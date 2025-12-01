Tabel Konversi Chiliz ke Seychelles Rupee
Tabel Konversi CHZ ke SCR
- 1 CHZ0.43 SCR
- 2 CHZ0.86 SCR
- 3 CHZ1.29 SCR
- 4 CHZ1.72 SCR
- 5 CHZ2.15 SCR
- 6 CHZ2.58 SCR
- 7 CHZ3.00 SCR
- 8 CHZ3.43 SCR
- 9 CHZ3.86 SCR
- 10 CHZ4.29 SCR
- 50 CHZ21.46 SCR
- 100 CHZ42.93 SCR
- 1,000 CHZ429.26 SCR
- 5,000 CHZ2,146.28 SCR
- 10,000 CHZ4,292.56 SCR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Chiliz ke Seychelles Rupee (CHZ ke SCR) di berbagai rentang nilai, dari 1 CHZ hingga 10,000 CHZ. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CHZ yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar SCR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CHZ ke SCR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi SCR ke CHZ
- 1 SCR2.329 CHZ
- 2 SCR4.659 CHZ
- 3 SCR6.988 CHZ
- 4 SCR9.318 CHZ
- 5 SCR11.64 CHZ
- 6 SCR13.97 CHZ
- 7 SCR16.30 CHZ
- 8 SCR18.63 CHZ
- 9 SCR20.96 CHZ
- 10 SCR23.29 CHZ
- 50 SCR116.4 CHZ
- 100 SCR232.9 CHZ
- 1,000 SCR2,329 CHZ
- 5,000 SCR11,648 CHZ
- 10,000 SCR23,296 CHZ
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Seychelles Rupee ke Chiliz (SCR ke CHZ) di berbagai rentang jumlah, dari 1 SCR hingga 10,000 SCR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Chiliz yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah SCR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Chiliz (CHZ) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.43 SCR , yang mencerminkan perubahan -5.87% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨41.39M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨4.35B SCR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Chiliz Harga khusus dari kami.
150.75B SCR
Suplai Peredaran
41.39M
Volume Trading 24 Jam
4.35B SCR
Kapitalisasi Pasar
-5.87%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.03129
High 24 Jam
₨ 0.02836
Low 24 Jam
Grafik tren CHZ ke SCR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Chiliz terhadap SCR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Chiliz saat ini.
Ringkasan Konversi CHZ ke SCR
Per | 1 CHZ = 0.43 SCR | 1 SCR = 2.329 CHZ
Kurs untuk 1 CHZ ke SCR hari ini adalah 0.43 SCR.
Pembelian 5 CHZ akan dikenai biaya 2.15 SCR, sedangkan 10 CHZ memiliki nilai 4.29 SCR.
1 SCR dapat di-trade dengan 2.329 CHZ.
50 SCR dapat dikonversi ke 116.4 CHZ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHZ ke SCR telah berubah sebesar +4.57% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.87%, sehingga mencapai high senilai 0.4655610132297354 SCR dan low senilai 0.4219658144837104 SCR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHZ adalah 0.4630315989680207 SCR yang menunjukkan perubahan -7.30% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHZ telah berubah sebesar -0.15548458255834885 SCR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -26.61% pada nilainya.
Semua Tentang Chiliz (CHZ)
Setelah menghitung harga Chiliz (CHZ), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Chiliz langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CHZ. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Chiliz, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHZ ke SCR
Dalam 24 jam terakhir, Chiliz (CHZ) telah berfluktuasi antara 0.4219658144837104 SCR dan 0.4655610132297354 SCR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.4102114776204477 SCR dan high 0.4846060147297055 SCR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHZ ke SCR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0.44
|₨ 0.44
|₨ 0.44
|₨ 0.59
|Low
|₨ 0.29
|₨ 0.29
|₨ 0.29
|₨ 0.14
|Rata-rata
|₨ 0.29
|₨ 0.29
|₨ 0.44
|₨ 0.44
|Volatilitas
|+9.39%
|+18.09%
|+28.78%
|+82.15%
|Perubahan
|-7.72%
|+4.16%
|-7.42%
|-27.22%
Prakiraan Harga Chiliz dalam SCR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Chiliz dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHZ ke SCR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHZ untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Chiliz dapat mencapai sekitar ₨0.45SCR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHZ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHZ mungkin naik menjadi sekitar ₨0.55 SCR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Chiliz kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CHZ yang Tersedia di MEXC
CHZ/USDT
|Trade
CHZ/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHZ, yang mencakup pasar tempat Chiliz dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHZ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
CHZUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHZ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Chiliz untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Chiliz
Ingin menambahkan Chiliz ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Chiliz › atau Mulai sekarang ›
CHZ dan SCR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Chiliz (CHZ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Chiliz
- Harga Saat Ini (USD): $0.02885
- Perubahan 7 Hari: +4.57%
- Tren 30 Hari: -7.30%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHZ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke SCR, harga USD CHZ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHZ] [CHZ ke USD]
Seychelles Rupee (SCR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (SCR/USD): 0.06720789181948901
- Perubahan 7 Hari: -1.35%
- Tren 30 Hari: -1.35%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- SCR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHZ yang sama.
- SCR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CHZ dengan SCR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CHZ ke SCR?
Kurs antara Chiliz (CHZ) dan Seychelles Rupee (SCR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHZ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHZ ke SCR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit SCR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal SCR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan SCR. Ketika SCR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHZ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Chiliz, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHZ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke SCR.
Konversikan CHZ ke SCR Seketika
Gunakan konverter CHZ ke SCR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CHZ ke SCR?
Masukkan Jumlah CHZ
Mulailah dengan memasukkan jumlah CHZ yang ingin Anda konversi ke SCR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CHZ ke SCR Secara Live
Lihat kurs CHZ ke SCR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CHZ dan SCR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CHZ ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CHZ dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CHZ ke SCR dihitung?
Perhitungan kurs CHZ ke SCR didasarkan pada nilai CHZ saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke SCR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CHZ ke SCR begitu sering berubah?
Kurs CHZ ke SCR sangat sering berubah karena Chiliz dan Seychelles Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CHZ ke SCR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CHZ ke SCR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CHZ ke SCR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CHZ ke SCR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CHZ ke SCR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CHZ terhadap SCR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CHZ terhadap SCR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CHZ ke SCR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan SCR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CHZ tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHZ ke SCR?
Halving Chiliz, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CHZ ke SCR.
Bisakah saya membandingkan kurs CHZ ke SCR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHZ keSCR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHZ ke SCR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Chiliz, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHZ ke SCR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas SCR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CHZ ke SCR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Chiliz dan Seychelles Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Chiliz dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CHZ ke SCR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan SCR Anda ke CHZ dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CHZ ke SCR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CHZ dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CHZ ke SCR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CHZ ke SCR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai SCR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHZ ke SCR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.