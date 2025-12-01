Tabel Konversi Coinbase ke Gambian Dalasi
Tabel Konversi COINON ke GMD
- 1 COINON19,033.07 GMD
- 2 COINON38,066.14 GMD
- 3 COINON57,099.22 GMD
- 4 COINON76,132.29 GMD
- 5 COINON95,165.36 GMD
- 6 COINON114,198.43 GMD
- 7 COINON133,231.50 GMD
- 8 COINON152,264.58 GMD
- 9 COINON171,297.65 GMD
- 10 COINON190,330.72 GMD
- 50 COINON951,653.60 GMD
- 100 COINON1,903,307.19 GMD
- 1,000 COINON19,033,071.91 GMD
- 5,000 COINON95,165,359.53 GMD
- 10,000 COINON190,330,719.05 GMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Coinbase ke Gambian Dalasi (COINON ke GMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 COINON hingga 10,000 COINON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah COINON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar GMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah COINON ke GMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi GMD ke COINON
- 1 GMD0.0{4}5254 COINON
- 2 GMD0.0001050 COINON
- 3 GMD0.0001576 COINON
- 4 GMD0.0002101 COINON
- 5 GMD0.0002627 COINON
- 6 GMD0.0003152 COINON
- 7 GMD0.0003677 COINON
- 8 GMD0.0004203 COINON
- 9 GMD0.0004728 COINON
- 10 GMD0.0005254 COINON
- 50 GMD0.002627 COINON
- 100 GMD0.005254 COINON
- 1,000 GMD0.05254 COINON
- 5,000 GMD0.2627 COINON
- 10,000 GMD0.5254 COINON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Gambian Dalasi ke Coinbase (GMD ke COINON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 GMD hingga 10,000 GMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Coinbase yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah GMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Coinbase (COINON) saat ini diperdagangkan seharga D 19,033.07 GMD , yang mencerminkan perubahan -4.48% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai D6.06M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar D39.41M GMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Coinbase Harga khusus dari kami.
150.14K GMD
Suplai Peredaran
6.06M
Volume Trading 24 Jam
39.41M GMD
Kapitalisasi Pasar
-4.48%
Perubahan Harga (1 Hari)
D 275.4
High 24 Jam
D 257.27
Low 24 Jam
Grafik tren COINON ke GMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Coinbase terhadap GMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Coinbase saat ini.
Ringkasan Konversi COINON ke GMD
Per | 1 COINON = 19,033.07 GMD | 1 GMD = 0.0{4}5254 COINON
Kurs untuk 1 COINON ke GMD hari ini adalah 19,033.07 GMD.
Pembelian 5 COINON akan dikenai biaya 95,165.36 GMD, sedangkan 10 COINON memiliki nilai 190,330.72 GMD.
1 GMD dapat di-trade dengan 0.0{4}5254 COINON.
50 GMD dapat dikonversi ke 0.002627 COINON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 COINON ke GMD telah berubah sebesar +6.68% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.48%, sehingga mencapai high senilai 19,970.69380376075 GMD dan low senilai 18,655.992719293856 GMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 COINON adalah 24,567.434109571914 GMD yang menunjukkan perubahan -22.53% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, COINON telah berubah sebesar 904.2648937287457 GMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +4.98% pada nilainya.
Semua Tentang Coinbase (COINON)
Setelah menghitung harga Coinbase (COINON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Coinbase langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan COINON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Coinbase, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga COINON ke GMD
Dalam 24 jam terakhir, Coinbase (COINON) telah berfluktuasi antara 18,655.992719293856 GMD dan 19,970.69380376075 GMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 17,484.146634076817 GMD dan high 19,970.69380376075 GMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas COINON ke GMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|D 19970.69
|D 19970.69
|D 25892.28
|D 29156.19
|Low
|D 18655.99
|D 17484.14
|D 16706.78
|D 16706.78
|Rata-rata
|D 19425.37
|D 19242.64
|D 20704.54
|D 23232.42
|Volatilitas
|+6.68%
|+13.94%
|+37.39%
|+68.67%
|Perubahan
|-3.27%
|+6.77%
|-22.46%
|+5.07%
Prakiraan Harga Coinbase dalam GMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Coinbase dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan COINON ke GMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga COINON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Coinbase dapat mencapai sekitar D19,984.73GMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga COINON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, COINON mungkin naik menjadi sekitar D24,291.56 GMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Coinbase kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan COINON yang Tersedia di MEXC
COINON/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot COINON, yang mencakup pasar tempat Coinbase dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual COINON pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures COINON dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Coinbase untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Coinbase
Ingin menambahkan Coinbase ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Coinbase › atau Mulai sekarang ›
COINON dan GMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Coinbase (COINON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Coinbase
- Harga Saat Ini (USD): $262.47
- Perubahan 7 Hari: +6.68%
- Tren 30 Hari: -22.53%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk COINON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke GMD, harga USD COINON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga COINON] [COINON ke USD]
Gambian Dalasi (GMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (GMD/USD): 0.013792965518620675
- Perubahan 7 Hari: +0.00%
- Tren 30 Hari: +0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- GMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah COINON yang sama.
- GMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli COINON dengan GMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs COINON ke GMD?
Kurs antara Coinbase (COINON) dan Gambian Dalasi (GMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam COINON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs COINON ke GMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit GMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal GMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan GMD. Ketika GMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti COINON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Coinbase, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap COINON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke GMD.
Konversikan COINON ke GMD Seketika
Gunakan konverter COINON ke GMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi COINON ke GMD?
Masukkan Jumlah COINON
Mulailah dengan memasukkan jumlah COINON yang ingin Anda konversi ke GMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs COINON ke GMD Secara Live
Lihat kurs COINON ke GMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang COINON dan GMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan COINON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli COINON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs COINON ke GMD dihitung?
Perhitungan kurs COINON ke GMD didasarkan pada nilai COINON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke GMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs COINON ke GMD begitu sering berubah?
Kurs COINON ke GMD sangat sering berubah karena Coinbase dan Gambian Dalasi terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs COINON ke GMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs COINON ke GMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs COINON ke GMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan COINON ke GMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi COINON ke GMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren COINON terhadap GMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga COINON terhadap GMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar COINON ke GMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan GMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun COINON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs COINON ke GMD?
Halving Coinbase, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs COINON ke GMD.
Bisakah saya membandingkan kurs COINON ke GMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs COINON keGMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs COINON ke GMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Coinbase, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi COINON ke GMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas GMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target COINON ke GMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Coinbase dan Gambian Dalasi?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Coinbase dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan COINON ke GMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan GMD Anda ke COINON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah COINON ke GMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga COINON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar COINON ke GMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs COINON ke GMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai GMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs COINON ke GMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Coinbase dengan MEXC?
