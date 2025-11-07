Apa yang dimaksud dengan Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Tokenomi Centrifuge (CFG)

Memahami tokenomi Centrifuge (CFG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CFG sekarang!

Sumber Daya Centrifuge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Centrifuge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Centrifuge Berapa nilai Centrifuge (CFG) hari ini? Harga live CFG dalam USD adalah 0.1544 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CFG ke USD saat ini? $ 0.1544 . Cobalah Harga CFG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Centrifuge? Kapitalisasi pasar CFG adalah $ 87.51M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CFG? Suplai beredar CFG adalah 566.79M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CFG? CFG mencapai harga ATH sebesar 2.582033105119069 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CFG? CFG mencapai harga ATL 0.10013255729049877 USD . Berapa volume perdagangan CFG? Volume perdagangan 24 jam live CFG adalah $ 19.78K USD . Akankah harga CFG naik lebih tinggi tahun ini? CFG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CFG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

