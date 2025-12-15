Tabel Konversi COCORO ke New Zealand Dollar
Tabel Konversi COCOROETH ke NZD
- 1 COCOROETH0,00 NZD
- 2 COCOROETH0,00 NZD
- 3 COCOROETH0,00 NZD
- 4 COCOROETH0,00 NZD
- 5 COCOROETH0,00 NZD
- 6 COCOROETH0,00 NZD
- 7 COCOROETH0,00 NZD
- 8 COCOROETH0,00 NZD
- 9 COCOROETH0,00 NZD
- 10 COCOROETH0,00 NZD
- 50 COCOROETH0,00 NZD
- 100 COCOROETH0,00 NZD
- 1 000 COCOROETH0,01 NZD
- 5 000 COCOROETH0,04 NZD
- 10 000 COCOROETH0,08 NZD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual COCORO ke New Zealand Dollar (COCOROETH ke NZD) di berbagai rentang nilai, dari 1 COCOROETH hingga 10,000 COCOROETH. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah COCOROETH yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar NZD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah COCOROETH ke NZD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi NZD ke COCOROETH
- 1 NZD120 598 COCOROETH
- 2 NZD241 197 COCOROETH
- 3 NZD361 796 COCOROETH
- 4 NZD482 395 COCOROETH
- 5 NZD602 994 COCOROETH
- 6 NZD723 592 COCOROETH
- 7 NZD844 191 COCOROETH
- 8 NZD964 790 COCOROETH
- 9 NZD1 085 389 COCOROETH
- 10 NZD1 205 988 COCOROETH
- 50 NZD6 029 940 COCOROETH
- 100 NZD12 059 880 COCOROETH
- 1 000 NZD120 598 806 COCOROETH
- 5 000 NZD602 994 031 COCOROETH
- 10 000 NZD1 205 988 062 COCOROETH
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual New Zealand Dollar ke COCORO (NZD ke COCOROETH) di berbagai rentang jumlah, dari 1 NZD hingga 10,000 NZD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah COCORO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah NZD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
COCORO (COCOROETH) saat ini diperdagangkan seharga $ 0,00 NZD , yang mencerminkan perubahan -11,87% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $91,39K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman COCORO Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
91,39K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-11,87%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0,000005764
High 24 Jam
$ 0,000004509
Low 24 Jam
Grafik tren COCOROETH ke NZD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi COCORO terhadap NZD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga COCORO saat ini.
Ringkasan Konversi COCOROETH ke NZD
Per | 1 COCOROETH = 0,00 NZD | 1 NZD = 120 598 COCOROETH
Kurs untuk 1 COCOROETH ke NZD hari ini adalah 0,00 NZD.
Pembelian 5 COCOROETH akan dikenai biaya 0,00 NZD, sedangkan 10 COCOROETH memiliki nilai 0,00 NZD.
1 NZD dapat di-trade dengan 120 598 COCOROETH.
50 NZD dapat dikonversi ke 6 029 940 COCOROETH, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 COCOROETH ke NZD telah berubah sebesar -32,50% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -11,87%, sehingga mencapai high senilai 0,000009942757356690763 NZD dan low senilai 0,000007777913414524402 NZD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 COCOROETH adalah 0,0000042882884782673905 NZD yang menunjukkan perubahan +93,36% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, COCOROETH telah berubah sebesar -0,000009682286093529712 NZD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53,87% pada nilainya.
Semua Tentang COCORO (COCOROETH)
Setelah menghitung harga COCORO (COCOROETH), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang COCORO langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan COCOROETH. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli COCORO, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga COCOROETH ke NZD
Dalam 24 jam terakhir, COCORO (COCOROETH) telah berfluktuasi antara 0,000007777913414524402 NZD dan 0,000009942757356690763 NZD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,000006354808831028586 NZD dan high 0,00001454326635570087 NZD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas COCOROETH ke NZD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+24,21%
|+66,73%
|+301,33%
|+107,60%
|Perubahan
|-7,27%
|-32,42%
|+93,36%
|-55,49%
Prakiraan Harga COCORO dalam NZD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga COCORO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan COCOROETH ke NZD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga COCOROETH untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, COCORO dapat mencapai sekitar $0,00NZD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga COCOROETH untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, COCOROETH mungkin naik menjadi sekitar $0,00 NZD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga COCORO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan COCOROETH yang Tersedia di MEXC
COCOROETH/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot COCOROETH, yang mencakup pasar tempat COCORO dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual COCOROETH pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures COCOROETH dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures COCORO untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli COCORO
Ingin menambahkan COCORO ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli COCORO › atau Mulai sekarang ›
COCOROETH dan NZD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
COCORO (COCOROETH) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga COCORO
- Harga Saat Ini (USD): $0.000004807
- Perubahan 7 Hari: -32,50%
- Tren 30 Hari: +93,36%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk COCOROETH, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke NZD, harga USD COCOROETH tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga COCOROETH] [COCOROETH ke USD]
New Zealand Dollar (NZD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (NZD/USD): 0,5796546996953914
- Perubahan 7 Hari: +2,64%
- Tren 30 Hari: +2,64%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- NZD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah COCOROETH yang sama.
- NZD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli COCOROETH dengan NZD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs COCOROETH ke NZD?
Kurs antara COCORO (COCOROETH) dan New Zealand Dollar (NZD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam COCOROETH, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs COCOROETH ke NZD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit NZD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal NZD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan NZD. Ketika NZD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti COCOROETH, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti COCORO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap COCOROETH dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke NZD.
Konversikan COCOROETH ke NZD Seketika
Gunakan konverter COCOROETH ke NZD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi COCOROETH ke NZD?
Masukkan Jumlah COCOROETH
Mulailah dengan memasukkan jumlah COCOROETH yang ingin Anda konversi ke NZD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs COCOROETH ke NZD Secara Live
Lihat kurs COCOROETH ke NZD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang COCOROETH dan NZD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan COCOROETH ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli COCOROETH dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs COCOROETH ke NZD dihitung?
Perhitungan kurs COCOROETH ke NZD didasarkan pada nilai COCOROETH saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke NZD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs COCOROETH ke NZD begitu sering berubah?
Kurs COCOROETH ke NZD sangat sering berubah karena COCORO dan New Zealand Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs COCOROETH ke NZD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs COCOROETH ke NZD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs COCOROETH ke NZD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan COCOROETH ke NZD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi COCOROETH ke NZD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren COCOROETH terhadap NZD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga COCOROETH terhadap NZD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar COCOROETH ke NZD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan NZD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun COCOROETH tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs COCOROETH ke NZD?
Halving COCORO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs COCOROETH ke NZD.
Bisakah saya membandingkan kurs COCOROETH ke NZD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs COCOROETH keNZD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs COCOROETH ke NZD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga COCORO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi COCOROETH ke NZD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas NZD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target COCOROETH ke NZD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi COCORO dan New Zealand Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk COCORO dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan COCOROETH ke NZD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan NZD Anda ke COCOROETH dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah COCOROETH ke NZD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga COCOROETH dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar COCOROETH ke NZD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs COCOROETH ke NZD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai NZD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs COCOROETH ke NZD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi COCORO Selengkapnya
Harga COCORO
Pelajari selengkapnya tentang COCORO (COCOROETH) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga COCORO
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar COCOROETH untuk lebih memahami kemungkinan arah COCORO.
Cara Membeli COCORO
Ingin membeli COCORO? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
COCOROETH/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan COCOROETH/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
COCOROETH USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada COCOROETH dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures COCOROETH USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi COCORO ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke NZD
Mengapa Harus Membeli COCORO dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli COCORO.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli COCORO dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.