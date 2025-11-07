BursaDEX+
Harga live CarFi hari ini adalah 0.795 USD. Lacak informasi harga aktual CARFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CARFI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga CarFi(CARFI)

Harga Live 1 CARFI ke USD:

$0.795
$0.795
-6.49%1D
USD
Grafik Harga Live CarFi (CARFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:19:30 (UTC+8)

Informasi Harga CarFi (CARFI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7801
$ 0.7801
Low 24 Jam
$ 0.93
$ 0.93
High 24 Jam

$ 0.7801
$ 0.7801

$ 0.93
$ 0.93

--
--

--
--

-1.71%

-6.49%

+60.02%

+60.02%

Harga aktual CarFi (CARFI) adalah $ 0.795. Selama 24 jam terakhir, CARFI diperdagangkan antara low $ 0.7801 dan high $ 0.93, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCARFI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CARFI telah berubah sebesar -1.71% selama 1 jam terakhir, -6.49% selama 24 jam, dan +60.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CarFi (CARFI)

--
--

$ 159.34K
$ 159.34K

$ 79.50M
$ 79.50M

--
--

100,000,000
100,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar CarFi saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 159.34K. Suplai beredar CARFI adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.50M.

Riwayat Harga CarFi (CARFI) USD

Pantau perubahan harga CarFi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.055176-6.49%
30 Days$ +0.5894+286.67%
60 Hari$ +0.645+430.00%
90 Hari$ +0.645+430.00%
Perubahan Harga CarFi Hari Ini

Hari ini, CARFI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.055176 (-6.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CarFi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.5894 (+286.67%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CarFi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CARFI terlihat mengalami perubahan $ +0.645 (+430.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CarFi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.645 (+430.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CarFi (CARFI)?

Lihat halaman Riwayat Harga CarFi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CarFi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CARFI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CarFi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CarFi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CarFi (USD)

Berapa nilai CarFi (CARFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CarFi (CARFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CarFi.

Cek prediksi harga CarFi sekarang!

Tokenomi CarFi (CARFI)

Memahami tokenomi CarFi (CARFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CARFI sekarang!

Cara membeli CarFi (CARFI)

Ingin mengetahui cara membeli CarFi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CarFi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CARFI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya CarFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CarFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CarFi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CarFi

Berapa nilai CarFi (CARFI) hari ini?
Harga live CARFI dalam USD adalah 0.795 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CARFI ke USD saat ini?
Harga CARFI ke USD saat ini adalah $ 0.795. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CarFi?
Kapitalisasi pasar CARFI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CARFI?
Suplai beredar CARFI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CARFI?
CARFI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CARFI?
CARFI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan CARFI?
Volume perdagangan 24 jam live CARFI adalah $ 159.34K USD.
Akankah harga CARFI naik lebih tinggi tahun ini?
CARFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CARFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:19:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CarFi (CARFI)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CARFI ke USD

Jumlah

CARFI
CARFI
USD
USD

1 CARFI = 0.795 USD

Perdagangkan CARFI

CARFI/USDT
$0.795
$0.795
-6.49%

