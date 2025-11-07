Apa yang dimaksud dengan COCORO (COCOROETH)

$COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu. $COCORO is a tribute token inspired by Cocoro, a 10-year-old black and white Shiba Inu rescued by Atsuko Sato, the caretaker of the original Doge, Kabosu.

COCORO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa COCOROETH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang COCORO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli COCORO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga COCORO (USD)

Berapa nilai COCORO (COCOROETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda COCORO (COCOROETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk COCORO.

Cek prediksi harga COCORO sekarang!

Tokenomi COCORO (COCOROETH)

Memahami tokenomi COCORO (COCOROETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COCOROETH sekarang!

Cara membeli COCORO (COCOROETH)

Ingin mengetahui cara membeli COCORO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli COCORO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COCOROETH ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya COCORO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai COCORO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang COCORO Berapa nilai COCORO (COCOROETH) hari ini? Harga live COCOROETH dalam USD adalah 0.000002864 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COCOROETH ke USD saat ini? $ 0.000002864 . Cobalah Harga COCOROETH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar COCORO? Kapitalisasi pasar COCOROETH adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COCOROETH? Suplai beredar COCOROETH adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COCOROETH? COCOROETH mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COCOROETH? COCOROETH mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan COCOROETH? Volume perdagangan 24 jam live COCOROETH adalah $ 60.16K USD . Akankah harga COCOROETH naik lebih tinggi tahun ini? COCOROETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COCOROETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting COCORO (COCOROETH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

