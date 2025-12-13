Tabel Konversi Cobak Token ke Costa Rican Colon
Tabel Konversi CBK ke CRC
- 1 CBK175.49 CRC
- 2 CBK350.98 CRC
- 3 CBK526.48 CRC
- 4 CBK701.97 CRC
- 5 CBK877.46 CRC
- 6 CBK1,052.95 CRC
- 7 CBK1,228.45 CRC
- 8 CBK1,403.94 CRC
- 9 CBK1,579.43 CRC
- 10 CBK1,754.92 CRC
- 50 CBK8,774.62 CRC
- 100 CBK17,549.23 CRC
- 1,000 CBK175,492.35 CRC
- 5,000 CBK877,461.74 CRC
- 10,000 CBK1,754,923.48 CRC
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Cobak Token ke Costa Rican Colon (CBK ke CRC) di berbagai rentang nilai, dari 1 CBK hingga 10,000 CBK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CBK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar CRC terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CBK ke CRC khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi CRC ke CBK
- 1 CRC0.005698 CBK
- 2 CRC0.01139 CBK
- 3 CRC0.01709 CBK
- 4 CRC0.02279 CBK
- 5 CRC0.02849 CBK
- 6 CRC0.03418 CBK
- 7 CRC0.03988 CBK
- 8 CRC0.04558 CBK
- 9 CRC0.05128 CBK
- 10 CRC0.05698 CBK
- 50 CRC0.2849 CBK
- 100 CRC0.5698 CBK
- 1,000 CRC5.698 CBK
- 5,000 CRC28.49 CBK
- 10,000 CRC56.98 CBK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Costa Rican Colon ke Cobak Token (CRC ke CBK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 CRC hingga 10,000 CRC. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Cobak Token yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah CRC yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Cobak Token (CBK) saat ini diperdagangkan seharga ₡ 175.49 CRC , yang mencerminkan perubahan -1.95% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₡27.72M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₡17.42B CRC. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cobak Token Harga khusus dari kami.
49.55B CRC
Suplai Peredaran
27.72M
Volume Trading 24 Jam
17.42B CRC
Kapitalisasi Pasar
-1.95%
Perubahan Harga (1 Hari)
₡ 0.3624
High 24 Jam
₡ 0.3495
Low 24 Jam
Grafik tren CBK ke CRC di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cobak Token terhadap CRC. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cobak Token saat ini.
Ringkasan Konversi CBK ke CRC
Per | 1 CBK = 175.49 CRC | 1 CRC = 0.005698 CBK
Kurs untuk 1 CBK ke CRC hari ini adalah 175.49 CRC.
Pembelian 5 CBK akan dikenai biaya 877.46 CRC, sedangkan 10 CBK memiliki nilai 1,754.92 CRC.
1 CRC dapat di-trade dengan 0.005698 CBK.
50 CRC dapat dikonversi ke 0.2849 CBK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CBK ke CRC telah berubah sebesar -4.09% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.95%, sehingga mencapai high senilai 181.0373668034557 CRC dan low senilai 174.59315589902806 CRC.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CBK adalah 194.5752052150828 CRC yang menunjukkan perubahan -9.81% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CBK telah berubah sebesar -92.56684345662346 CRC, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -34.52% pada nilainya.
Semua Tentang Cobak Token (CBK)
Setelah menghitung harga Cobak Token (CBK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Cobak Token langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CBK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Cobak Token, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CBK ke CRC
Dalam 24 jam terakhir, Cobak Token (CBK) telah berfluktuasi antara 174.59315589902806 CRC dan 181.0373668034557 CRC, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 174.59315589902806 CRC dan high 210.91053053095752 CRC. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CBK ke CRC secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₡ 179.83
|₡ 209.81
|₡ 209.81
|₡ 274.75
|Low
|₡ 169.84
|₡ 169.84
|₡ 169.84
|₡ 169.84
|Rata-rata
|₡ 174.84
|₡ 179.83
|₡ 184.83
|₡ 209.81
|Volatilitas
|+3.58%
|+19.94%
|+19.84%
|+38.82%
|Perubahan
|-2.60%
|-3.67%
|-9.87%
|-34.63%
Prakiraan Harga Cobak Token dalam CRC untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Cobak Token dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CBK ke CRC untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CBK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Cobak Token dapat mencapai sekitar ₡184.27CRC, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CBK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CBK mungkin naik menjadi sekitar ₡223.98 CRC, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cobak Token kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CBK yang Tersedia di MEXC
CBK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CBK, yang mencakup pasar tempat Cobak Token dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CBK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CBK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cobak Token untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Cobak Token
Ingin menambahkan Cobak Token ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Cobak Token › atau Mulai sekarang ›
CBK dan CRC dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cobak Token (CBK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cobak Token
- Harga Saat Ini (USD): $0.3513
- Perubahan 7 Hari: -4.09%
- Tren 30 Hari: -9.81%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CBK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke CRC, harga USD CBK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CBK] [CBK ke USD]
Costa Rican Colon (CRC) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (CRC/USD): 0.0020016365500531426
- Perubahan 7 Hari: +0.27%
- Tren 30 Hari: +0.27%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- CRC yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CBK yang sama.
- CRC yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CBK dengan CRC secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CBK ke CRC?
Kurs antara Cobak Token (CBK) dan Costa Rican Colon (CRC) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CBK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CBK ke CRC. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit CRC memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal CRC
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan CRC. Ketika CRC melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CBK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cobak Token, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CBK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke CRC.
Konversikan CBK ke CRC Seketika
Gunakan konverter CBK ke CRC kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CBK ke CRC?
Masukkan Jumlah CBK
Mulailah dengan memasukkan jumlah CBK yang ingin Anda konversi ke CRC menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CBK ke CRC Secara Live
Lihat kurs CBK ke CRC yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CBK dan CRC.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CBK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CBK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CBK ke CRC dihitung?
Perhitungan kurs CBK ke CRC didasarkan pada nilai CBK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke CRC menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CBK ke CRC begitu sering berubah?
Kurs CBK ke CRC sangat sering berubah karena Cobak Token dan Costa Rican Colon terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CBK ke CRC yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CBK ke CRC dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CBK ke CRC dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CBK ke CRC atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CBK ke CRC dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CBK terhadap CRC dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CBK terhadap CRC dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CBK ke CRC?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan CRC, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CBK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CBK ke CRC?
Halving Cobak Token, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CBK ke CRC.
Bisakah saya membandingkan kurs CBK ke CRC dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CBK keCRC wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CBK ke CRC sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Cobak Token, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CBK ke CRC dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas CRC dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CBK ke CRC dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Cobak Token dan Costa Rican Colon?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Cobak Token dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CBK ke CRC dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan CRC Anda ke CBK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CBK ke CRC merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CBK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CBK ke CRC dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CBK ke CRC selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai CRC terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CBK ke CRC yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.