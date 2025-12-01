Tabel Konversi Cere Network ke Yemeni Rial
Tabel Konversi CERE ke YER
- 1 CERE0.09 YER
- 2 CERE0.18 YER
- 3 CERE0.28 YER
- 4 CERE0.37 YER
- 5 CERE0.46 YER
- 6 CERE0.55 YER
- 7 CERE0.64 YER
- 8 CERE0.74 YER
- 9 CERE0.83 YER
- 10 CERE0.92 YER
- 50 CERE4.61 YER
- 100 CERE9.21 YER
- 1,000 CERE92.12 YER
- 5,000 CERE460.61 YER
- 10,000 CERE921.22 YER
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Cere Network ke Yemeni Rial (CERE ke YER) di berbagai rentang nilai, dari 1 CERE hingga 10,000 CERE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CERE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar YER terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CERE ke YER khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi YER ke CERE
- 1 YER10.85 CERE
- 2 YER21.71 CERE
- 3 YER32.56 CERE
- 4 YER43.42 CERE
- 5 YER54.27 CERE
- 6 YER65.13 CERE
- 7 YER75.98 CERE
- 8 YER86.84 CERE
- 9 YER97.69 CERE
- 10 YER108.5 CERE
- 50 YER542.7 CERE
- 100 YER1,085 CERE
- 1,000 YER10,855 CERE
- 5,000 YER54,275 CERE
- 10,000 YER108,551 CERE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Yemeni Rial ke Cere Network (YER ke CERE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 YER hingga 10,000 YER. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Cere Network yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah YER yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Cere Network (CERE) saat ini diperdagangkan seharga ﷼ 0.09 YER , yang mencerminkan perubahan -12.05% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ﷼13.37M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ﷼639.65M YER. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cere Network Harga khusus dari kami.
1.65T YER
Suplai Peredaran
13.37M
Volume Trading 24 Jam
639.65M YER
Kapitalisasi Pasar
-12.05%
Perubahan Harga (1 Hari)
﷼ 0.0004495
High 24 Jam
﷼ 0.0003862
Low 24 Jam
Grafik tren CERE ke YER di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cere Network terhadap YER. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cere Network saat ini.
Ringkasan Konversi CERE ke YER
Per | 1 CERE = 0.09 YER | 1 YER = 10.85 CERE
Kurs untuk 1 CERE ke YER hari ini adalah 0.09 YER.
Pembelian 5 CERE akan dikenai biaya 0.46 YER, sedangkan 10 CERE memiliki nilai 0.92 YER.
1 YER dapat di-trade dengan 10.85 CERE.
50 YER dapat dikonversi ke 542.7 CERE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CERE ke YER telah berubah sebesar -28.80% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -12.05%, sehingga mencapai high senilai 0.1071100048370163 YER dan low senilai 0.09202643797120288 YER.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CERE adalah 0.16696769830766922 YER yang menunjukkan perubahan -44.82% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CERE telah berubah sebesar -0.1241713537721228 YER, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -57.40% pada nilainya.
Semua Tentang Cere Network (CERE)
Setelah menghitung harga Cere Network (CERE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Cere Network langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CERE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Cere Network, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CERE ke YER
Dalam 24 jam terakhir, Cere Network (CERE) telah berfluktuasi antara 0.09202643797120288 YER dan 0.1071100048370163 YER, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.09202643797120288 YER dan high 0.15572055208229177 YER. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CERE ke YER secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Low
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Rata-rata
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|﷼ 0
|Volatilitas
|+14.10%
|+49.21%
|+65.99%
|+82.58%
|Perubahan
|-13.88%
|-28.84%
|-44.85%
|-57.43%
Prakiraan Harga Cere Network dalam YER untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Cere Network dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CERE ke YER untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CERE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Cere Network dapat mencapai sekitar ﷼0.10YER, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CERE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CERE mungkin naik menjadi sekitar ﷼0.12 YER, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cere Network kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Cere Network (CERE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cere Network
- Harga Saat Ini (USD): $0.0003866
- Perubahan 7 Hari: -28.80%
- Tren 30 Hari: -44.82%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CERE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke YER, harga USD CERE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CERE] [CERE ke USD]
Yemeni Rial (YER) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (YER/USD): 0.004196200487325744
- Perubahan 7 Hari: +0.08%
- Tren 30 Hari: +0.08%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- YER yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CERE yang sama.
- YER yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CERE dengan YER secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CERE ke YER?
Kurs antara Cere Network (CERE) dan Yemeni Rial (YER) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CERE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CERE ke YER. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit YER memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal YER
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan YER. Ketika YER melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CERE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cere Network, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CERE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke YER.
Konversikan CERE ke YER Seketika
Gunakan konverter CERE ke YER kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CERE ke YER?
Masukkan Jumlah CERE
Mulailah dengan memasukkan jumlah CERE yang ingin Anda konversi ke YER menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CERE ke YER Secara Live
Lihat kurs CERE ke YER yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CERE dan YER.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CERE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CERE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CERE ke YER dihitung?
Perhitungan kurs CERE ke YER didasarkan pada nilai CERE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke YER menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CERE ke YER begitu sering berubah?
Kurs CERE ke YER sangat sering berubah karena Cere Network dan Yemeni Rial terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CERE ke YER yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CERE ke YER dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CERE ke YER dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CERE ke YER atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CERE ke YER dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CERE terhadap YER dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CERE terhadap YER dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CERE ke YER?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan YER, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CERE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CERE ke YER?
Halving Cere Network, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CERE ke YER.
Bisakah saya membandingkan kurs CERE ke YER dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CERE keYER wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CERE ke YER sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Cere Network, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CERE ke YER dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas YER dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CERE ke YER dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Cere Network dan Yemeni Rial?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Cere Network dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CERE ke YER dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan YER Anda ke CERE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CERE ke YER merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CERE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CERE ke YER dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CERE ke YER selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai YER terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CERE ke YER yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
