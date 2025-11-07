BursaDEX+
Harga live Centrifuge hari ini adalah 0.1544 USD. Lacak informasi harga aktual CFG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CFG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Centrifuge hari ini adalah 0.1544 USD. Lacak informasi harga aktual CFG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CFG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CFG

Info Harga CFG

Penjelasan CFG

Whitepaper CFG

Situs Web Resmi CFG

Tokenomi CFG

Prakiraan Harga CFG

Riwayat CFG

Panduan Membeli CFG

Konverter CFG ke Mata Uang Fiat

Spot CFG

Futures USDT-M CFG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Centrifuge

Harga Centrifuge(CFG)

Harga Live 1 CFG ke USD:

$0.1544
$0.1544$0.1544
+2.11%1D
USD
Grafik Harga Live Centrifuge (CFG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:03 (UTC+8)

Informasi Harga Centrifuge (CFG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1491
$ 0.1491$ 0.1491
Low 24 Jam
$ 0.17
$ 0.17$ 0.17
High 24 Jam

$ 0.1491
$ 0.1491$ 0.1491

$ 0.17
$ 0.17$ 0.17

$ 2.582033105119069
$ 2.582033105119069$ 2.582033105119069

$ 0.10013255729049877
$ 0.10013255729049877$ 0.10013255729049877

-1.66%

+2.11%

-20.09%

-20.09%

Harga aktual Centrifuge (CFG) adalah $ 0.1544. Selama 24 jam terakhir, CFG diperdagangkan antara low $ 0.1491 dan high $ 0.17, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCFG adalah $ 2.582033105119069, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.10013255729049877.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CFG telah berubah sebesar -1.66% selama 1 jam terakhir, +2.11% selama 24 jam, dan -20.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Centrifuge (CFG)

No.318

$ 87.51M
$ 87.51M$ 87.51M

$ 19.78K
$ 19.78K$ 19.78K

$ 104.99M
$ 104.99M$ 104.99M

566.79M
566.79M 566.79M

680,000,000
680,000,000 680,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Centrifuge saat ini adalah $ 87.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 19.78K. Suplai beredar CFG adalah 566.79M, dan total suplainya sebesar 680000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.99M.

Riwayat Harga Centrifuge (CFG) USD

Pantau perubahan harga Centrifuge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003191+2.11%
30 Days$ -0.1292-45.56%
60 Hari$ -0.1558-50.23%
90 Hari$ -0.1419-47.90%
Perubahan Harga Centrifuge Hari Ini

Hari ini, CFG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.003191 (+2.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Centrifuge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1292 (-45.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Centrifuge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CFG terlihat mengalami perubahan $ -0.1558 (-50.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Centrifuge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1419 (-47.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Centrifuge (CFG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Centrifuge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Centrifuge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Centrifuge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CFG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Centrifuge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Centrifuge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Centrifuge (USD)

Berapa nilai Centrifuge (CFG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Centrifuge (CFG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Centrifuge.

Cek prediksi harga Centrifuge sekarang!

Tokenomi Centrifuge (CFG)

Memahami tokenomi Centrifuge (CFG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CFG sekarang!

Cara membeli Centrifuge (CFG)

Ingin mengetahui cara membeli Centrifuge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Centrifuge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CFG ke Mata Uang Lokal

1 Centrifuge(CFG) ke VND
4,063.036
1 Centrifuge(CFG) ke AUD
A$0.237776
1 Centrifuge(CFG) ke GBP
0.117344
1 Centrifuge(CFG) ke EUR
0.132784
1 Centrifuge(CFG) ke USD
$0.1544
1 Centrifuge(CFG) ke MYR
RM0.645392
1 Centrifuge(CFG) ke TRY
6.50024
1 Centrifuge(CFG) ke JPY
¥23.6232
1 Centrifuge(CFG) ke ARS
ARS$224.091528
1 Centrifuge(CFG) ke RUB
12.543456
1 Centrifuge(CFG) ke INR
13.689104
1 Centrifuge(CFG) ke IDR
Rp2,573.332304
1 Centrifuge(CFG) ke PHP
9.108056
1 Centrifuge(CFG) ke EGP
￡E.7.30312
1 Centrifuge(CFG) ke BRL
R$0.82604
1 Centrifuge(CFG) ke CAD
C$0.217704
1 Centrifuge(CFG) ke BDT
18.838344
1 Centrifuge(CFG) ke NGN
222.156896
1 Centrifuge(CFG) ke COP
$591.569704
1 Centrifuge(CFG) ke ZAR
R.2.681928
1 Centrifuge(CFG) ke UAH
6.494064
1 Centrifuge(CFG) ke TZS
T.Sh.379.3608
1 Centrifuge(CFG) ke VES
Bs34.4312
1 Centrifuge(CFG) ke CLP
$145.4448
1 Centrifuge(CFG) ke PKR
Rs43.639616
1 Centrifuge(CFG) ke KZT
81.219032
1 Centrifuge(CFG) ke THB
฿5.00256
1 Centrifuge(CFG) ke TWD
NT$4.783312
1 Centrifuge(CFG) ke AED
د.إ0.566648
1 Centrifuge(CFG) ke CHF
Fr0.12352
1 Centrifuge(CFG) ke HKD
HK$1.199688
1 Centrifuge(CFG) ke AMD
֏59.04256
1 Centrifuge(CFG) ke MAD
.د.م1.437464
1 Centrifuge(CFG) ke MXN
$2.867208
1 Centrifuge(CFG) ke SAR
ريال0.579
1 Centrifuge(CFG) ke ETB
Br23.698856
1 Centrifuge(CFG) ke KES
KSh19.939216
1 Centrifuge(CFG) ke JOD
د.أ0.1094696
1 Centrifuge(CFG) ke PLN
0.568192
1 Centrifuge(CFG) ke RON
лв0.67936
1 Centrifuge(CFG) ke SEK
kr1.476064
1 Centrifuge(CFG) ke BGN
лв0.260936
1 Centrifuge(CFG) ke HUF
Ft51.620552
1 Centrifuge(CFG) ke CZK
3.253208
1 Centrifuge(CFG) ke KWD
د.ك0.0472464
1 Centrifuge(CFG) ke ILS
0.504888
1 Centrifuge(CFG) ke BOB
Bs1.06536
1 Centrifuge(CFG) ke AZN
0.26248
1 Centrifuge(CFG) ke TJS
SM1.423568
1 Centrifuge(CFG) ke GEL
0.418424
1 Centrifuge(CFG) ke AOA
Kz140.87456
1 Centrifuge(CFG) ke BHD
.د.ب0.0580544
1 Centrifuge(CFG) ke BMD
$0.1544
1 Centrifuge(CFG) ke DKK
kr0.997424
1 Centrifuge(CFG) ke HNL
L4.057632
1 Centrifuge(CFG) ke MUR
7.1024
1 Centrifuge(CFG) ke NAD
$2.681928
1 Centrifuge(CFG) ke NOK
kr1.57488
1 Centrifuge(CFG) ke NZD
$0.273288
1 Centrifuge(CFG) ke PAB
B/.0.1544
1 Centrifuge(CFG) ke PGK
K0.659288
1 Centrifuge(CFG) ke QAR
ر.ق0.562016
1 Centrifuge(CFG) ke RSD
дин.15.6716
1 Centrifuge(CFG) ke UZS
soʻm1,838.094944
1 Centrifuge(CFG) ke ALL
L12.949528
1 Centrifuge(CFG) ke ANG
ƒ0.276376
1 Centrifuge(CFG) ke AWG
ƒ0.27792
1 Centrifuge(CFG) ke BBD
$0.3088
1 Centrifuge(CFG) ke BAM
KM0.260936
1 Centrifuge(CFG) ke BIF
Fr455.3256
1 Centrifuge(CFG) ke BND
$0.20072
1 Centrifuge(CFG) ke BSD
$0.1544
1 Centrifuge(CFG) ke JMD
$24.75804
1 Centrifuge(CFG) ke KHR
620.079664
1 Centrifuge(CFG) ke KMF
Fr65.9288
1 Centrifuge(CFG) ke LAK
3,356.521672
1 Centrifuge(CFG) ke LKR
රු47.071928
1 Centrifuge(CFG) ke MDL
L2.641784
1 Centrifuge(CFG) ke MGA
Ar695.4948
1 Centrifuge(CFG) ke MOP
P1.2352
1 Centrifuge(CFG) ke MVR
2.37776
1 Centrifuge(CFG) ke MWK
MK267.59064
1 Centrifuge(CFG) ke MZN
MT9.87388
1 Centrifuge(CFG) ke NPR
रु21.87848
1 Centrifuge(CFG) ke PYG
1,095.0048
1 Centrifuge(CFG) ke RWF
Fr224.3432
1 Centrifuge(CFG) ke SBD
$1.269168
1 Centrifuge(CFG) ke SCR
2.150792
1 Centrifuge(CFG) ke SRD
$5.9444
1 Centrifuge(CFG) ke SVC
$1.349456
1 Centrifuge(CFG) ke SZL
L2.67884
1 Centrifuge(CFG) ke TMT
m0.5404
1 Centrifuge(CFG) ke TND
د.ت0.4568696
1 Centrifuge(CFG) ke TTD
$1.045288
1 Centrifuge(CFG) ke UGX
Sh539.7824
1 Centrifuge(CFG) ke XAF
Fr87.6992
1 Centrifuge(CFG) ke XCD
$0.41688
1 Centrifuge(CFG) ke XOF
Fr87.6992
1 Centrifuge(CFG) ke XPF
Fr15.9032
1 Centrifuge(CFG) ke BWP
P2.07668
1 Centrifuge(CFG) ke BZD
$0.310344
1 Centrifuge(CFG) ke CVE
$14.797696
1 Centrifuge(CFG) ke DJF
Fr27.4832
1 Centrifuge(CFG) ke DOP
$9.92792
1 Centrifuge(CFG) ke DZD
د.ج20.143024
1 Centrifuge(CFG) ke FJD
$0.352032
1 Centrifuge(CFG) ke GNF
Fr1,342.508
1 Centrifuge(CFG) ke GTQ
Q1.182704
1 Centrifuge(CFG) ke GYD
$32.294304
1 Centrifuge(CFG) ke ISK
kr19.4544

Sumber Daya Centrifuge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Centrifuge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Centrifuge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Centrifuge

Berapa nilai Centrifuge (CFG) hari ini?
Harga live CFG dalam USD adalah 0.1544 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CFG ke USD saat ini?
Harga CFG ke USD saat ini adalah $ 0.1544. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Centrifuge?
Kapitalisasi pasar CFG adalah $ 87.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CFG?
Suplai beredar CFG adalah 566.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CFG?
CFG mencapai harga ATH sebesar 2.582033105119069 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CFG?
CFG mencapai harga ATL 0.10013255729049877 USD.
Berapa volume perdagangan CFG?
Volume perdagangan 24 jam live CFG adalah $ 19.78K USD.
Akankah harga CFG naik lebih tinggi tahun ini?
CFG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CFG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:21:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Centrifuge (CFG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CFG ke USD

Jumlah

CFG
CFG
USD
USD

1 CFG = 0.1544 USD

Perdagangkan CFG

CFG/USDT
$0.1544
$0.1544$0.1544
+2.11%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

