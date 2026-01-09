Dolar Bermuda adalah mata uang resmi Bermuda, sebuah wilayah luar negeri Inggris di Samudra Atlantik Utara. Mata uang fiat ini, yang dilambangkan dengan kode mata uang BMD dan tanda dolar $, memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di pulau tersebut. Mata uang ini digunakan untuk segala bentuk transaksi keuangan, mulai dari pembelian ritel paling dasar hingga transaksi yang lebih kompleks di sektor perbankan dan jasa keuangan negara itu.

Dolar Bermuda dibagi menjadi 100 sen, mirip dengan banyak mata uang lain yang menggunakan denominasi dolar. Mata uang ini tersedia dalam berbagai pecahan, baik dalam bentuk koin maupun uang kertas. Koin tersedia dalam pecahan 1, 5, 10, 25, dan 50 sen, serta 1 dolar. Sementara itu, uang kertas diterbitkan dalam pecahan 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar. Desain uang kertas dan koin ini menampilkan simbol-simbol serta landmark ikonik Bermuda, mencerminkan budaya dan sejarah pulau yang kaya.

Stabilitas ekonomi Dolar Bermuda erat kaitannya dengan dolar AS. Faktanya, Dolar Bermuda biasanya dikaitkan dengan dolar AS dengan rasio satu banding satu. Ini berarti kedua mata uang tersebut biasanya dapat dipertukarkan di Bermuda, dengan banyak bisnis menerima kedua mata uang tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa di luar Bermuda, Dolar Bermuda umumnya tidak diterima.

Keterkaitan Dolar Bermuda dengan dolar AS memiliki implikasi signifikan bagi perekonomian pulau tersebut. Misalnya, perubahan suku bunga atau kebijakan ekonomi AS dapat secara langsung memengaruhi nilai Dolar Bermuda dan perekonomian Bermuda secara keseluruhan. Selain itu, penetapan nilai tukar Dolar Bermuda terhadap dolar AS juga membantu menjaga stabilitas harga di pulau tersebut, yang sangat bergantung pada impor, terutama dari Amerika Serikat.

Sebagai kesimpulan, Dolar Bermuda berperan sebagai nadi perekonomian Bermuda, memfasilitasi semua aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Hubungan uniknya dengan dolar AS juga menegaskan interkoneksi antar ekonomi global serta pentingnya nilai tukar yang stabil dalam menjaga stabilitas ekonomi.