Tabel Konversi Centrifuge ke Danish Krone
Tabel Konversi CFG ke DKK
- 1 CFG0.84 DKK
- 2 CFG1.67 DKK
- 3 CFG2.51 DKK
- 4 CFG3.35 DKK
- 5 CFG4.19 DKK
- 6 CFG5.02 DKK
- 7 CFG5.86 DKK
- 8 CFG6.70 DKK
- 9 CFG7.54 DKK
- 10 CFG8.37 DKK
- 50 CFG41.87 DKK
- 100 CFG83.73 DKK
- 1,000 CFG837.34 DKK
- 5,000 CFG4,186.69 DKK
- 10,000 CFG8,373.39 DKK
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Centrifuge ke Danish Krone (CFG ke DKK) di berbagai rentang nilai, dari 1 CFG hingga 10,000 CFG. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CFG yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DKK terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CFG ke DKK khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DKK ke CFG
- 1 DKK1.194 CFG
- 2 DKK2.388 CFG
- 3 DKK3.582 CFG
- 4 DKK4.777 CFG
- 5 DKK5.971 CFG
- 6 DKK7.165 CFG
- 7 DKK8.359 CFG
- 8 DKK9.554 CFG
- 9 DKK10.74 CFG
- 10 DKK11.94 CFG
- 50 DKK59.71 CFG
- 100 DKK119.4 CFG
- 1,000 DKK1,194 CFG
- 5,000 DKK5,971 CFG
- 10,000 DKK11,942 CFG
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Danish Krone ke Centrifuge (DKK ke CFG) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DKK hingga 10,000 DKK. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Centrifuge yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DKK yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Centrifuge (CFG) saat ini diperdagangkan seharga kr 0.84 DKK , yang mencerminkan perubahan -7.34% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai kr550.52K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar kr476.90M DKK. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Centrifuge Harga khusus dari kami.
3.67B DKK
Suplai Peredaran
550.52K
Volume Trading 24 Jam
476.90M DKK
Kapitalisasi Pasar
-7.34%
Perubahan Harga (1 Hari)
kr 0.1516
High 24 Jam
kr 0.1266
Low 24 Jam
Grafik tren CFG ke DKK di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Centrifuge terhadap DKK. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Centrifuge saat ini.
Ringkasan Konversi CFG ke DKK
Per | 1 CFG = 0.84 DKK | 1 DKK = 1.194 CFG
Kurs untuk 1 CFG ke DKK hari ini adalah 0.84 DKK.
Pembelian 5 CFG akan dikenai biaya 4.19 DKK, sedangkan 10 CFG memiliki nilai 8.37 DKK.
1 DKK dapat di-trade dengan 1.194 CFG.
50 DKK dapat dikonversi ke 59.71 CFG, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CFG ke DKK telah berubah sebesar +5.51% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -7.34%, sehingga mencapai high senilai 0.9764655462016836 DKK dan low senilai 0.8154389059969204 DKK.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CFG adalah 1.2489226214281426 DKK yang menunjukkan perubahan -32.96% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CFG telah berubah sebesar -1.3603530564498387 DKK, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -61.90% pada nilainya.
Semua Tentang Centrifuge (CFG)
Setelah menghitung harga Centrifuge (CFG), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Centrifuge langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CFG. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Centrifuge, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CFG ke DKK
Dalam 24 jam terakhir, Centrifuge (CFG) telah berfluktuasi antara 0.8154389059969204 DKK dan 0.9764655462016836 DKK, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.7265522006038911 DKK dan high 0.9764655462016836 DKK. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CFG ke DKK secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|kr 0.96
|kr 0.96
|kr 1.35
|kr 2.44
|Low
|kr 0.77
|kr 0.7
|kr 0.7
|kr 0.7
|Rata-rata
|kr 0.83
|kr 0.77
|kr 0.96
|kr 1.48
|Volatilitas
|+18.37%
|+31.39%
|+54.82%
|+80.34%
|Perubahan
|-4.48%
|+5.18%
|-32.95%
|-62.68%
Prakiraan Harga Centrifuge dalam DKK untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Centrifuge dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CFG ke DKK untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CFG untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Centrifuge dapat mencapai sekitar kr0.88DKK, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CFG untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CFG mungkin naik menjadi sekitar kr1.07 DKK, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Centrifuge kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CFG yang Tersedia di MEXC
CFG/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CFG, yang mencakup pasar tempat Centrifuge dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CFG pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CFG dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Centrifuge untuk perdagangan strategis.
CFG dan DKK dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Centrifuge (CFG) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Centrifuge
- Harga Saat Ini (USD): $0.13
- Perubahan 7 Hari: +5.51%
- Tren 30 Hari: -32.96%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CFG, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DKK, harga USD CFG tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CFG] [CFG ke USD]
Danish Krone (DKK) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DKK/USD): 0.15522587304851973
- Perubahan 7 Hari: +0.47%
- Tren 30 Hari: +0.47%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DKK yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CFG yang sama.
- DKK yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs CFG ke DKK?
Kurs antara Centrifuge (CFG) dan Danish Krone (DKK) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CFG, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CFG ke DKK. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DKK memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DKK
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DKK. Ketika DKK melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CFG, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Centrifuge, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CFG dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DKK.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CFG ke DKK dihitung?
Perhitungan kurs CFG ke DKK didasarkan pada nilai CFG saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DKK menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CFG ke DKK begitu sering berubah?
Kurs CFG ke DKK sangat sering berubah karena Centrifuge dan Danish Krone terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CFG ke DKK yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CFG ke DKK dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CFG ke DKK dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CFG ke DKK atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CFG ke DKK dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CFG terhadap DKK dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CFG terhadap DKK dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CFG ke DKK?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DKK, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CFG tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CFG ke DKK?
Halving Centrifuge, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CFG ke DKK.
Bisakah saya membandingkan kurs CFG ke DKK dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CFG keDKK wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CFG ke DKK sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Centrifuge, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CFG ke DKK dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DKK dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CFG ke DKK dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Centrifuge dan Danish Krone?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Centrifuge dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CFG ke DKK dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DKK Anda ke CFG dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CFG ke DKK merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CFG dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CFG ke DKK dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CFG ke DKK selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DKK terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CFG ke DKK yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.