Apa yang dimaksud dengan Chiliz (CHZ)

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world's first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Prediksi Harga Chiliz (USD)

Berapa nilai Chiliz (CHZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chiliz (CHZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chiliz.

Tokenomi Chiliz (CHZ)

Memahami tokenomi Chiliz (CHZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHZ sekarang!

Sumber Daya Chiliz

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chiliz Berapa nilai Chiliz (CHZ) hari ini? Harga live CHZ dalam USD adalah 0.02934 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CHZ ke USD saat ini? $ 0.02934 . Cobalah Harga CHZ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Chiliz? Kapitalisasi pasar CHZ adalah $ 295.87M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CHZ? Suplai beredar CHZ adalah 10.08B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CHZ? CHZ mencapai harga ATH sebesar 0.89147509 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CHZ? CHZ mencapai harga ATL 0.0040007649349 USD . Berapa volume perdagangan CHZ? Volume perdagangan 24 jam live CHZ adalah $ 489.90K USD . Akankah harga CHZ naik lebih tinggi tahun ini? CHZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

