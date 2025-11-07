BursaDEX+
Harga live Cere Network hari ini adalah 0.0006172 USD. Lacak informasi harga aktual CERE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CERE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Cere Network(CERE)

Harga Live 1 CERE ke USD:

$0.0006171
$0.0006171$0.0006171
-0.75%1D
USD
Grafik Harga Live Cere Network (CERE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:18:50 (UTC+8)

Informasi Harga Cere Network (CERE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006011
$ 0.0006011$ 0.0006011
Low 24 Jam
$ 0.0008161
$ 0.0008161$ 0.0008161
High 24 Jam

$ 0.0006011
$ 0.0006011$ 0.0006011

$ 0.0008161
$ 0.0008161$ 0.0008161

$ 0.48141058659287334
$ 0.48141058659287334$ 0.48141058659287334

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-0.75%

-15.58%

-15.58%

Harga aktual Cere Network (CERE) adalah $ 0.0006172. Selama 24 jam terakhir, CERE diperdagangkan antara low $ 0.0006011 dan high $ 0.0008161, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCERE adalah $ 0.48141058659287334, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CERE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.75% selama 24 jam, dan -15.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cere Network (CERE)

No.1434

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

$ 64.63K
$ 64.63K$ 64.63K

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

6.94B
6.94B 6.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

69.39%

ETH

Kapitalisasi Pasar Cere Network saat ini adalah $ 4.28M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.63K. Suplai beredar CERE adalah 6.94B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.17M.

Riwayat Harga Cere Network (CERE) USD

Pantau perubahan harga Cere Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004663-0.75%
30 Days$ -0.0001056-14.61%
60 Hari$ -0.0002894-31.93%
90 Hari$ -0.0006192-50.09%
Perubahan Harga Cere Network Hari Ini

Hari ini, CERE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000004663 (-0.75%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cere Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001056 (-14.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cere Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CERE terlihat mengalami perubahan $ -0.0002894 (-31.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cere Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0006192 (-50.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cere Network (CERE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cere Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cere Network (CERE)

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cere Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CERE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cere Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cere Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cere Network (USD)

Berapa nilai Cere Network (CERE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cere Network (CERE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cere Network.

Cek prediksi harga Cere Network sekarang!

Tokenomi Cere Network (CERE)

Memahami tokenomi Cere Network (CERE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CERE sekarang!

Cara membeli Cere Network (CERE)

Ingin mengetahui cara membeli Cere Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cere Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CERE ke Mata Uang Lokal

1 Cere Network(CERE) ke VND
16.241618
1 Cere Network(CERE) ke AUD
A$0.000950488
1 Cere Network(CERE) ke GBP
0.000469072
1 Cere Network(CERE) ke EUR
0.000530792
1 Cere Network(CERE) ke USD
$0.0006172
1 Cere Network(CERE) ke MYR
RM0.002579896
1 Cere Network(CERE) ke TRY
0.026039668
1 Cere Network(CERE) ke JPY
¥0.0938144
1 Cere Network(CERE) ke ARS
ARS$0.895785564
1 Cere Network(CERE) ke RUB
0.050141328
1 Cere Network(CERE) ke INR
0.054727124
1 Cere Network(CERE) ke IDR
Rp10.286662552
1 Cere Network(CERE) ke PHP
0.036427144
1 Cere Network(CERE) ke EGP
￡E.0.02919356
1 Cere Network(CERE) ke BRL
R$0.00330202
1 Cere Network(CERE) ke CAD
C$0.000870252
1 Cere Network(CERE) ke BDT
0.075304572
1 Cere Network(CERE) ke NGN
0.888052048
1 Cere Network(CERE) ke COP
$2.364746252
1 Cere Network(CERE) ke ZAR
R.0.010726936
1 Cere Network(CERE) ke UAH
0.025959432
1 Cere Network(CERE) ke TZS
T.Sh.1.5164604
1 Cere Network(CERE) ke VES
Bs0.1401044
1 Cere Network(CERE) ke CLP
$0.5820196
1 Cere Network(CERE) ke PKR
Rs0.174445408
1 Cere Network(CERE) ke KZT
0.324665716
1 Cere Network(CERE) ke THB
฿0.019991108
1 Cere Network(CERE) ke TWD
NT$0.019127028
1 Cere Network(CERE) ke AED
د.إ0.002265124
1 Cere Network(CERE) ke CHF
Fr0.00049376
1 Cere Network(CERE) ke HKD
HK$0.004795644
1 Cere Network(CERE) ke AMD
֏0.23601728
1 Cere Network(CERE) ke MAD
.د.م0.00573996
1 Cere Network(CERE) ke MXN
$0.011467576
1 Cere Network(CERE) ke SAR
ريال0.0023145
1 Cere Network(CERE) ke ETB
Br0.094980908
1 Cere Network(CERE) ke KES
KSh0.079717552
1 Cere Network(CERE) ke JOD
د.أ0.0004375948
1 Cere Network(CERE) ke PLN
0.002271296
1 Cere Network(CERE) ke RON
лв0.00271568
1 Cere Network(CERE) ke SEK
kr0.005900432
1 Cere Network(CERE) ke BGN
лв0.001043068
1 Cere Network(CERE) ke HUF
Ft0.206348476
1 Cere Network(CERE) ke CZK
0.013004404
1 Cere Network(CERE) ke KWD
د.ك0.0001888632
1 Cere Network(CERE) ke ILS
0.002018244
1 Cere Network(CERE) ke BOB
Bs0.00425868
1 Cere Network(CERE) ke AZN
0.00104924
1 Cere Network(CERE) ke TJS
SM0.005690584
1 Cere Network(CERE) ke GEL
0.001672612
1 Cere Network(CERE) ke AOA
Kz0.565719348
1 Cere Network(CERE) ke BHD
.د.ب0.0002326844
1 Cere Network(CERE) ke BMD
$0.0006172
1 Cere Network(CERE) ke DKK
kr0.003987112
1 Cere Network(CERE) ke HNL
L0.016257048
1 Cere Network(CERE) ke MUR
0.0283912
1 Cere Network(CERE) ke NAD
$0.010720764
1 Cere Network(CERE) ke NOK
kr0.006289268
1 Cere Network(CERE) ke NZD
$0.001092444
1 Cere Network(CERE) ke PAB
B/.0.0006172
1 Cere Network(CERE) ke PGK
K0.00259224
1 Cere Network(CERE) ke QAR
ر.ق0.002246608
1 Cere Network(CERE) ke RSD
дин.0.0626458
1 Cere Network(CERE) ke UZS
soʻm7.436142868
1 Cere Network(CERE) ke ALL
L0.05175222
1 Cere Network(CERE) ke ANG
ƒ0.001104788
1 Cere Network(CERE) ke AWG
ƒ0.00111096
1 Cere Network(CERE) ke BBD
$0.0012344
1 Cere Network(CERE) ke BAM
KM0.001043068
1 Cere Network(CERE) ke BIF
Fr1.8201228
1 Cere Network(CERE) ke BND
$0.00080236
1 Cere Network(CERE) ke BSD
$0.0006172
1 Cere Network(CERE) ke JMD
$0.09896802
1 Cere Network(CERE) ke KHR
2.478712232
1 Cere Network(CERE) ke KMF
Fr0.259224
1 Cere Network(CERE) ke LAK
13.417391036
1 Cere Network(CERE) ke LKR
රු0.188165764
1 Cere Network(CERE) ke MDL
L0.0104924
1 Cere Network(CERE) ke MGA
Ar2.7801774
1 Cere Network(CERE) ke MOP
P0.0049376
1 Cere Network(CERE) ke MVR
0.00950488
1 Cere Network(CERE) ke MWK
MK1.071527092
1 Cere Network(CERE) ke MZN
MT0.03946994
1 Cere Network(CERE) ke NPR
रु0.08745724
1 Cere Network(CERE) ke PYG
4.3771824
1 Cere Network(CERE) ke RWF
Fr0.8955572
1 Cere Network(CERE) ke SBD
$0.005079556
1 Cere Network(CERE) ke SCR
0.00928886
1 Cere Network(CERE) ke SRD
$0.0237622
1 Cere Network(CERE) ke SVC
$0.005394328
1 Cere Network(CERE) ke SZL
L0.010714592
1 Cere Network(CERE) ke TMT
m0.0021602
1 Cere Network(CERE) ke TND
د.ت0.0018262948
1 Cere Network(CERE) ke TTD
$0.004178444
1 Cere Network(CERE) ke UGX
Sh2.1577312
1 Cere Network(CERE) ke XAF
Fr0.3499524
1 Cere Network(CERE) ke XCD
$0.00166644
1 Cere Network(CERE) ke XOF
Fr0.3499524
1 Cere Network(CERE) ke XPF
Fr0.0635716
1 Cere Network(CERE) ke BWP
P0.00830134
1 Cere Network(CERE) ke BZD
$0.001240572
1 Cere Network(CERE) ke CVE
$0.059152448
1 Cere Network(CERE) ke DJF
Fr0.1092444
1 Cere Network(CERE) ke DOP
$0.039692132
1 Cere Network(CERE) ke DZD
د.ج0.080532256
1 Cere Network(CERE) ke FJD
$0.001407216
1 Cere Network(CERE) ke GNF
Fr5.366554
1 Cere Network(CERE) ke GTQ
Q0.004727752
1 Cere Network(CERE) ke GYD
$0.129093552
1 Cere Network(CERE) ke ISK
kr0.0777672

Sumber Daya Cere Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cere Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cere Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cere Network

Berapa nilai Cere Network (CERE) hari ini?
Harga live CERE dalam USD adalah 0.0006172 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CERE ke USD saat ini?
Harga CERE ke USD saat ini adalah $ 0.0006172. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cere Network?
Kapitalisasi pasar CERE adalah $ 4.28M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CERE?
Suplai beredar CERE adalah 6.94B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CERE?
CERE mencapai harga ATH sebesar 0.48141058659287334 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CERE?
CERE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CERE?
Volume perdagangan 24 jam live CERE adalah $ 64.63K USD.
Akankah harga CERE naik lebih tinggi tahun ini?
CERE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CERE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:18:50 (UTC+8)

