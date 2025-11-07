BursaDEX+
Harga live Chiliz hari ini adalah 0.02934 USD. Lacak informasi harga aktual CHZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Chiliz

Harga Chiliz(CHZ)

Harga Live 1 CHZ ke USD:

$0.02934
+1.94%1D
USD
Grafik Harga Live Chiliz (CHZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:05 (UTC+8)

Informasi Harga Chiliz (CHZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02835
Low 24 Jam
$ 0.02966
High 24 Jam

$ 0.02835
$ 0.02966
$ 0.89147509
$ 0.0040007649349
-0.11%

+1.94%

-2.72%

-2.72%

Harga aktual Chiliz (CHZ) adalah $ 0.02934. Selama 24 jam terakhir, CHZ diperdagangkan antara low $ 0.02835 dan high $ 0.02966, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHZ adalah $ 0.89147509, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0040007649349.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHZ telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, +1.94% selama 24 jam, dan -2.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chiliz (CHZ)

No.139

$ 295.87M
$ 489.90K
$ 295.87M
10.08B
--
10,084,318,115
0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Chiliz saat ini adalah $ 295.87M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 489.90K. Suplai beredar CHZ adalah 10.08B, dan total suplainya sebesar 10084318115. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 295.87M.

Riwayat Harga Chiliz (CHZ) USD

Pantau perubahan harga Chiliz untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005584+1.94%
30 Days$ -0.0126-30.05%
60 Hari$ -0.01068-26.69%
90 Hari$ -0.01293-30.59%
Perubahan Harga Chiliz Hari Ini

Hari ini, CHZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0005584 (+1.94%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chiliz 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0126 (-30.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chiliz 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHZ terlihat mengalami perubahan $ -0.01068 (-26.69%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chiliz 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01293 (-30.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chiliz (CHZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chiliz sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Chiliz tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chiliz Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chiliz di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chiliz dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chiliz (USD)

Berapa nilai Chiliz (CHZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chiliz (CHZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chiliz.

Cek prediksi harga Chiliz sekarang!

Tokenomi Chiliz (CHZ)

Memahami tokenomi Chiliz (CHZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHZ sekarang!

Cara membeli Chiliz (CHZ)

Ingin mengetahui cara membeli Chiliz? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chiliz di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CHZ ke Mata Uang Lokal

1 Chiliz(CHZ) ke VND
772.0821
1 Chiliz(CHZ) ke AUD
A$0.0451836
1 Chiliz(CHZ) ke GBP
0.0222984
1 Chiliz(CHZ) ke EUR
0.0252324
1 Chiliz(CHZ) ke USD
$0.02934
1 Chiliz(CHZ) ke MYR
RM0.1226412
1 Chiliz(CHZ) ke TRY
1.235214
1 Chiliz(CHZ) ke JPY
¥4.48902
1 Chiliz(CHZ) ke ARS
ARS$42.5831958
1 Chiliz(CHZ) ke RUB
2.3835816
1 Chiliz(CHZ) ke INR
2.6012844
1 Chiliz(CHZ) ke IDR
Rp488.9998044
1 Chiliz(CHZ) ke PHP
1.7307666
1 Chiliz(CHZ) ke EGP
￡E.1.387782
1 Chiliz(CHZ) ke BRL
R$0.156969
1 Chiliz(CHZ) ke CAD
C$0.0413694
1 Chiliz(CHZ) ke BDT
3.5797734
1 Chiliz(CHZ) ke NGN
42.2155656
1 Chiliz(CHZ) ke COP
$112.4135694
1 Chiliz(CHZ) ke ZAR
R.0.5096358
1 Chiliz(CHZ) ke UAH
1.2340404
1 Chiliz(CHZ) ke TZS
T.Sh.72.08838
1 Chiliz(CHZ) ke VES
Bs6.54282
1 Chiliz(CHZ) ke CLP
$27.63828
1 Chiliz(CHZ) ke PKR
Rs8.2926576
1 Chiliz(CHZ) ke KZT
15.4337202
1 Chiliz(CHZ) ke THB
฿0.950616
1 Chiliz(CHZ) ke TWD
NT$0.9089532
1 Chiliz(CHZ) ke AED
د.إ0.1076778
1 Chiliz(CHZ) ke CHF
Fr0.023472
1 Chiliz(CHZ) ke HKD
HK$0.2279718
1 Chiliz(CHZ) ke AMD
֏11.219616
1 Chiliz(CHZ) ke MAD
.د.م0.2731554
1 Chiliz(CHZ) ke MXN
$0.5448438
1 Chiliz(CHZ) ke SAR
ريال0.110025
1 Chiliz(CHZ) ke ETB
Br4.5033966
1 Chiliz(CHZ) ke KES
KSh3.7889676
1 Chiliz(CHZ) ke JOD
د.أ0.02080206
1 Chiliz(CHZ) ke PLN
0.1079712
1 Chiliz(CHZ) ke RON
лв0.129096
1 Chiliz(CHZ) ke SEK
kr0.2804904
1 Chiliz(CHZ) ke BGN
лв0.0495846
1 Chiliz(CHZ) ke HUF
Ft9.8092422
1 Chiliz(CHZ) ke CZK
0.6181938
1 Chiliz(CHZ) ke KWD
د.ك0.00897804
1 Chiliz(CHZ) ke ILS
0.0959418
1 Chiliz(CHZ) ke BOB
Bs0.202446
1 Chiliz(CHZ) ke AZN
0.049878
1 Chiliz(CHZ) ke TJS
SM0.2705148
1 Chiliz(CHZ) ke GEL
0.0795114
1 Chiliz(CHZ) ke AOA
Kz26.769816
1 Chiliz(CHZ) ke BHD
.د.ب0.01103184
1 Chiliz(CHZ) ke BMD
$0.02934
1 Chiliz(CHZ) ke DKK
kr0.1895364
1 Chiliz(CHZ) ke HNL
L0.7710552
1 Chiliz(CHZ) ke MUR
1.34964
1 Chiliz(CHZ) ke NAD
$0.5096358
1 Chiliz(CHZ) ke NOK
kr0.299268
1 Chiliz(CHZ) ke NZD
$0.0519318
1 Chiliz(CHZ) ke PAB
B/.0.02934
1 Chiliz(CHZ) ke PGK
K0.1252818
1 Chiliz(CHZ) ke QAR
ر.ق0.1067976
1 Chiliz(CHZ) ke RSD
дин.2.97801
1 Chiliz(CHZ) ke UZS
soʻm349.2856584
1 Chiliz(CHZ) ke ALL
L2.4607458
1 Chiliz(CHZ) ke ANG
ƒ0.0525186
1 Chiliz(CHZ) ke AWG
ƒ0.052812
1 Chiliz(CHZ) ke BBD
$0.05868
1 Chiliz(CHZ) ke BAM
KM0.0495846
1 Chiliz(CHZ) ke BIF
Fr86.52366
1 Chiliz(CHZ) ke BND
$0.038142
1 Chiliz(CHZ) ke BSD
$0.02934
1 Chiliz(CHZ) ke JMD
$4.704669
1 Chiliz(CHZ) ke KHR
117.8312004
1 Chiliz(CHZ) ke KMF
Fr12.52818
1 Chiliz(CHZ) ke LAK
637.8260742
1 Chiliz(CHZ) ke LKR
රු8.9448858
1 Chiliz(CHZ) ke MDL
L0.5020074
1 Chiliz(CHZ) ke MGA
Ar132.16203
1 Chiliz(CHZ) ke MOP
P0.23472
1 Chiliz(CHZ) ke MVR
0.451836
1 Chiliz(CHZ) ke MWK
MK50.849154
1 Chiliz(CHZ) ke MZN
MT1.876293
1 Chiliz(CHZ) ke NPR
रु4.157478
1 Chiliz(CHZ) ke PYG
208.07928
1 Chiliz(CHZ) ke RWF
Fr42.63102
1 Chiliz(CHZ) ke SBD
$0.2411748
1 Chiliz(CHZ) ke SCR
0.4087062
1 Chiliz(CHZ) ke SRD
$1.12959
1 Chiliz(CHZ) ke SVC
$0.2564316
1 Chiliz(CHZ) ke SZL
L0.509049
1 Chiliz(CHZ) ke TMT
m0.10269
1 Chiliz(CHZ) ke TND
د.ت0.08681706
1 Chiliz(CHZ) ke TTD
$0.1986318
1 Chiliz(CHZ) ke UGX
Sh102.57264
1 Chiliz(CHZ) ke XAF
Fr16.66512
1 Chiliz(CHZ) ke XCD
$0.079218
1 Chiliz(CHZ) ke XOF
Fr16.66512
1 Chiliz(CHZ) ke XPF
Fr3.02202
1 Chiliz(CHZ) ke BWP
P0.394623
1 Chiliz(CHZ) ke BZD
$0.0589734
1 Chiliz(CHZ) ke CVE
$2.8119456
1 Chiliz(CHZ) ke DJF
Fr5.22252
1 Chiliz(CHZ) ke DOP
$1.886562
1 Chiliz(CHZ) ke DZD
د.ج3.8276964
1 Chiliz(CHZ) ke FJD
$0.0668952
1 Chiliz(CHZ) ke GNF
Fr255.1113
1 Chiliz(CHZ) ke GTQ
Q0.2247444
1 Chiliz(CHZ) ke GYD
$6.1367544
1 Chiliz(CHZ) ke ISK
kr3.69684

Sumber Daya Chiliz

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chiliz, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Chiliz
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chiliz

Berapa nilai Chiliz (CHZ) hari ini?
Harga live CHZ dalam USD adalah 0.02934 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHZ ke USD saat ini?
Harga CHZ ke USD saat ini adalah $ 0.02934. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chiliz?
Kapitalisasi pasar CHZ adalah $ 295.87M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHZ?
Suplai beredar CHZ adalah 10.08B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHZ?
CHZ mencapai harga ATH sebesar 0.89147509 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHZ?
CHZ mencapai harga ATL 0.0040007649349 USD.
Berapa volume perdagangan CHZ?
Volume perdagangan 24 jam live CHZ adalah $ 489.90K USD.
Akankah harga CHZ naik lebih tinggi tahun ini?
CHZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CHZ ke USD

Jumlah

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.02934 USD

Perdagangkan CHZ

CHZ/USDT
$0.02934
+1.94%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

