFI ke XAU?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XAU, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CARFI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CARFI ke XAU?
Halving CarFi, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CARFI ke XAU.
Bisakah saya membandingkan kurs CARFI ke XAU dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CARFI keXAU wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CARFI ke XAU sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga CarFi, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CARFI ke XAU dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XAU dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CARFI ke XAU dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi CarFi dan Gold (1 troy ounce)?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk CarFi dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CARFI ke XAU dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XAU Anda ke CARFI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CARFI ke XAU merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CARFI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CARFI ke XAU dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CARFI ke XAU selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XAU terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CARFI ke XAU yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi CarFi Selengkapnya
Harga CarFi
Pelajari selengkapnya tentang CarFi (CARFI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga CarFi
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar CARFI untuk lebih memahami kemungkinan arah CarFi.
Cara Membeli CarFi
Ingin membeli CarFi? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
CARFI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan CARFI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
CARFI USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada CARFI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CARFI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi CarFi ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke XAU
Mengapa Harus Membeli CarFi dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli CarFi.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli CarFi dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.