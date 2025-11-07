BursaDEX+
Harga live Cobak Token hari ini adalah 0.3777 USD. Lacak informasi harga aktual CBK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CBK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Cobak Token(CBK)

$0.3778
Grafik Harga Live Cobak Token (CBK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:18:35 (UTC+8)

Informasi Harga Cobak Token (CBK) (USD)

$ 0.3677
$ 0.4166
Harga aktual Cobak Token (CBK) adalah $ 0.3777. Selama 24 jam terakhir, CBK diperdagangkan antara low $ 0.3677 dan high $ 0.4166, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCBK adalah $ 16.31319095, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.3541824136263853.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CBK telah berubah sebesar +1.20% selama 1 jam terakhir, +2.19% selama 24 jam, dan -2.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cobak Token (CBK)

$ 37.16M
$ 62.48K
$ 37.77M
98.38M
100,000,000
100,000,000
Kapitalisasi Pasar Cobak Token saat ini adalah $ 37.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.48K. Suplai beredar CBK adalah 98.38M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.77M.

Riwayat Harga Cobak Token (CBK) USD

Pantau perubahan harga Cobak Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.008097+2.19%
30 Days$ -0.1001-20.96%
60 Hari$ -0.1663-30.57%
90 Hari$ -0.2386-38.72%
Perubahan Harga Cobak Token Hari Ini

Hari ini, CBK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.008097 (+2.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cobak Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1001 (-20.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cobak Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CBK terlihat mengalami perubahan $ -0.1663 (-30.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cobak Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2386 (-38.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cobak Token (CBK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cobak Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Cobak Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cobak Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CBK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cobak Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cobak Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cobak Token (USD)

Berapa nilai Cobak Token (CBK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cobak Token (CBK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cobak Token.

Cek prediksi harga Cobak Token sekarang!

Tokenomi Cobak Token (CBK)

Memahami tokenomi Cobak Token (CBK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CBK sekarang!

Cara membeli Cobak Token (CBK)

Ingin mengetahui cara membeli Cobak Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cobak Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CBK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cobak Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cobak Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cobak Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cobak Token

Berapa nilai Cobak Token (CBK) hari ini?
Harga live CBK dalam USD adalah 0.3777 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CBK ke USD saat ini?
Harga CBK ke USD saat ini adalah $ 0.3777. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cobak Token?
Kapitalisasi pasar CBK adalah $ 37.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CBK?
Suplai beredar CBK adalah 98.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CBK?
CBK mencapai harga ATH sebesar 16.31319095 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CBK?
CBK mencapai harga ATL 0.3541824136263853 USD.
Berapa volume perdagangan CBK?
Volume perdagangan 24 jam live CBK adalah $ 62.48K USD.
Akankah harga CBK naik lebih tinggi tahun ini?
CBK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CBK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

